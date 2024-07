¿El ayuno intermitente ayuda a adelgazar y retrasar el envejecimiento de las mujeres? Hablamos con un experto

Una nueva estrategia alimenticia está dando la vuelta al mundo, y es que cada vez son más los influencers en España que comparten con sus seguidores las ventajas de alternar períodos de no comer y de alimentación. Existen muchas dudas sobre este tema, algunos aseguran haber notado una mejoría en su salud, han bajado de peso e incluso sienten que pueden haber postergado la vejez. Esto es lo que dice un nutricionista sobre las preguntas más frecuentes.

Daniel Ursúa, dietista-nutricionista graduado por la Universidad de Navarra y que tiene su propia plataforma profesional 'Nutrihabits' y cuenta de YouTube explica a Mujer.es los supuestos peligros del ayuno intermitente, sus recomendaciones sobre cómo se debe hacer y los beneficios que puede tener para la salud en general.

¿Qué es el ayuno intermitente y qué problemas puede causar?

El ayuno intermitente consiste en períodos regulares de ingesta calórica nula o muy limitada. Suele incluir un ayuno diario de 16 horas, un ayuno de 24 horas en días alternos o un ayuno de 2 días a la semana en días no consecutivos. Así lo explica la National Library of Medicine.

Una vez que sabemos en qué consiste esta tendencia alimenticia, es probable que te preguntes por qué ha cobrado tanta popularidad en los últimos años. Pues bien, Daniel Ursúa considera que un factor importante para su popularidad es el hecho de que "no es restrictivo en cuanto a cantidades o tipo de alimentación".

Por otro lado, añade que se enmarca muy bien dentro del estoicismo mal entendido que se está popularizando tanto últimamente por culpa de "influencers financieros". Lo cierto es que la controversia de seguir este método ha puesto sobre la mesa los posibles riesgos a los que se pueden exponer aquellos que deciden sumarse a él.

Según comenta el nutricionista, hacer el ayuno intermitente es tan peligroso como "lo puede ser utilizar un cuchillo, depende de cómo y quién lo haga". Los investigadores de un estudio publicado en el Clinical Diabetes and Endocrinology Journal defienden la misma teoría de Daniel.

Así, afirmaron que el ayuno intermitente parece ser una forma eficaz de tratar ciertas afecciones médicas, pero sólo debe ser prescrito por profesionales de la salud bien informados, con la debida discreción y con advertencias importantes. Además, lo relacionaron con los trastornos alimentarios: "el ayuno intermitente puede conducir a ciclos de restricción y luego atracón exacerbaría aún más los síntomas entre las personas con trastornos alimentarios".

No obstante, también se ha comentado sobre los beneficios del ayuno intermitente y lo que se puede conseguir o no, como la pérdida de peso.

¿Puedo perder peso si hago ayuno intermitente?

El objetivo de una dieta nunca debe ser la pérdida de peso según un experto. Getty Images/iStockphoto

Lo primero que señala Daniel Ursúa es que el objetivo de un cambio de hábitos nunca debe ser la pérdida de peso, puesto que ésta depende de multitud de factores y muchos de ellos no están en nuestra mano, por lo tanto, "buscar una pérdida de peso va a ser siempre una fuente de frustración y problemas", añade.

En cuanto a si es posible adelgazar siguiendo este método, el dietista recalca que cuando comenzamos un cambio de hábitos pueden darse cambios en nuestro cuerpo, o no, pero eso no está relacionado con que se estén haciendo bien las cosas o no: "nuestro objetivo debe ser ganar salud, no perder peso".

Por su parte, una revisión sistemática de 40 estudios halló que el ayuno intermitente era eficaz para perder peso, con una pérdida típica de 7-11 libras (3-5 kg) en 10 semanas. Sin embargo, los investigadores aseguran que aún hacen falta más estudios que profundicen en el tema.

¿Es posible retrasar el envejecimiento haciendo ayuno intermitente?

La dieta es un factor indiscutible que influye en la longevidad y salud de nuestra vida. Freepik

Sobre esta cuestión, el experto se reafirma en lo dicho con la pérdida de peso. "Al igual que con la pérdida de peso, en el envejecimiento influyen multitud de factores como la genética, el sexo, nuestro entorno y situación socioeconómica, etc.", explica. De hecho, en palabras literales, a Daniel le "parece absurdo hacer una afirmación tan categórica como esa al respecto de un estilo de alimentación".

Investigadores internacionales han estudiado este tema afirmando que tanto el campo del ayuno intermitente como el del ayuno periódico debería ampliar la investigación de los efectos de la composición, la proporción y la calidad de los macronutrientes de la dieta sobre la esperanza de vida.

De hecho, han revelado que la prolongación de la vida y de la esperanza de salud puede alcanzarse mediante un equilibrio específico de macronutrientes, independientemente de la ingesta calórica.

¿Cómo se debe hacer el ayuno intermitente?

La primera regla que destaca Daniel es que esto no se puede hacer sin el seguimiento de un profesional. La principal característica del ayuno intermitente es que alterna períodos de restricción con momentos de ingesta y esto puede suponer un factor de riesgo muy alto para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.

"Es por ello que es clave que sea un profesional de la alimentación el que valore cuál es la estrategia adecuada para cada persona y realice el seguimiento necesario", apunta. Lo ideal según dice el especialista es que, cualquier estrategia nutricional esté supervisada por un profesional de la alimentación (dietista-nutricionista o técnico superior en dietética).

Debemos entender que el ayuno intermitente no es una dieta que empieza y acaba en un período corto de tiempo y que su objetivo no puede ser la pérdida de peso: "es una estrategia dietética encaminada a organizar y mejorar nuestros hábitos en función de nuestro estilo de vida".

En el caso de que con al ayuno intermitente hayamos conseguido mejorar nuestros hábitos de alimentación y mantener estos cambios a lo largo del tiempo, "es posible que obtengamos diversos beneficios", cuenta el nutricionista. Pero destaca que la clave no estará en el ayuno intermitente, si no en ese cambio de hábitos a largo plazo. "Ni el ayuno intermitente es para todo el mundo, ni cualquier manera de realizarlo es beneficiosa", concluye.

