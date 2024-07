Siete claves para broncearte sin riesgo si tienes pecas

Hay muchos tipos de pecas. "Algunas aparecen en verano y en invierno desaparecen, algo habitual en la infancia. Conforme nos vamos haciendo mayores esas pecas en pieles con tendencia a generarlas suelen volverse permanentes. En la mayoría de los casos son consecuencia de quemaduras solares, e indican que la piel se ha quemado, o no ha reparado el daño del sol", comienza exponiendo el doctor Antonio Ortega, médico dermatólogo de Clínica Menorca.

Sea cual sea el origen de esa peca y según señala el experto, "lo más importante es vigilar siempre todo tipo de manchas en la piel: pecas, lunares o verrugas. Las pecas tienen que ser redondas y de un único color. Si tienen bordes irregulares o alguna asimetría, es un signo de alarma. Ante la duda, lo mejor es consultar con un profesional. Él valorará si hay algún tipo de riesgo. Conviene visitar al dermatólogo para una revisión una vez al año".

Por lo que respecta al bronceado, una piel con pecas tiene que tomar unas precauciones especiales. En cualquier caso, el color moreno de la piel es la respuesta a una agresión (en este caso, del sol), y cuando existen pecas previas, los cuidados extra son especialmente necesarios. Lo importante, con pecas o sin ellas, es protegerse del sol durante todo el año para minimizar el riesgo de desarrollar un cáncer de piel. El cambio repentino de una peca, sobre todo en una persona de riesgo, debe consultarse con el especialista tan pronto como sea posible.

¿Cuáles son las diferencias de una piel con pecas?

Muchas personas, sobre todo las que tienen la piel clara, las pelirrojas y de pelo rubio, tienen tendencia a generar pecas, especialmente en zonas fotoexpuestas como rostro, mejillas, nariz y brazos porque las pecas, nombre común de las efélides, se intensifican con la exposición solar.

El efecto que se produce en la formación de una peca es el mismo que el del bronceado. "Cuando el sol entra en contacto con la piel, la melanina se distribuye de forma irregular, lo que favorece que se formen depósitos más oscuros, a los que denominamos popularmente como pecas", comenta el doctor Ortega.

Las personas pecosas o con tendencia a generar pecas tienen que seguir un plan de protección solar igual que el resto de las pieles, aunque de manera más estricta. Su protector solar debe ser de amplio espectro y otros sistemas físicos, como sombreros de ala ancha, gafas de sol, buscar la sombra, y seguir una alimentación rica en antioxidantes a base de frutas, verduras y proteínas saludables. Los efectos del sol son acumulativos; y la protección es importante que se aplique no sólo en verano sino todo el año".

Las pecas nos están diciendo que la melanina en nuestra piel está aumentando y se está distribuyendo de forma irregular. "Aparecen sobre todo en personas predispuestas genéticamente, con piel más clara, cuando se exponen al sol. El factor de protección alto debe estar siempre cerca de las pieles con pecas. De lo contrario, corren el riesgo de que se multipliquen y oscurezcan con el sol. Debe además reaplicar el protector solar cada 60 o 90 minutos".

Las personas con muchas pecas son generalmente gente de piel muy clara, por lo que tienen tendencia a quemarse con más facilidad y a desarrollar lesiones precancerosas y cancerosas. En personas de edad avanzada pueden aparecer manchas similares a las pecas pero que en realidad no lo son. Son verrugas seborreicas de envejecimiento", concluye el experto.

Claves para broncearte si tienes pecas

La farmacéutica y CEO de Albalab Bio, Pilar Pérez, comienza aclarando que "las pecas son pequeñas manchas de color marrón que aparecen en la piel y se deben a una combinación de factores genéticos y a la exposición al sol. Tomar el sol de forma segura es esencial para las personas con pecas, ya que su piel suele ser mas sensible a los efectos dañinos de la radiación UV".

