Dolor y grietas en los pezones durante la lactancia: trucos, consejos y mejores tratamientos

Múltiples pediatras coinciden en que la lactancia materna es la mejor manera de alimentar a tu bebé, y es que ofrece beneficios tanto para el recién nacido como para la madre. Entre ellos se incluyen la protección del niño ante enfermedades o la aceleración de la recuperación postparto.

No obstante, puede que te hayas planteado dejar de dar el pecho si has experimentado molestias, dolores o has visto que tienes pequeñas heridas en el pezón. Pero no te preocupes, porque han salido a la luz algunos remedios que pueden ayudar a aliviar estos síntomas.

Causas de las molestias en los pezones

La Dra. Cristina Royo Bolea, especialista en Pediatría y miembro de Top Doctors cuenta a Mujer.es las principales causas de las grietas en los pezones. La experta, que ejerce en la Clínica Royo y en el Hospital la Fe de Valencia, comenta que las grietas son fisuras que pueden aparecer en el pezón o en la areola. Son dolorosas, sobre todo con la succión del bebé y, además, son la puerta de entrada para microorganismos de la piel como el staphilococo epidermidis, causante de la mastitis.

Señala que la principal causa de la aparición de las grietas es un mal agarre del bebe al pecho durante los primeros días de vida. "La humedad excesiva en la zona del pezón y la areola son factores que favorecen la aparición de grietas", añade.

En el caso de que no mejores o sientas mucho dolor, aconseja que consultes con tu pediatra para descartar una sobreinfección añadida como puede ser una candidiasis o una mastitis.

Aplicar leche materna recién extraída

Aplicar leche materna sobre las grietas del pezón puede ayudar a sanarlos. 20M EP

La doctora afirma que el mejor tratamiento para mejorar las grietas del pezón es la corrección de la postura de la boca del bebe al mamar, de forma que coja todo el pezón y parte de la areola, ya que así el pezón se sitúa en el paladar blando del bebe y no roza tanto con el paladar duro y las encías.

No obstante, la aplicación de la leche materna sobre las grietas al terminar de amamantar también es muy efectivo, ya que tiene poder antinflamatorio y antimicrobiano. Se puede tener leche extraída en la nevera y aplicarla fría después de la toma. Es importante dejar los pezones al aire una vez limpios para mantener la zona seca, y nunca aplicar aire caliente con el secador.

Tal y como explica la experta, la leche materna es muy nutritiva y tiene efecto antibacteriano. Asimismo, se ha demostrado que algunas encimas de la leche materna pueden inhibir o enlentecer el crecimiento de algunos patógenos como por ejemplo la Escherichia Coli.

Enjuagar el pezón en agua salada para curar las grietas

Además de la lecha materna, la pediatra asegura que existen otros remedios caseros que pueden ayudar a paliar las molestias en los pezones durante la lactancia. Dentro de estos remedios que se han valorado en el tratamiento natural de las grietas se encuentra la aplicación de agua salada. Sin embargo, aunque se ha demostrado que mejoran las grietas hay que tener cuidado con la concentración de la sal.

Por eso, su recomendación es que se utilicen productos cuya concentración de sal esté regulada como suero fisiológico o preparaciones de agua de mar hipertónica en espray. "Puede dejar sabor salado en el pecho que le moleste al bebe, se recomienda por ese motivo lavar el pezón antes de la toma", recalca.

Conchas de lactancia y aceite de oliva para las grietas en el pezón

Las grietas como todas las heridas necesitan higiene y que la zona este seca y ventilada. En esos momentos es mejor usar las conchas de lactancia antes que los aros de algodón según cuenta Cristina Royo Bolea. Estas conchas permiten el paso de aire y que se mantenga la zona seca.

Poro otro lado, aplicar aceite de oliva en las grietas ayuda a la cicatrización y dado que se absorbe rápido no mantiene la humedad y así evita la maceración. Esto no quiere decir que todos los aceites sean buenos para las afecciones mamarias, de hecho, la doctora explica que el resto de aceites mejor no usarlos cuando ya hay grietas, así como no usar productos que resequen la piel.

Sí que aconseja usar jabones 'syndet' para la higiene de las mamas. Asimismo, los antinflamatorios naturales como la manzanilla o el aloe vera podrían ser utilizados en alguna ocasión. Después de esta guía de trucos para aliviar el dolor y las grietas en los pezones, puede que te preguntes si hay alguna manera de prevenirlo, y la respuesta es sí.

¿Cómo prevenir el dolor en el pezón durante la lactancia?

Sí, se puede prevenir la aparición de las grietas, así lo cuenta la especialista en pediatría, señalando que no hace falta preparar el pecho durante el embarazo, ya que la propia naturaleza lo prepara.

Lo más importante es que, justo cuando el bebé a mamar, se cuide mucho la postura, de manera que cuando succione el pecho te duela. Por el contrario, si sientes dolor significa que su boca no está bien colocada y se producirán las grietas. "Retira a tu bebé del pecho y vuelve a colocarlo con una buena postura de agarre".

Otro factor que influye en las molestias en el pezón que señala la doctora es el uso de chupetes en los primeros días. Esto hace que tu hijo o hija succione con la boca más cerrada y al ponerse al pecho no abra bien la boca favoreciendo la aparición de las grietas. Lo mismo se puede aplicar a los biberones de ayuda, tanto de la propia leche materna extraída, como los de leche adaptada. "Es mejor usar jeringuillas o dedo sonda".

Por último, aplicar aceites nutritivos como aceite de caléndula, lanolinas, aceite de oliva, etc., que mantengan hidratada la zona del pezón y la areola puede facilitar la no aparición de grietas.

