Cómo cerrar los agujeros de la oreja que se desgarran por usar pendientes

Desde que nos hacemos las primeras perforaciones en las orejas, algunas al nacer, se usan múltiples tipos de pendientes, desde los más pesados hasta los más diminutos. Pero con el paso del tiempo, los lóbulos pueden deteriorarse y puede que te preguntes cómo arreglar este problema. Clínicas españolas han explicado las dos maneras de tratamiento en estos casos.

Los pendientes son un complemento al que pocas renuncian. Se trata de una gran opción para combinar con el look que hayas decidido vestir. Pero en ocasiones puede sentir que la oreja cuelga y el orificio se desgarra, así que acabas quitándotelo para que el agujero no siga abriéndose.

Pero hay solución para esto, y es que cuando se trata de orificios de la oreja estirados o desgarrados involuntariamente, existen muchas opciones quirúrgicas para reparar el daño. Asimismo, debemos señalar las causas de este desgarro para que cuando se solucione, evitemos hacer eso que lo ha provocado. Los expertos han señalado dos operaciones para que los lóbulos vuelvan a su forma inicial: la lobuloplastia y una pequeña intervención de anestesia local.

¿En qué consiste una lobuloplastia?

Puede que hayas decidido dejar de ponerte pendientes pesados para que se cierre el agujero, no obstante, cuando hablamos de una perforación distinguida, se aconseja recurrir a la cirugía.

La lobuloplastia es un tipo de tratamiento que se hace según los médicos de la Clínica Trevi, cuando el desgarro del lóbulo es leve y ha sido provocado por la pérdida de elasticidad. En esos casos se realizan infiltraciones de hialurónico para rellenar el lóbulo. Los resultados son eficaces y pueden durar hasta 12 meses, aunque aconsejan hacerse retoques cada año.

Los especialistas de QirónSalud han afirmado que los rellenos dérmicos de ácido hialurónico para los lóbulos de las orejas pueden ser muy beneficiosos para renovar la apariencia del lóbulo de la oreja sin la necesidad de una cirugía invasiva.

Este tipo de operación, añade volumen al lóbulo de la oreja inyectando una pequeña cantidad de ácido hialurónico, para expandir instantáneamente el lóbulo de la oreja hacia fuera, creando un lóbulo más pequeño y de aspecto más juvenil.

Con los rellenos dérmicos de ácido hialurónico inyectados en el lóbulo de la oreja, se consigue restaurar la oreja y reparar el daño causado por la edad y el uso de pendientes a lo largo de los años. En el caso de que el deterioro sea más notable, se puede llevar a cabo otro tipo de operación.

¿Qué hacer si tengo las orejas muy desgarradas?

Cuando el agujero está demasiado perforado por el uso que se ha dado con el paso del tiempo, se recomienda una intervención con anestesia local. La Dra. Beatriz Castro Gutiérrez, miembro de Top Doctors afirma que hay otra operación con anestesia local para cerrar los agujeros de las orejas.

Tal y como apunta, consiste en una intervención quirúrgica, que se realiza mediante un refrescamiento de los bordes cutáneos o una reepitelización, es decir, a través de un proceso por el cual la herida se vuelve a cubrir con tejido nuevo. Posteriormente, "se realiza una sutura cruzada en sentido perpendicular al rasgado", añade.

Realmente se trata de una técnica relativamente sencilla. "Suele tener una duración de unos 30 minutos y se realiza con anestesia local, de forma ambulatoria y con incorporación inmediata a la vida normal", recalca.

Una vez realizada la operación, es importante que el paciente siga las indicaciones del especialista, siguiendo una serie de curas sencillas que puede realizar en su domicilio.

Cuando han pasado entre 7 y 10 días tras la cirugía, se retira la sutura, y a partir de un mes puede realizarse una nueva perforación para la colocación de pendientes si así se desea.

La Clínica Trevi afirma que se puede realizar una nueva perforación para pendientes, en una zona que esté levemente alejada de la cicatriz y centrada en el lóbulo, después de un mes de recuperación. Por otro lado, es importante tener en cuenta las causas de este problema para cuidar mejor tus lóbulos de las orejas.

Causas del desgarre de las orejas

El poder de los pendientes para levantar tu look. Alessandro Viero

La causa de este desgarro según la especialista de Top Doctors, suele ser "la utilización de pendientes que tienen un peso excesivo durante un tiempo prolongado". Sin embargo, destaca que también se puede producir un desgarro accidental, por enganches o tracciones.

Esto no quiere decir que no te puedes poner pendientes pesados, ya que según la experta no se trata de un problema que ocurra en todas las personas. Y es que depende de la laxitud propia del tejido de cada paciente.

Otros especialistas como la Dra. Debra Sullivan, enfermera educadora con más de 20 años de experiencia apunta que las lesiones más comunes en los agujeros de los pendientes son:

Orificios de oreja estirados : pueden ocurrir cuando el orificio de la oreja se estira debido al uso frecuente de pendientes pesados o de gran calibre.

: pueden ocurrir cuando el orificio de la oreja se estira debido al uso frecuente de pendientes pesados o de gran calibre. Orificios desgarrados en las orejas: pueden ocurrir accidentalmente si un pendiente se engancha o se tira, o después del uso prolongado de pendientes pesados.

Los agujeros pueden llegar a romperse, según cuenta la Sullivan, ya que como en la mayoría de los casos los orificios de las orejas estirados no son dolorosos, se siguen estirando con el uso de pendientes y se rompen. Esto también puede ocurrir accidentalmente, como si un pendiente se engancha o se tira con demasiada fuerza.

