La deportista Ana Peleteiro enseña cuál es el ejercicio más importante que realiza durante su embarazo

Muchos médicos y especialistas recomiendan seguir con la actividad física y el ejercicio durante el embarazo gracias a la multitud de beneficios tanto para nosotras como para el propio bebé. “Si todo va bien y tu ginecólogo o médico te da el ok y es un embarazo normal, tú puedes seguir haciendo la actividad que hacías antes. Afortunadamente, puedo seguir con mi rutina de fuerza”, nos contaba Vikika en una entrevista.

La 'influencer' fitness muestra a través de su Instagram cómo se ejercita estando embarazada sin ningún tipo de problema, al igual que hace la deportista olímpica Ana Peleteiro. La gallega no pierde oportunidad para mostrar cómo va evolucionando su embarazo (como cualquier madre) y también cómo se ha adaptado su vida de deportista de élite a ello.

Hasta ahora solo hemos visto algunos de sus entrenamientos ha utilizado como altavoz para concienciar sobre temas relacionados con la gestación, como pueden ser la ciática, la importancia de los estiramientos en esta tapa y visibilizar las dudas que trae consigo un embarazo, entre otras cosas. Sin embargo, en su última publicación Peleteiro ha compartido cuál es el ejercicio más importante que podemos hacer durante el embarazo y sus múltiples beneficios a todos los niveles entre la madre y el bebé.

"Los famosos 'abracitos' o activación de transverso. Os juro que me encanta conectar con Lúa y además es uno de los ejercicios más importantes durante toda la etapa de gestación, ya que favorece la correcta colocación del bebé de cara al parto y minimiza las secuelas del posparto ayudando a la musculatura abdominal para que quede en mejor estado", explicaba la medallista olímpica en la publicación.

Estos ejercicios, que involucran la respiración y los músculos del abdomen, consiguen fortalecer el área para que el parto sea más fácil y la recuperación más rápida, pero aunque parezcan sencillos, tienen su truco.

Cómo realizar los "abracitos"

Al tratarse de respiraciones controladas, requieren de una gran concentración por parte de la madre y de buscar una posición cómoda para realizarlo correctamente y de una forma efectiva. Una vez llegados a este punto, inhalamos abriendo las costillas e imaginar que el transverso abdominal son unos brazos que, al exhalar, van a abrazar al bebé -una forma fácil de conseguirlo es intentar llevar el ombligo hacia dentro y hacia arriba-. Exhalamos pausada y controladamente y lo mantenemos durante unos instantes. Esto se puede hacer como forma de meditación 'mindfulness' o después de nuestra rutina de ejercicio habitual.

Aunque se sigue manteniendo activa, Ana ha dado un parón a sus ejercicios como deportista de élite, como confesaba en una de sus historias de Instagram: "He venido al INSEP a ayudar a Beny en el entrenamiento. Hoy le ha tocado técnica y os juro que se me han puesto los dientes largos… Nunca antes me había pasado tan 'heavy' como hoy. Os juro que me ha faltado nada y menos para ponerme a saltar con él".

No obstante y pese a que está muy feliz y emocionada por su embarazo, la deportista no aparta de su mente su próximo objetivo: estar en los Juegos Olímpicos de París del 2024 y volver a traer otra medalla a casa.

