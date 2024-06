Esto es lo que desayuna Jennifer Lopez para mantenerse sana, joven y llena de energía

Sabemos que España es conocido por tener unos productos con gran calidad y que podemos implementar en el desayuno: las frutas, y verduras, los cereales... Pero con el trabajo del día a día, las tareas del hogar, llevar los niños al colegio, etc. se nos acaba olvidando tomar la comida más importante del día, puede que en ocasiones tomemos un café, y no es suficiente. Así lo ha revelado Jennifer Lopez, quien ha confesado qué come ella por las mañanas, algo que no solo le ayuda a mantener su figura a los 54 años, sino que también a estar activa y saludable.

Jennifer Lopez es conocida por sus grandes éxitos, como Let's Get Loud, Can't Get Enough, u On the Floor. Sin embargo, también destaca por ser, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria, todo esto a sus 54 años. En una conversación con People reveló su secreto para mantenerse día a día.

De esta manera, explicó el desayuno que toma desde hace varios años, y lo mejor de todo es que es rápido y sencillo, y utilizarás alimentos que son fáciles de encontrar en cualquier supermercado, o que ya tienes en los armarios de tu cocina.

¿Cuál es el mejor desayuno para estar activa y saludable?

La mejor opción de la cantante para desayunar suele ser un batido rico en proteínas. Este batido se compone de:

Una cucharada de proteína en polvo

Fresas

Frambuesas

Arándanos

Yogur griego

Canela

Miel

Chorrito de zumo de limón

Cubitos de hielo​

¿Y qué hace que este desayuno sea tan bueno? Pues bien, se ha demostrado que sus componentes son realmente beneficiosos para la salud, y más si sois mayores de 50 años, cuando la menopausia ha llegado y se necesitan nutrientes específicos para combatir los síntomas.

Proteína en polvo para no perder masa muscular

Proteína en polvo. ajay_suresh (Flickr).

Se ha hablado mucho de la proteína en polvo y de los batidos de proteínas. Algunos dicen que son buenos para la salud y otros todo lo contrario, de hecho, antes se asociaba solo a las personas que hacían ejercicio.

Lo cierto es que tal y como contamos en 20minutos, la proteína en polvo es un suplemento alimenticio que muchos han incorporado a su alimentación como un alimento más, puesto que aporta proteínas de alta calidad al organismo de manera inmediata, facilitando al mismo tiempo la recuperación y regeneración muscular si se acompaña del ejercicio adecuado.

Esto es perfecto, ya que en esta etapa está demostrado que las mujeres pierden masa muscular y ósea. De esta manera, ayuda a mantener la masa muscular y prevenir su pérdida natural, que ocurre con el paso del tiempo y que se conoce como sarcopenia. La sarcopenia puede aumentar el riesgo de caídas, fracturas y discapacidades físicas, y puede provocar resistencia a la insulina, un precursos de la diabetes Tipo 2, según un estudio de Elsevier.

¿Qué pasa si como frutos rojos todos los días?

Recogida de frutos rojos Getty Images

Los frutos rojos son fundamentales para la salud de las mujeres a partir de los 50. Mayoclinic recomienda comer entre media y una taza de frutos rojos todos los días, y es que contienen mucha fibra, antioxidantes, como la vitamina C, fitoquímicos, y además están deliciosos.

Jennifer Lopez utiliza fresas, arándonos azules y frambuesas, pero también se incluyen en este grupo las moras y los arándonos rojos. Se caracterizan por ser las frutas con más cantidad de antioxidantes, los cuales "ayudan a prevenir enfermedades crónicas, entre ellas, el cáncer", añaden.

Un Estudio de la Salud por Enfermeros demostró que entre aquellas personas que superaron el cáncer de mama, quienes tomaron dos porciones de frutos rojos por semana experimentaron una mejora del 25% en la supervivencia específica a este tipo de cáncer.

Calcio para prevenir la osteoporosis

Yogur griego con frutas iStockphoto

En general el calcio es un suplemento perfecto para las mujeres mayores de 50. La artista escoge el yogur griego, pero a muchas opciones igual de saludables como la leche descremada o la leche con 1 % de grasa, y el queso cottage bajo en grasa.

La relación entre dieta rica en calcio y salud ósea se ha estudiado ampliamente en los últimos años, y según el proveedor mundial en información biomédica, Elsevier, "un consumo elevado de calcio en las mujeres menopáusicas reduce el riesgo de presentar osteoporosis".

Hay numerosos estudios controlados sobre el papel de los suplementos de calcio en la prevención de la pérdida de masa ósea que se produce después de la menopausia. "Los resultados demuestran un efecto positivo tras el tratamiento con calcio, con una reducción de la pérdida de la densidad mineral ósea cercana al 50% cuando se compara con placebo", según un estudio de la Escuela de Endocrinología de la Universidad internacional de Quito.

Por último, Jennifer Lopez añade canela, miel, hielo, y limón, suplementos con grandes propiedades y beneficios para nuestra salud:

Canela : apenas tiene calorías, así que puede formar parta de una dieta equilibrada. Igualmente, es beneficiosa para el control de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, y contribuye a reducir la glucosa en sangre.

: apenas tiene calorías, así que puede formar parta de una dieta equilibrada. Igualmente, es beneficiosa para el control de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, y contribuye a reducir la glucosa en sangre. Miel : en concreto, la jalea real mejora el aspecto de la piel y fortalece los huesos, previniendo la osteoporosis. Además, reduce los síntomas de la menopausia e incrementa el deseo sexual.

: en concreto, la jalea real mejora el aspecto de la piel y fortalece los huesos, previniendo la osteoporosis. Además, reduce los síntomas de la menopausia e incrementa el deseo sexual. Limón: actúa como purificador de la sangre y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas. Además, aporta al cuerpo ácido cítrico, vitaminas B y C, potasio, hierro y calcio. Pero quizá su punto fuerte es que sirve para prevenir múltiples dolencias.