En cuanto a las claves para tomar el sol minimizando los riesgos, Pérez las resume en siete. Por un lado, hay que prestar especial atención al factor de protección solar. "Apliquemos un protector solar de amplio espectro con un SPF de 50 en todas las áreas expuestas de la piel. La experta nos invita a asegurarnos de reaplicarlo cada dos horas máximo, o con mayor frecuencia si estamos nadando o sudando en exceso".

La segunda medida es "evitar las horas pico. Hay que limitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, cuando los rayos UV son más intensos. Otra medida importante es usar ropa protectora como camisetas de manga larga, pantalones, sombreros de ala ancha y gafas de sol. Las telas con protección UV añadida ofrecen una defensa adicional".

Buscar la sombra siempre que sea posible y examinar la piel regularmente, con autoexámenes para detectar potenciales cambios en esas pecas, son otras medidas a llevar a cabo. Si observamos algo inusual, deberíamos visitar al dermatólogo. Además, la piel debe mantenerse hidratada, y hay que huir de las camas de bronceado, especialmente cuando tenemos pecas.

Pecas y posibilidades de desarrollar un melanoma

La temporada estival invita a exponerse al sol mucho más que en cualquier otra época del año. "Tener pecas es un factor de riesgo, ya que estas personas tienen más posibilidades de desarrollar problemas en la piel como el melanoma. Existen muchas clases de pecas y lunares. Sea cuál sea el tipo, hay que ser especialmente cuidadoso en estos casos", dice Alvar Ocano, gerente médico de Aegon.

"Las personas que tienen estas manchas en la piel deben revisar su cuerpo periódicamente para asegurarse que no hay nada fuera de la normalidad. Si en algún caso hay alguna lesión que no sana, crece, cambia, se inflama, descama, etc., hay que visitar al dermatólogo y consultar su estado con un profesional".

Es preciso tomar medidas para poder disfrutar de un bronceado con el menor riesgo en el caso de que tengas pecas. Utilizar un protector solar adecuado es imprescindible, al igual que aplicarlo las veces necesarias. Es importante evitar las horas pico, y llevar una alimentación basada en antioxidantes, como frutas y verduras, para ayudar a proteger la piel desde dentro. "Tomando estas precauciones se puede disfrutar del sol de manera segura y obtener un bronceado gradual y saludable, minimizando el riesgo de daño a tu piel", explica.

Cómo alimentar un bronceado saludable desde dentro

"Conseguir un bronceado bonito y saludable es posible. Para ello hay que tener en cuenta algunos tips como, por ejemplo, utilizar siempre protección solar (incluso en los días más nublados); no tomar el sol en las horas centrales del día; y renovar la crema solar con frecuencia. También te puedes apoyar en alimentos ricos en nutrientes, como la vitamina C y el betacaroteno", comienzan explicando los expertos de Solgar.

La vitamina C es un nutriente clave para nuestra salud con múltiples beneficios para nuestra piel como, por ejemplo, su capacidad antioxidante. Los antioxidantes son conocidos por ayudar a prevenir el daño de la luz UV y los radicales libres que conducen al daño solar. Las naranjas, tomates y espinacas son alimentos ricos en vitamina C.

Una forma de apoyar a esta vitamina es a través de los complementos alimenticios. Esta vitamina es esencial para nuestra piel y el bienestar general, ya que mejora la absorción del hierro y contribuye a la formación natural de colágeno para el funcionamiento de la piel, entre otros beneficios.

Además, los betacarotenos pueden ser aliados en la búsqueda de un bronceado saludable. Los carotenoides son pigmentos presentes en las plantas que les proporcionan coloración y las protegen de la radiación ultravioleta. Algunos de ellos, como el betacaroteno, tienen acción pro-vitamina A, pues el ser humano puede convertirlos en esta vitamina. La vitamina A interviene en el mantenimiento de la piel en condiciones normales.

