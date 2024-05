El curioso ejercicio que hace Elsa Pataky en el baño del avión cuando viaja por trabajo

El mes de mayo está siendo muy intenso para Elsa Pataky. La actriz, de 47 años de edad, ha viajado de una punta a otra del planeta durante las últimas semanas, en las que la hemos visto desde debutar en la Gala MET acompañando a su marido, Chris Hemsworth, hasta impactar en la alfombra roja de Cannes con un vestido de escote kilométrico.

Sin embargo, este frenético mes lleno de compromisos para la actriz finaliza en Madrid, su ciudad natal, donde, tal y como ella misma confiesa, siempre está feliz de volver. Este martes Pataky ha asistido al evento de una conocida firma de belleza, Biotherm, de la que es embajadora desde principios de 2024 y junto a la que ha presentado todas las novedades de la misma.

Para la cita, la actriz ha elegido un look monocolor blanco, de blazer, falda y microtop. Allí también ha confesado distintos secretos de su rutina 'beauty' y, sobre todo, de su entrenamiento. Y, entre todos ellos, uno de los que más ha llamado la atención es el curioso ejercicio que realiza en los baños de los aviones cuando se ve obligada a viajar por trabajo.

El ejercicio que realiza Elsa Pataky en el baño del avión

Los 'celebrities', muchas veces, se ven expuestos a un ritmo frenético por trabajo. Este ha sido el caso del último mes de Elsa Pataky, quien ha viajado sin parar para cumplir con todos su compromisos profesionales, a los que siempre, además, acude con su mejor sonrisa y un aspecto impecable pero, ¿cómo lo consigue? Esta es una de las preguntas que los periodistas le hemos hecho en la rueda de prensa de su evento de hoy, a la que la madrileña ha contestado con absoluta sinceridad.

"Por suerte, no ocurre siempre", comienza Pataky. La actriz reconoce que la hidratación, interna y externa, es clave para su cuidado también mientras viaja. "Intento hidratar muchísimo la piel, cuando me levanto y por la noche". Añade, refiriéndose al momento en el que está volando en un avión: "Siempre pido una botella grande de agua, es lo primero que hago, una botella enorme".

"Básicamente es lo único que puedes hacer, tampoco puedes hacer mucho más", añade. También destaca que no bebe alcohol cuando vuela y come ligero, optando la mayoría de veces por una ensalada. Sin embargo, también confiesa que activarse físicamente es clave: "Intento moverme. Me voy al baño y hago sentadillas. Para esos días en los que apenas duermo, intento hacer ejercicio".

Elsa Pataky puede presumir de ser una de las mujeres más 'fit' a nivel nacional e internacional. Según cuenta, el poder entrenar junto a su marido le ayuda muchísimo, ya que "entre dos, las cosas siempre son más fáciles". Comenzó con solo 18 años a hacer deporte, por aquel entonces ya hacía pesas, pero en sus años más recientes ha preferido practicar yoga, aunque ahora se ha pasado al pilates porque "fortalece más". No obstante, su 'tip' es "hacer mucha pesa".

"Es lo que siempre le digo a mis amigas, porque cuando ya empiezas con una edad, como dice mi amiga Anita, "en la que te estás derritiendo" (entre risas), las pesas son lo más importante", cuenta. "Es algo además que las mujeres tenemos mucho miedo porque se nos cae mucho el músculo, pero el músculo es el nuevo 'antiaging' para mantener todo arriba, y en la cara también hay ahora muchos ejercicios faciales". Incluso destaca cómo el ejercicio le influye a nivel anímico: "A mí me encanta hacer ejercicio. Cuando estoy de capa caída sé que es porque llevo unos días sin hacer ejercicio".

Sus otros imprescindibles para mantenerse en forma

Su rutina de ejercicio va más allá. Elsa Pataky resalta la importancia de "encontrar un deporte que te guste y que te apasione". Especifica que usa mucha maquinaria de pesas en su rutina de día a día. "Yo recomiendo empezar cuanto antes. Como llevo muchos años haciendo ejercicio, mi peso es bastante alto. Hago mucha sentadilla, porque el glúteo es uno de mis ejercicios preferidos, y hago sentadillas con unos 15-20 kilos en cada pierna".

"También hago muchas pesas para hombros, bíceps, tríceps... Y cuando me voy de viaje llevo gomas con diferentes intensidades y son buenísimas porque es un movimiento muy constante. No ocupan nada y no cuesta nada llevárselas". Por último, añade que el pilates con reformer también es uno de sus entrenamientos imprescindibles.

