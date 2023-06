¿Becarios? nah

Llevo un año y medio en Henneo, llegué el 10 de enero de 2022. En este tiempo he tenido compañeros maravillosos y digo he tenido porque muchos ya no están. Siempre es una sorpresa cuando un compañero anuncia su marcha, aunque si es para pasar a una mejor vida profesional es motivo de alegría, otros asuntos ya no lo son tanto. Pero luego están esas 'crónicas de muertes anunciadas', permítanme el lúgubre símil, que aun sabiendo que ocurrirán te parten el alma.

Ocurre con los 'becarios' a los que yo nunca llamo así, pero quiero que me entiendan. Son esos compañeros que durante la carrera o recién acabada se incorporan como apoyo a la redacción y que se marchan (si no hay posibilidad de incorporarlos a plantilla) al cabo de unos meses o de un año. Sabes que se van a ir pero no quieres, sobre todo en ciertos casos como ha ocurrido con los dos que se incorporaron el verano pasado: Ana y Dani. ¿Saben cuando alguien aprende rápido, lo coge todo al vuelo, se integra en medio minuto y lo echas de menos en esos poquísimos días que tiene libres? Esos son ellos.

Ojalá muchos Danis y muchas Anas alegren sus días y los rellenen de tanto bueno como lo han hecho ellos en la redacción de mujer.es

Aunque he de decirles que la historia no es triste, a pesar de que se han marchado antes de tiempo, su talento es tal que han pasado a formar parte de la plantilla de otra empresa. Y competentes para todo, eh, en la redacción y en la mesa de un bar. ¡Felicidades compis!