¿Cuántas citologías es recomendable hacerse y qué es lo que pueden detectar?

Según los últimos datos de Statista, hasta 23.900 citologías en el año 2017 tuvieron unos resultados anormales. Y es que esta prueba permite analizar si las células que se encuentran en el cuello del útero manifiestan o no alteraciones. Para llevarla a cabo, se toman unas muestras con un hisopo que, posteriormente, se llevarán al laboratorio para su análisis.

¿Qué detecta la citología?

Con la prueba Papanicolau, como acabamos de mencionar, se puede saber si una mujer se ha contagiado del Virus del Papiloma Humano (VPH). Hay varos tipos, pero los más peligrosos son el VPH16 y el VPH18. ¿La razón? Se consideran de alto riesgo y pueden derivar en un cáncer de cérvix —una enfermedad que también se descubre con una citología.

Es crucial saber que "el factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello uterino es la infección del virus del papiloma humano", como informa el doctor Andrés Carlos López Díaz, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga.

El VPH es una infección bastante común, y es que los expertos aseguran que hasta un 80 % de la población se contagiará de este virus en algún momento de su vida. Por lo tanto, lo vital es saber cómo detectar esto a tiempo para controlar la progresión del VPH o el cáncer de cuello uterino en la etapa más temprana posible.

¿A qué edad se recomienda hacer la primera citología?

El doctor López Díaz explica que el cáncer de cuello de útero es improbable que aparezca antes de los 25 años. Pero, "afecta, sobre todo, a mujeres entre los 30 y los 45 años", por lo que recomienda que sea entonces cuando se haga la primera citología. Cuanto antes, mejor.

Esto es importante porque, como bien informa, "en España se diagnostican aproximadamente 2000 casos de cáncer de cuello de útero cada año, pero tiene un 90% de supervivencia si se detecta a tiempo". Y es que, según Statista, en 2019 fallecieron 658 mujeres debido a este tipo de cáncer cuyo pronóstico puede ser muy bueno si se realizan citologías con frecuencia para detectar esta enfermedad en sus inicios.

¿Cuántas citologías se deben hacer y con qué frecuencia?

Desde la Guía de Prevención Secundaria del Cáncer de Cuello de Útero 2022 de la Asociación de Patología Cervical y Colposcopia (AEPC) informan de que las mujeres entre 25 y 30 años que no están vacunadas deberían someterse a una citología cada 3 años. A partid de los 30 se aconseja citología y determinación de virus de papiloma cada 5 años, la combinación de estas dos pruebas se llama cotest.

La citología es una prueba que no es dolorosa, aunque es verdad que puede generar molestias —sobre todo cuando se usa el espéculo para abrir un poco la vagina y así tomar la muestra con facilidad— y provocar un sangrado ligero. No obstante, no entraña riesgo alguno e incluso las mujeres que están embarazadas pueden someterse a ella sin problemas.

De hecho, en la Guía de Prevención Secundaria del Cáncer de Cuello de Útero se informa de que "siempre que sea posible, se aconseja hacer el cribado durante el primer trimestre de la gestación" y añade que "debe hacerse con suavidad y sin penetrar excesivamente en el canal".

A pesar de que la citología es una prueba recomendada desde que se mantienen las primeras relaciones sexuales, la prevención es lo más eficaz para evitar el VPH que puede acabar causando un cáncer. En la actualidad, hay vacunas y métodos anticonceptivos como el preservativo que combaten este virus, pues, como explica el doctor López Díaz "el 100% de los cánceres de cuello uterino son causados por el VPH".