Broncearse, una afición con riesgos

Mar Santamaria, responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma by DocMorris, empieza confirmando que "el bronceado solar en una piel con pecas (que es como llamamos a los nevus melanocíticos u otras lesiones pigmentarias) siempre entraña riesgos. De hecho, en una piel sin estas lesiones, también hay riesgo. Pero con pecas o nevus, aún más".

La radiación solar (que nos llega sobre la piel) está compuesta por distintos tipos de radiación. Por un lado, la UVB 'se queda' a nivel de la epidermis (capa externa- intermedia de la piel). En esta capa suceden algunas cosas importantes por efecto de la radiación.

"La UVB tiene alta energía y, si nos pasamos, es la que nos causa la quemadura solar (que produce un gran daño en la piel). También estimula la pigmentación (el bronceado que dura semanas). Por todo ello, está claramente implicada en promover la aparición de cáncer de piel, por acumulación de sus efectos, al alterar el ADN de las células. Entre estas células están los melanocitos, y puede dar origen a un melanoma".

"La radiación UVA es otra que no pierde el tiempo una vez alcanza la piel. Provoca la pigmentación rápida (el bronceado que aparece al poco tiempo) y también favorece las hiperpigmentaciones (manchas o tono irregular), así como fotoenvejecimiento. Contribuye igualmente a la aparición del cáncer de piel. Por su parte, la luz visible y la infrarroja no son tan energéticas, pero potencian todos los demás efectos", dice Santamaria.

El problema radica en la suma de efecto de todas las radiaciones y su acumulación en exceso. "Esto produce en la piel un gran estrés oxidativo: la piel, literalmente, se estresa, al no poder neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres y se lesiona. Enferma".

Además de los propios hábitos de exposición al sol, existen situaciones de mayor vulnerabilidad a la radiación solar. En este sentido, las personas que tienen un fototipo de piel clara o las que toman determinados medicamentos, pueden ser más sensibles.

Luego, están bien identificados algunos factores de riesgo en el desarrollo de cáncer de piel. Uno de ellos es tener muchas lesiones pigmentadas en la piel.

Hablamos de nevus u otras lesiones pigmentadas. "De manera orientativa, puedes contarlas: si tienes más de 20 lesiones pigmentadas de 2mm de diámetro en ambos brazos, esto constituye un factor de riesgo. Deberás protegerte más".

Si tengo pecas o lunares, ¿no puedo/debo broncearme?

En los casos de pecas, Santamaria contesta que la exposición no es lo más recomendable. "Para estas situaciones, siempre se pueden explorar bronceadores alternativos que no dependan del sol. Los autobronceadores son cosméticos con un ingrediente llamado dihidroxiacetona (DHA). ¿Y qué es lo que hace sobre la piel? Produce una coloración de la capa más externa, la más superficial, sin alterar de ninguna manera los melanocitos o el proceso de melanogénesis (producción de melanina). Son una excelente alternativa al bronceado solar. Sin riesgos".

La experta recomienda también "experimentar las posibilidades del maquillaje y la cosmética glowy: aportan coloración o luminosidad (más o menos sutil según las preferencias) y revelan el mejor aspecto de cada fototipo, a la par que no se compromete su salud. Sin tener que llegar a tonos inalcanzables, ni estresar la piel".

Las pecas, ¿son genéticas o dependen del sol?

La doctora María Elechiguerra, de Clínicas Dorsia, explica que "los rayos UVA, al penetrar en la piel, inducen un daño en el ADN que muchas veces no se podrá reparar, así como alteraciones del colágeno. En respuesta a este daño, las células llamadas melanocitos generan la melanina, responsable del bronceado, pero también una señal de alarma ante un daño ya establecido".

En cuanto a las pecas o efélides, "normalmente son genéticas, aunque en ocasiones también se pueden generar como respuesta al daño solar. Es decir, con la exposición solar también podría aumentar su número. Por otro lado, los fototipos claros suelen ser más propensos a las pecas y más propensos a cáncer de piel. En personas con pecas, nunca recomendaría una exposición directa al sol en busca del tono moreno, puesto que no existe un bronceado saludable", concluye la experta.

