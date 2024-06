Las 5 mejores dietas para mujeres según tus objetivos

En España, el 47% de las mujeres experimenta la menopausia de forma natural entre los 47 y los 53 años. Otras etapas que producen más desequilibrios hormonales el ciclo menstrual y el embarazo. Lo cierto es que las hormonas son sustancias importantes que actúan como mensajeros químicos en el organismo.

Facilitan casi todos los procesos corporales, incluidos el metabolismo, el hambre y la saciedad. Debido a su relación con el apetito, algunas hormonas también desempeñan un papel importante en el peso corporal.

Dietas para regular las hormonas

Cierto hábitos podrían condicionar la desestabilización de las hormonas, y por lo tanto, al aumento de peso. Tener una buena rutina de ejercicio físico y mantener una dieta equilibrada juegan un papel fundamental en este escenario.

La alimentación es esencial en los procesos de fertilidad, el embarazo y la menopausia. El investigador de nutrición Neal Barnard destaca en su libro Your Body in Balance cómo detrás de aspectos tan cotidianos como la infertilidad, el aumento de peso, los síntomas de la menopausia, los problemas de tiroides o el acné aparecen desequilibrios hormonales ocultos provocados por los alimentos que comemos. Estas son las dietas que se recomiendan llevar en según qué casos:

Dieta para la fertilidad

Descubre la dieta que favorece la fertilidad. Freepik / Alexey Tulenkov

Si estás pensando en quedarte embarazada pero no sabes cómo aumentar las posibilidades, la dieta de la fertilidad es la mejor opción, además ayuda a la pérdida de peso.

Las posibilidades de quedar embarazada con sobrepeso u obesidad pueden disminuir en mujeres, en comparación con aquellas que tienen un peso saludable. La doctora Ana de Hollanda, coordinadora del grupo de Obesidad de la SEEN, informa de que "por cada punto de incremento en el índice de masa corporal (IMC) se reduce la probabilidad de embarazo espontáneo en un 10%".

Algunos consejos de dieta saludable que te ayudarán a perder peso y a mejorar tus posibilidades de quedarte embarazada se basan en consumir proteínas magras en cada comida (cuanta menos grasa mejor); reducir los productos a base de harina, como el pan, el arroz blanco y la pasta; y eliminar el alcohol (la mayoría tiene un alto contenido en azúcar), así como el tabaco, que roba nutrientes esenciales y carga el organismo de metales pesados de enorme toxicidad.

Dieta para el embarazo

La importancia de la buena nutrición en el embarazo Pexels

Las madres embarazadas deben seguir una dieta sana, rica en nutrientes y baja en azúcar, sal y grasas saturadas. Un estudio publicado en NIH (Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos) demostró que una dieta equilibrada antes y durante el embarazo afecta el curso del embarazo, el desarrollo del niño y la salud a corto y largo plazo de la madre y el niño.

Los investigadores señalaron que ciertos grupos de alimentos deben consumirse de distinta forma:

Tanto las bebidas sin calorías como los alimentos de origen vegetal (verduras, frutas, legumbres, productos integrales) deben consumirse en abundancia.

como los (verduras, frutas, legumbres, productos integrales) deben consumirse en abundancia. Los alimentos de origen animal (leche y productos lácteos, carnes magras y productos cárnicos magros, pescado de mar azul y huevos) deben consumirse con moderación.

(leche y productos lácteos, carnes magras y productos cárnicos magros, pescado de mar azul y huevos) deben consumirse con moderación. Los dulces, las bebidas azucaradas y los snacks, así como las grasas con un alto porcentaje de ácidos grasos saturados (en particular, grasas animales) y los aceites, sólo deben consumirse con moderación. Se deben preferir los aceites vegetales (por ejemplo, aceite de colza y de oliva) como fuente de grasa.

Dieta para reducir los síntomas de la menopausia

La soja se puede encontrar en diversos productos como la leche, harina o aceites. Getty Images

La disminución de los niveles de estrógeno que se produce en este período puede afectar negativamente al metabolismo, lo que provoca un aumento de peso. Existen alimentos ricos en esta hormona que pueden ayudar a reponerla y evitar los síntomas.

Un estudio publicado en The Journal of the Menopause Society sugirió un papel de los factores nutricionales en los síntomas. Una intervención dietética que aumentaba los cereales integrales, las frutas y las verduras y reducía las grasas dietéticas resultó modestamente eficaz en un ensayo aleatorio que incluyó a 17.473 participantes de la Iniciativa de Salud de la Mujer.

Las isoflavonas de soja, en particular la daidzeína y la genisteína, han demostrado una eficacia modesta en ensayos controlados. Tienen agonistas de estrógenos. y acciones antagonistas de estrógenos, con afinidad selectiva por el receptor de estrógeno.

En definitiva, un régimen que combina una dieta vegana baja en grasas y soja diaria, se asoció con una marcada reducción de los eventos vasomotores posmenopáusicos, una pérdida de peso significativa y una reducción de los síntomas físicos y sexuales.

Con la entrada de nuevas etapas, puede que te hayas planteado nuevos objetivos como ponerte más fuerte, o perder peso en poco tiempo y mantenerlo, te dejamos algunas dietas que pueden ayudarte a conseguirlo.

Alimentos para ponerse fuerte

Arroz integral. Amarita / iStock

Si quieres ponerte más fuerte, a parte de realizar un entrenamiento adecuado a ello, debes comer alimentos ricos en proteína.

Una revisión de 2019 sugiere que un excedente de calorías de alrededor de 350 a 500 calorías, junto con un entrenamiento de resistencia regular, es beneficioso para ganar músculo. Las investigaciones también sugieren consumir entre 1,4 y 2 g de proteína por kilogramo de peso corporal al día para ayudar a maximizar la masa muscular.

Los huevos contienen proteína de alta calidad, lo que podría ayudar a beneficiar el desarrollo y la recuperación muscular. El salmón es una excelente opción para el desarrollo muscular y la salud en general.

Cada porción de 85 g (3 onzas) de salmón contiene aproximadamente 17 g de proteína, 1,5 g de ácidos grasos omega-3 y varias vitaminas B importantes. Los ácidos grasos omega-3 juegan un papel importante en la salud muscular. Las investigaciones sugieren que tomar 2 g de suplementos de ácidos grasos omega-3 por día puede ayudar a desarrollar masa muscular.

Perder peso en poco tiempo sin efecto rebote

La dieta vegana solo incluye vegetales y frutas iStockphoto

Por otro lado, si buscas perder peso en poco tiempo hay algunos trucos. No solo se basa en mantener comer más saludable, sino en eliminar ciertas comidas como los carbohidratos ultraprocesados y dulces. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association revela que lo que se come es lo más importante para la pérdida de peso.

En este tipo de régimen se recomienda la ingesta de verduras, las investigaciones demuestran que una dieta basada en verduras/plantas no solo favorece la pérdida de peso, sino que también es más fácil de seguir que una dieta hipocalórica.

Para mantener la pérdida de peso se aconseja una actividad que consuma entre 1.500 y 2.000 calorías a la semana. Los adultos deben intentar realizar al menos 40 minutos de actividad física de nivel moderado a vigoroso al menos 3 ó 4 veces por semana. La dieta y el ejercicio son estrategias vitales para perder y mantener el peso.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.