Esto es lo que desayuna Georgina Rodríguez para mantenerse en forma y llena de energía

Sabemos que el desayuno es la comida más importante del día, y Gerogina Rodríguez se lo ha tomado al pie de la letra con este platazo que ha compartido en sus redes sociales para empezar el día activa y mantenerse saludable. La mujer de Cristiano Ronaldo, ex-futbolista del equipo español, el Real Madrid, siempre ha mostrado su afición por la comida, y esta vez no ha sido menos.

La última vez, pudimos ver en su documental su amor por los ibéricos y ahora presenta un plato que combina las proteínas con la fruta que más está de moda, además de un toque dulce al final. Lo cierto es que para las que llevan vidas tan ajetreadas (recoger a los niños del cole, trabajar, limpiar la casa, hacer deporte...), este desayuno es perfecto.

¿Qué desayuna Georgina Rodríguez?

Desayuno de Georgina Rodríguez Instagram

A sus 30 años, la modelo, que también ha sido madre, sabe qué tomar para seguir estando en forma. El desayuno que ha compartido con sus más de 60 millones de seguidores en Instagram consta de medio aguacate cortado, dos lonchas de pavo, unos huevos revueltos y un toque dulce que se lo da con un croissant.

Por que sí, a todas nos apetece de vez en cuando un capricho, así que por qué no. Este desayuno está cargado de energía y te ayudará a mantenerte en forma, ya que se trata de alimentos con nutrientes y vitaminas que ya no solo favorecerán a tu físico, sino que también a tu salud.

¿Qué pasa si tomo aguacate todos los días?

Aguacate Getty Images

Si estas buscando tener una dieta más saludable ahora que se acerca el verano pero quieres sentirte saciada, el aguacate es el fruto perfecto, al ser rico en vitaminas, ácidos grasos monoinsaturados, minerales como el potasio, ácido fólico, también recomendable para mujeres embarazadas, y fibra. Además, las grasas que contiene son beneficiosas, puesto que en su mayor parte son monoinsaturadas, es decir, ayudan a reducir el colesterol malo.

Por otro lado es un fruto rico en vitamina A ,C y E con potentes propiedades antioxidantes para proteger a las células de la influencia de los radicales libres. También destaca por su alto contenido en potasio y magnesio, cuyas propiedades contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Al comer aguacate también podrás ayudar a mejorar tu salud intestinal , según un estudio de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos.

Los investigadores descubrieron que las personas que comían aguacate todos los días como parte de una comida tenían una mayor abundancia de microbios intestinales que descomponen la fibra y producen metabolitos que mejoran la salud intestinal. También tenían una mayor diversidad microbiana en comparación con las personas que no recibieron las comidas de aguacate en el estudio.

Este tipo de grasas que contiene el aguacate, de en torno a unos 9 gramos por cada 100 gramos consumidos, son beneficiosas a la hora de prevenir problemas cardiovasculares y ayudan a aumentar los niveles en sangre del colesterol HDL (bueno).

¿Cuál es el mejor embutido para el desayuno?

Pechuga de pavo. Getty Images

Georgina ha escogido el pavo para su desayuno, y no se equivoca, porque a pesar de la gran variedad que hay en nuestro país, el pavo es el más saludable. Así la confirmó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

"El problema, en la mayor parte de los casos, es su elevado contenido en sal y grasas saturadas". En este escenario, el pavo es el que menos grasa contiene, aunque eso no quita que no tenga bastante sal, por lo que no se recomienda abusar.

La OCU aconseja escoger embutidos como el jamón cocido, la pechuga de pavo o de pollo por su menor contenido en grasa. Pero tened cuidado a la hora de ir al supermercado, porque hay muchos tipos de marcas de pavo y no todas son saludables.

Por eso, la OCU advierte de leer el etiquetado y comprobar la denominación del producto. "La categoría comercial 'Extra' es la de mayor calidad, si no pone nada es lo que antes se denominaba 'primera'". Comprueba la lista de ingredientes para ver el porcentaje de carne que llevan, de qué animal es y si añaden o no muchos aditivos.

Beneficios de los huevos revueltos

Huevos revueltos en un plato iStockphoto

Aunque en España no sea muy común desayunar huevos, cada vez son más las influencers y famosas que se unen a esta comida. Y es que se ha demostrado que el consumo de huevo es beneficioso para salud. Aunque como ocurre con todos los alimentos, se debe consumir en su justa medida.

Se considera adecuado un consumo moderado, lo que equivaldría a un huevo al día. El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, así como casi todas las vitaminas, salvo la vitamina C. Es rico en fósforo y fuente de hierro, zinc y selenio, y la proteína que contiene es la de mayor valor biológico.

A pesar de que existen numerosos beneficios de incluir huevos en nuestra dieta, todo depende de la manera en la que los preparemos, es decir, un huevo frito no es tan saludable como uno cocido. Este alimento podrá ayudarte a controlar tu peso, pero si eres deportista y quieres ganar masa muscular también es perfecto.

Igualmente, es bueno para las personas mayores y para las mujeres, ya que mejora la densidad mineral de los huesos, y sabemos que con la llegada de la menopausia es fundamental cuidar la salud ósea, porque empieza a debilitarse en esta fase. Georgina se anima y añade un dulce a su desayuno, esto es opcional, si prefieres disminuir el azúcar en tu régimen puedes eliminarlo.

