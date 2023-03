La delgadez se convierte en la protagonista de los premios Oscar

Jameela Jamil y Jedet han sido algunas de las celebridades que han querido alzar la voz acerca de un detalle que muchos han pasado de largo a la hora de hablar sobre la alfombra roja de los Oscar: el peso de muchas de las invitadas. "La pérdida de peso se convierte en un deporte olímpico durante la temporada de premios", explica Jameela en sus redes.

"También quiero decir que me encantaron muchos de los vestidos y las personas que los visten, pero esta industria impone mucha presión y por ello las tallas de muestrario son realmente pequeñas cuando intentas recurrir a diseños recién presentados en la pasarela, algo que da como resultado una delgadez uniforme muy forzada", asegura la actriz.

Ya en 2012, The Hollywood Reporter escribió un artículo llamado Oscarexia en el que advertía sobre la peligrosa dinámica de las actrices de perder peso de forma radical de cara a la esperada alfombra roja. "Este es un caso tradicional del Hollywood moderno: es el día 20 de febrero. Una actriz observa su torso reflejado en el espejo de cuerpo entero en su suite en el Sunset Tower Hotel. Su estilista, publicista, gerente, novio y una costurera están esperando, observándola deslizarse en el vestido de alta costura recién llegado de París, directamente de la pasarela. '¡Estoy gorda!', grita enfadada, señalando bultos imaginarios o reales creados cuando una mujer de talla 2 se pone un vestido de talla 0. '¡Necesito parecerme a Karlie Kloss con este vestido! Ella lo llevó en el desfile', exclama". Así comienza el texto, y es llamativo que una década después nos estemos enfrentando al mismo tema cuando hasta hace poco parecía que la diversidad de tallaje estaba por fin imponiéndose.

Una de las presencias clásicas de los Óscar, esta vez con un estilo menos acertado (Getty Images)

Tan llamativa es la delgadez que está triunfando (¡ooootra vez!) en Hollywood que el presentador de la gala de los Oscar, Jimmy Kimmel, dijo en su discurso que al mirar a la sala, se estaba preguntando si Ozempic, el medicamento para la diabetes que tantas celebridades emplean para perder peso, no sería adecuado para él. Ante la broma, las redes sociales no dudaron en reforzar el comentario y subrayar la delgadez que había triunfado horas antes sobre la alfombra roja.

"Los looks de los Oscar muy bonitos, y todo el mundo está muy guapo, pero una pregunta… ¿Soy la única a la que le parece que las mujeres en Hollywood están perdiendo muchísimo peso? Es como si todas hubieran decidido perder muchísimo peso a la vez y nos estuvieran imponiendo un nuevo canon estético. De un año para otro, la diversidad en cuanto al peso se ha ido esfumando, y a mí esto me preocupa. Me preocupa porque sin ir más lejos, el otro día tuve una prueba de vestuario en París en la que no había ropa para mí, porque mi cuerpo no entraba en las tallas de muestrario. El consejo que recibí fue que para la próxima vez, mi equipo avisara con antelación para poder conseguir 'tallas especiales' que me entrasen. Me sentí fatal, no os voy a mentir. Soy una persona con TCA y parece que en el mundo de la moda y el cine se está volviendo a exigir que para ser 'guay' seas de la talla cero. Algunos quizás no lo vivisteis porque sois más jóvenes, pero yo crecí viendo a Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Britney... Todas perdieron peso drásticamente para encajar en canon que impone Hollywood en los 2000, un canon que está volviendo", ha dicho Jedet en sus redes sociales.

Paris Hilton en su 21º cumpleaños Getty Images

Es vital que personajes conocidos alerten acerca de lo que está ocurriendo, pero el problema radica en que las imágenes de las actrices quedan online para siempre. Sus looks se comparten en las redes sociales, los medios alabamos los estilismos y millones de personas son expuestas a imágenes de una silueta que quizás pueda resultarles dañina. En España existen 400.000 casos de personas que sufren Trastorno de la Conducta Alimentaria, y según la Fundación Fita, se espera que la cifra aumente un 12% en los próximos 12 años. El hashtag #anorexia supera las 5,5 millones de publicaciones en Instagram y #diet se sitúa en los 72 millones.

Eduardo Cruz, CEO de Qustodio, asegura que "las redes sociales pueden ser muy peligrosas para los menores. Para evitarlo, es fundamental conocer qué páginas siguen o quiénes son los modelos de los jóvenes en redes sociales, cuáles son sus gustos o sus plataformas preferidas. Tener comunicación fluida sobre la vida online de los más pequeños es una herramienta muy útil para intentar anticipar conductas nocivas", advierte.

"Ha vuelto la delgadez extrema. Desde que Miu Miu lanzó el conjunto viral de minifalda, es indudable que la gente está más delgada, y en los Oscar este tema ha sido dramático. Las colecciones abrazan el regreso de los años 90 y el muestrario que recibimos es muy pequeño. Parece que el 'body positive' está en el olvido. Es complicado encontrar tallas, y a no ser que vayas a vestir a alguien muy potente que le interese mucho a la marca, es aún más difícil", advierte por su parte la estilista Anitta Ruiz. De hecho, resulta especialmente llamativa la imagen de la modelo de Saint Laurent que presentó el vestido que terminó por ser lucido en los Screen Actors Guild por la actriz Jennifer Coolidge…

Vestido de Yves Saint Laurent en la modelo y en Jennifer Coolidge IMAXTREE/Getty Images

Como asegura Anitta, la delgadez no sólo está presente en la alfombra roja, sino que las semanas de la moda han sido muy cuestionadas precisamente por el tallaje de las modelos, que ha vuelto a inquietar a muchas editoras de moda, que aseguran que desde el 'heroin chic' de los años 90, las modelos nunca habían lucido tan delgadas.

Aunque por descontado no es correcto hablar del peso de las celebridades (ni de nadie, por cierto), resulta imposible que el radical cambio de la silueta de tantas actrices no sea mencionado, y el problema radica en que muchas personas, al ver una transformación tan repentina, se obsesionen con saber qué han hecho y se frustren consigo mismas. Lo importante, por lo tanto, es no dejar de subrayar que no existe una talla IDEAL, pero también hemos de contar con una pasarela, una alfombra roja, una televisión y un cine en los que exista la diversidad. Porque de lo contrario, el mensaje que se manda no es otro que el de que existe una talla correcta, y quizás no es la que tienes… ¿Y sabes qué? Que no ocurre absolutamente N-A-D-A.

