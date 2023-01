DIU, anillo y pastillas anticonceptivas: ¿cuál es el método más eficaz para evitar un embarazo?

Solamente en España, un 71 % de las mujeres emplea algún tipo de método anticonceptivo, según Statista. Algunos de ellos, como el preservativo, no solo protegen frente a un embarazo, sino de una ETS o ITS. Sin embargo, entre la gran variedad existente puede que haya dudas sobre cuál es el método más eficaz.

DIU, ¿el método anticonceptivo más eficaz?



El DIU se considera el método anticonceptivo más eficaz porque la probabilidad de embarazo es de 1 por cada 100 mujeres en 1 año, tal y como aseguran desde The American College of Obstreticians and Gynecologists. Sin embargo, existen dos tipos de DIU: el de cobre y el hormonal. Ambas opciones son diferentes entre sí, aunque su eficacia continúa siendo elevada.

La doctora Carmen Pingarrón Santofimia, Jefa de Equipo de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud San José, explica en una nota de prensa que "ambas modalidades se consideran muy seguras en cuanto a eficacia contraceptiva, y es importante individualizar los casos para implantar a cada paciente el que más se ajuste a sus necesidades, según el momento de su vida".

Como la demanda es elevada, según la doctora Pingarrón, el ranking en España de Statista sitúa al DIU (específicamente el de cobre) en un tercer lugar, después del preservativo y de la píldora anticonceptiva. El DIU hormonal, en cambio, ocupa un quinto lugar. Esto quiere decir que están entre los métodos anticonceptivos más solicitados por las mujeres, tal vez por las ventajas que señala la doctora:

DIU hormonal : libera progesterona, las reglas son menos abundantes y en la mayoría de los casos son tienen una menor duración.

: libera progesterona, las reglas son menos abundantes y en la mayoría de los casos son tienen una menor duración. DIU de cobre: estimula los leucocitos y prostaglandinas, y el actual (OCON IUB) es más ergonómico y previene los sangrados asociados a este DIU.

Anillo vaginal, solo un 2,1 % lo usan

El anillo vaginal no es un método anticonceptivo demasiado utilizado. Es hormonal y en las estadísticas de Statista solamente el 2,1 % de las mujeres en España lo usan, a pesar de que se financia un anillo vaginal anticonceptivo desde el año 2019. Quizás, esto tiene que ver con que, según The American College of Obstreticians and Gynecologists, su eficacia es algo menor a la del DIU. Puesto que se producen de 6 a 12 embarazos por cada 100 mujeres en 1 año.

Aun así, el Doctor Iñaki Lete, jefe de servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Araba afirmaba en una nota de prensa que "el anillo vaginal es un método anticonceptivo muy cómodo que es más efectivo que la píldora (...) porque a diferencia de esta, una vez que lo introduces en la vagina te olvidas durante tres semanas".

Pastillas anticonceptivas, ¿las menos eficaces?

Al anillo vaginal le siguen las pastillas anticonceptivas. Su eficacia en su uso típico llega a ser de un 93 %, según Statista, por detrás de los métodos anteriores. Probablemente, esto se debe a la constancia que hay que mantener para tomar la píldora a la misma hora, sin olvidar tomas, algo que según señalaba el doctor Iñaki Lete, puede dar lugar a un embarazo no deseado.

Por tanto, podemos concluir que el método más eficaz para prevenir un embarazo es el DIU, y no la píldora como puede creerse, por los olvidos que se pueden dar. Asimismo, hay una clara preferencia por el DIU de cobre, y es que los anticonceptivos hormonales (DIU hormonal, anillo vaginal o pastillas anticonceptivas) no siempre pueden ser usados si la mujer padece alguna patología previa.

