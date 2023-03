¿Cuánto peso debo coger durante el embarazo?

Durante el embarazo, las mujeres se someten a una serie de controles que verifican que la gestación progresa según lo esperado. Por ejemplo, comprobar la tensión, realizar análisis de sangre y de orina, y llevar un seguimiento del peso son pruebas habituales. Pero, eso último siempre genera muchas dudas. ¿Coger kilos de más puede perjudicar al bebé?

Cómo debe ser la alimentación en el embarazo

La alimentación en el embarazo debe ser equilibrada y saludable, evitando los alimentos ultraprocesados cuyo consumo debe ser ocasional. Y es que tanto si se sigue una dieta estricta que provoque una deficiencia de la ingesta energética, como si —atendiendo a la creencia de que hay que comer por dos— las calorías se exceden más de lo recomendado, esto puede acabar teniendo consecuencias para el bebé.

Como advierte la doctora Carina Gimeno, nutricionista de Hospital Quirón Valencia, subir demasiado de peso "puede ser el origen de patologías graves como la hipertensión, el exceso de líquido amniótico o hidramnio, la hipermadurez fetal, el bajo peso en el bebé o el incremento de las posibilidades de partos prematuros y abortos".

No obstante, esto no quiere decir que no haya que incrementar las calorías en algún momento de manera controlada. Como aconseja la doctora Carolina Pérez, nutricionista de Hospital Quirón Torrevieja, esto debe hacerse a partir del segundo trimestre "mediante una ingesta suplementaria de 200-300 kcal/día".

Los riesgos de un exceso de peso



¿Qué ocurre si una mujer embarazada tiene sobrepeso u obesidad durante la gestación? Que las posibilidades de que presenten complicaciones son elevadas. Según un estudio, "los embarazos complicados con obesidad se relacionan con la diabetes gestacional, preeclampsia, parto pretérmino, partos instrumentados o cesáreas, infecciones y hemorragia posparto".

Otra investigación más reciente corrobora esta información al concluir que una dieta y alimentación saludables sí influye en un menor riesgo de sufrir los problemas anteriormente mencionados, además de reducir la presión arterial alta.

Entonces ¿cuántos kilos puedo coger durante el embarazo?



Responder a esta pregunta dependerá del IMC que tenga cada mujer en el momento en el que se confirma que está embarazada. No es lo mismo que esté en normopeso, infrapeso o sobrepeso.

Si atendemos a una tabla de referencia que proporciona el Instituto de Medicina de Estados Unidos, una mujer con un IMC bajo debería coger entre 12,5 y 18 kilos; con un IMC normal, hasta 16 kilos; con sobrepeso, 11,5 kilos como máximo; y en una situación de obesidad no se deberían superar los 6 kilos. No obstante, en todos los casos se aconseja seguir las recomendaciones del médico que lleve el seguimiento del embarazo.

Coger peso cuando se va a tener un bebé es totalmente normal, ya que este llega a pesar —cuando se acerca el momento del parto— unos 3 kilos aproximadamente, a lo que hay que sumar la placenta, el líquido amniótico y el tejido mamario. A pesar de esto, es importante controlar que no haya una subida preocupante por el bien del bebé y de la madre.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.