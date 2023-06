Cristina Pedroche se emociona al montar su carrito de bebé: este es el modelo por el que ha apostado

La dulce espera de Cristina Pedroche está a punto de terminar. La presentadora encara la recta final de su embarazo junto a su marido Dabid Muñoz. Ambos serán padres de una niña, de la que todavía no han rebelado el nombre, a principios de julio, según lo previsto, y mediante hipnoparto, una técnica que la futura madre ha estudiado y por la que también ha sido criticada al asegurar que no iba a tener contracciones, si no olas uterinas. Sin embargo, la celebrity no ha cesado de presumir de tripita y de compartir todos los momentos de su gestación a través de las redes sociales, donde una de las últimas publicaciones no puede ser más especial.

Con casi 160.000 likes en cuatro días, Cristina Pedroche ha logrado enternecer a su comunidad de seguidores en Instagram al emocionarse tras montar el carrito en la que llevará a su niña. Una reacción normal que muchas seguidoras han apoyado, contando sus propias experiencias, y que ha llevado a otras tantas a preguntar cuál es el modelo por el que se ha decantado la presentado. Averiguarlo ha sido sencillo, pues la propia marca, Maxi-Cosi, ha participado en el debate que se ha abierto, dándole las gracias por compartir este "emotivo momento" y demostrando su felicidad por haberse convertido en sus "compañeros de viaje en esta nueva aventura". Se trata del modelo Leona 2: una propuesta convertible, plegable con una sola mano y ahora a la venta por 450 euros en el catálogo de El Corte Inglés.

Se transforma con facilidad según las necesidades del bebé o los padres. El Corte Inglés

El modelo que hemos seleccionado en el catálogo de El Corte Inglés es el gris claro, aunque disponen de otros tonos más oscuros o tierras muy interesantes; aunque no el verde botella por el que se han decantado Cristina Pedroche y Dabid Muñoz. Para dar con este carrito, hemos acudido al catálogo de Miravia que, al estar celebrando los Summer Days, tiene descuentos de hasta el 70% que pueden ser interesantes. En el caso de la sillita de paseo Leona 2 de Maxi-Cosi tienen aplicado un 10% que logra un ahorro de casi 50 euros nada desdeñable.

El modelo verde botella es el que ha escogido Cristina Pedroche. Miravia

Por qué apostar por la silla Maxi-Cosi Leona 2

Tomando las palabras con las que la propia marca se anuncia en El Corte Inglés "por qué elegir entre comodidad o funcionalidad cuando puedes tener ambas cosas", una máxima fundamental cuando hablamos de sillitas de paseo que exigen todos los padres. Así, el modelo supercompacto Leona 2 (destaca por unas medidas reducidas abierta y cerrada y por no superar los ocho kilos) aúna ambas premisas para asegurar la adaptación total para la ciudad. Lo logra también gracias a la apuesta por unas ruedas más grandes a prueba de pinchazos, la suspensión de gran amortiguación, asientos supercómodos y capota extensible para garantizar el máximo nivel de bienestar del niño (y la tranquilidad paterna).

Además, uno de los motivos por los que triunfa entre los usuarios es porque se trata de un sistema de viaje 3 en 1 "fácil de plegar, con asiento reversible y altura del respaldo regulable, para que los padres tengan miles de maneras de explorar la ciudad con su bebé, desde el nacimiento hasta los 4 años", tal y como indica el fabricante. Un diseño de líneas simples y detalles modernos premiado (iF Design Award 2022) que se puede combinar con capazos y sillas de coches infantiles compatibles y sin mucho esfuerzo, ya que el sistema de plegado permite cerrarla y abrirla con una sola mano para que podamos manejarla según necesitemos (¡incluye botones de memoria!).

Entre otras características interesantes, cabe destacar algunas cuestiones más técnicas como las ruedas todoterreno con suspensión y bloqueo delantero de fácil acceso; el arnés de cinco puntos fácil de colocar con cierre magnético y barra oscilante; o las tres posiciones de reclinación con una sola mano en ambos sentidos e incluida la posición horizontal. Además, el asiento con doble acolchado asegura una mayor comodidad para el bebé y la amplia cesta de almacenamiento de hasta 5 kilos y bolsillo personal integrado para los padres, pues podrán utilizarlo para llevar las cosas de los niños (¡o la compra!).

