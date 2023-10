Cómo recuperar el abdomen después del parto

En el año 2022, en España, se produjeron 329.892 nacimientos, según Statista, y todas las mujeres que dieron a luz a sus bebés tuvieron que afrontar la recuperación del abdomen tras el parto. Puesto que después de 9 meses albergando a un ser humano que crecía con el paso de las semanas, es inevitable que el abdomen se acabase resintiendo.

Según muchos expertos, parece que dar el pecho favorece que el abdomen se recupere más rápido. Ya que este ha tenido que sufrir una distensión importante, lo que ha provocado que la piel se estire —lo que puede ocasionar la aparición de estrías— y que se separen los músculos de la pared abdominal para que el bebé pueda tener su espacio y se pueda desarrollar de una forma óptima.

Normalmente, el abdomen permanece inflamado durante algunos días o semanas después del parto, ya que el útero debe volver a su estado original progresivamente. Pero, posteriormente, la flacidez, el aspecto de la piel que puede tener estrías y la diástasis abdominal pueden permanecer. Ante esto, ¿es posible recuperar el abdomen?

El ejercicio, la mejor forma de recuperar el abdomen

Diseñar un plan de ejercicios para cada mujer es vital para recuperar el abdomen más rápido. Como explica Inmaculada Camisón, fisioterapeuta de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, "el objetivo es entrenar la musculatura profunda del abdomen para disminuir la diástasis abdominal, mejorar la distensión abdominal y mejorar el aspecto de la piel, es decir, la celulitis y la flacidez".

Esto no debe hacerse inmediatamente después del parto, sino que hay que esperar un periodo de tiempo hasta que el médico recomiende ya la práctica de ejercicio físico. No obstante, cuando se pueda iniciar la rutina de entrenamiento, conviene llevarla a cabo. Puesto que el abdomen no solo afecta a la estética, sino, en ocasiones, también a la propia salud.

Corregir la diástasis abdominal

Inmaculada Camisón, junto con la fisioterapeuta Pilar Cortés, informa de que tras el parto se puede producir lo que se conoce como diástasis abdominal, es decir, la separación de los músculos abdominales que no vuelven a su lugar después de haber dado a luz. Esto "puede estar directamente relacionado con dolores de espalda, molestias abdominales, dolores pélvicos, incontinencia urinaria y fecales, prolapsos genitales y malas digestiones, entre otras". Por lo tanto, hay que ponerle solución.

A veces, el uso de una faja puede ayudar, así como evitar determinados movimientos que puedan generar una presión en el abdomen —como incorporarse de la cama de frente, ya que es mejor hacerlo de lado. No obstante, hay circunstancias en las que la cirugía es la única solución.

La doctora Paloma López Cabrera, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, explica que la diástasis abdominal "alrededor del 70% de los casos ocurre tras un embarazo debido al aumento de la presión dentro del abdomen por el crecimiento del útero". Por lo tanto, es más común de lo que parece, por lo que un abordaje temprano y adecuado es crucial, siempre siguiendo las recomendaciones médicas.

Además del ejercicio y demás consejos para recuperar el abdomen después del parto, la dieta también será importante. Esta permitirá eliminar los kilos que se han podido coger durante el embarazo y, junto con el deporte, ayudará a la recuperación de la figura

