¿Cómo es el comienzo de la menopausia? De la edad a los primeros síntomas

En España, hay alrededor de 4 millones de mujeres se encuentran en la fase del climaterio, comprenden edades entre los 45 y los 55 años. Es el momento en el que una mujer deja de tener la menstruación de forma permanente y los niveles hormonales empiezan a cambiar, en consecuencia aparecen signos que pueden ser complicados de afrontar.

La Dra. Marta Recio Rodríguez, ginecóloga y miembro de Top Doctors explica a Mujer.es qué es lo que ocurre en el inicio de la menopausia: los primeros síntomas, las etapas que hay dentro de ella, cuándo comienza, y qué riesgos para la salud puede tener en ciertas mujeres. En la actualidad, ejerce en la Clínica Dra. Laura Fernández y en MIP Salud.

¿A qué edad se produce la menopausia?

Tal y como explica la doctora, la menopausia acontece de forma fisiológica entre los 45 y 55 años. Es importante señalar que hay varios tipos de menopausia. Cuando se produce antes de forma natural se conoce como menopausia precoz, y de la misma manera, cuando acontece más tarde se considera menopausia tardía.

En ciertas ocasiones, puede suceder que los ovarios, que son los que marcan en inicio de la menopausia, dejen de responder a los estímulos hormonales durante meses o años y luego vuelvan a funcionar, lo que se llama "fallo ovárico", manifiesta.

En otras ocasiones, el tener que quitar los ovarios de forma quirúrgica (conocido como ooforectomia, o anexe romis si también se quitan las trompas), produce una menopausia súbita, llamada "menopausia quirúrgica". No sucede lo mismo cuando se hace una histerectomía, ya que el no tener útero impide el embarazo y ver el sangrado menstrual, pero los ovarios siguen funcionando en respuesta a las hormonas, y no se entra en menopausia.

Los primeros síntomas de la menopausia

Uno de los síntomas de la menopausia es el insomnio. Getty Images

La Dra. Marta Recio menciona que los primeros síntomas de la menopausia suelen ser los sofocos y el insomnio. Sin embargo también resalta que hay que tener en cuenta que previamente a la menopausia, hay mujeres que pueden tener una premenopausia sintomática, en la cual el ovario empieza a fallar debido a la baja reserva ovárica y se producen fluctuaciones entre el estrógeno y la progesterona.

Esto suele tener consecuencias, según la experta:

Reglas muy abundantes combinadas con periodos de amenorrea.

Cambios de humor fluctuantes.

Síndrome premenstrual acentuado, que puede ser muy severo en algunas mujeres.

En esta época, además, se suma la bajada de testosterona. Esta es la hormona esteroidea más importante en la mujer, y su caída suele acontecer de forma progresiva desde los 35 años, por lo que sobre los 40-45 está muy baja, comenzando a notar síntomas como "el estado de ánimo más apagado/depresivo, la baja libido, el cansancio, la perdida de la masa muscular y la tendencia a engordar de la zona abdominal", añade.

Es por ello que en la menopausia estos cambios por la pérdida de testosterona se incrementan, y junto a la pérdida del estrógeno y la progesterona súbitas pueden llevar poco a poco también a otros síntomas como: "dolor articular, niebla mental, sequedad de la piel, ojos, boca y zona íntima y la ganancia de peso a pesar de los buenos hábitos de vida".

¿Qué riesgos para la salud puede tener la menopausia precoz?

Las fracturas por fragilidad son más habituales a partir de los 50 años. Getty Images

Las hormonas juegan un papel fundamental en nuestro metabolismo, y su pérdida supone un riesgo para nuestra salud y calidad de vida, así lo declara la especialista.

Entonces, ¿la menopausia está relacionada con una menor esperanza de vida? Lo que ocurre según la médico es que el estrógeno y la testosterona son esenciales para el metabolismo de los lípidos, por lo que su pérdida induce a un mayor riesgo cardiovascular, siendo la muerte por infarto la segunda causa de muerte en la menopausia. Además, incrementa el riesgo de Diabetes, hipertensión y obesidad, directamente relacionados con el grado de carencia hormonal.

Existe también una relación directa entre el estrógeno y la prevención de enfermedades degenerativas como:

La demencia. El Parkinson. El Alzheimer.

Asimismo, existe relación entre la testosterona y la prevención y control de las enfermedades autoinmunes. Por otro lado, ambas hormonas previenen la osteoporosis y con ello la fractura de cadera, tan frecuente en la menopausia.

Los estrógenos y la testosterona también previenen los problemas de suelo pélvico, como la incontinencia de orina o los prolapsos. El estrógeno es protector de la pérdida visual propia de la edad, y la testosterona, además, es esencial para prevenir la artrosis, el dolor crónico y la depresión.

Por último, la doctora destaca que la progesterona, que siempre se ha considerado solo "compensatoria del estrógeno", es en realidad una neurohormona que actúa previniendo problemas como la depresión y ansiedad por su activación de los receptores GABA, además de que favorece el sueño profundo que tanto se pierde en esta época.

Son diversos riesgos que vienen derivados de la menopasuia, de ahí que las Sociedades Científicas recomienden la Terapia Hormonal en esta etapa (sea cual sea el origen). "Mejoría de la calidad de vida y prevención de enfermedades futuras en el hilo de una longevidad saludable", puntualiza.

¿Se puede retrasar la menopausia?

La dieta mediterránea es rica en verduras, cereales y frutos secos. Getty Images

Sabemos que la menopausia es una fase natural de la vida de una mujer, pero esto no significa que podamos necesitar ayuda para paliar los síntomas que acarrea.

Marta nos cuenta que la menopausia la determina el ovario, por ello, cuidar el estilo de vida y evitar los tóxicos que puedan afectar a la reserva ovárica es esencial para ayudar en su prevención.

En cualquier caso, señala que existe también un componente genético que no se puede retrasar. Por eso, "es importante tomar conciencia de que esta nueva etapa conlleva un esfuerzo a la hora de cuidar el estilo de vida". Con esto, la especialista quiere decir:

Llevar una alimentación antiinflamatoria y saludable. Hacer ejercicio físico cardiovascular y de fuerza Evitar los tóxicos como el tabaco y el alcohol, que tanto le cuesta al cuerpo eliminar y que se nos acumulan, oxidando las células y favoreciendo el envejecimiento físico y metabólico prematuro.

Además, recomienda ayudarse de la suplementación adecuada para favorecer al cuerpo a ralentizar el envejecimiento celular y que el metabolismo siga funcionando correctamente. En cualquier caso, la terapia hormonal es esencial para la doctora: "desde el momento de premenopausia para la regulación hormonal y en especial en la menopausia".

Cabe señalar que siempre debe estar controlado por especialistas en salud hormonal y endocrinología ginecológica, a través de tratamientos seguros y efectivos como las hormonas bioidénticas, y que se personalice para cada mujer y su momento vital. Y es que la calidad de vida y la longevidad Saludable siempre deben ser el objetivo para el bienestar de la mujer en menopausia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.