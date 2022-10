El apoyo social es una de las principales carencias que sufren las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Así lo revela el estudio Necesidades de las mujeres con cáncer de mama. Más allá de la enfermedad, elaborado por la Federación Española de Cáncer de Mama, que apunta que un 52,7% de las afectadas por esta dolencia no conoce planes de asistencia psicosocial en su comunidad autónoma. Además, un 66% de las encuestadas considera que no está debidamente informada acerca de terapias de psicooncología y casi un 70% cree que el sistema sanitario no facilita este tipo de terapias, a pesar de considerarlas necesarias.

"La atención psicológica es un apoyo fundamental, tanto para el paciente como para los familiares, porque vivir el proceso de enfermedad está asociado a una serie de emociones que pueden resultar difíciles de gestionar, como el miedo, la tristeza, la rabia, la incertidumbre, el hecho de someterse a ciertos tratamientos, los cambios físicos…", explica Lara Fernández, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). "Es muy fácil que el paciente se vea afectado y, por eso, creo que es importante que aprenda a manejar y llevar estas situaciones", añade.

A la dificultad que supone afrontar el diagnóstico y tratamiento del cáncer, se añaden las carencias del sistema sanitario para satisfacer este tipo de necesidades: "La atención a la salud mental en general es bastante deficitaria, y en el caso de la psicooncología, la gran mayoría de hospitales ni siquiera cuentan con un servicio específico para ello", indica Fernández, quien revela que la mayoría de afectados consiguen esta atención en asociaciones y organizaciones como esta de la que ella forma parte.

Cómo contárselo

Otra de las cuestiones que más sufren las pacientes es lo complicado que resulta la comunicación, saber cómo trasladar a la familia su enfermedad. Se recomienda "buscar el momento y el lugar adecuado y tener el apoyo de otra persona, como puede ser una pareja o un hermano, al que se le haya comunicado antes y que pueda asistir al paciente en el momento de contárselo a todos los demás. Es importante preguntar al resto qué es lo que quieren saber, porque hay personas que llevan mejor la situación teniendo mucha información y otras que prefieren saber menos", indica la psicooncóloga.

En el caso de los más pequeños de la casa, "hay que buscar un lenguaje adaptado a sus capacidades y explicarles cómo va a afectar a su rutina: que igual mamá está más cansada para jugar, que tiene que ir más días al médico, que ahora será la abuela quién le lleve al cole…", subraya Fernández. "Y resulta fundamental no tener miedo a utilizar la palabra cáncer. De hecho, es bueno usarla y mostrarse disponibles para responder sus preguntas y sus dudas porque, si se les oculta información, los niños tienden a imaginarse situaciones mucho más catastróficas de lo que en realidad pueden ser", apunta.

De los familiares a la paciente

Acerca de cómo tratar con el familiar con cáncer, la psicooncóloga Lara Fernández incide en el respeto al paciente, lo que se consigue con muy buena comunicación entre ambas partes. "Está muy bien querer estar ahí para el paciente, pero hay veces que no es lo que este necesita en ese momento. Hay que mostrarse disponible y ser consciente de que a veces uno puede ser agobiante y por eso hay que ser claro y decirles: ‘Si un día te llamo y no te apetece hablar, ten toda la confianza para decírmelo y si, por el contrario, percibes que no estoy muy pendiente, házmelo saber igualmente’".