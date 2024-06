Así son los bikinis menstruales con los que podrás disfrutar del verano sin preocupaciones

Cada vez hay más métodos de protección para la menstruación que dejan a un lado las compresas y los tampones para dar paso a otras alternativas más saludables como, por ejemplo, las copas menstruales, una opción respetuosa con el medio ambiente y con tu organismo. Además, también están de moda las braguitas menstruales, una de las alternativas más cómodas.

¿Y, en verano qué utilizamos para poder ponernos el bikini y bañarnos seguras y cómodas? Aquí es donde entra una prenda muy parecida a las braguitas menstruales, pero de baño. Hablamos de los bikinis y bañadores menstruales, una solución que se está poniendo muy de moda porque es ¡perfecta! El manchado de 4 o 5 cinco días puede arruinarnos unas vacaciones enteras, por eso, para evitar utilizar tantos tampones y compresas (sobre todo cuando estamos en el mar) podemos usar esta solución, que permite bañarte durante tu regla sin miedo a las fugas. Igual que una braguita menstrual, estos bikinis absorben las pérdidas y nos mantienen secas y limpias. No tendremos que preocuparnos de nada más, salvo de ponernos el bikini.

Y es que, a diferencia de los clásicos bikinis, estos trajes de baño contienen materiales absorbentes diseñados para absorber tu flujo cuando estás dentro o fuera del agua sin necesidad de usar compresas o tampones. Si quieres probar, puedes hacerte con unas braguitas de bikini para combinar con cualquier sujetador de baño que tengas.

Cómo están fabricados los bikinis menstruales

Las braguitas de bikinis menstruales tienen dos partes, una igual que cualquier otro traje de baño y otra compuesta por tres capas finas que no se notan, pero controlan las pérdidas de sangre. La primera de estas capas tiene alvéolos para que el flujo pueda pasar, la segunda que es la absorbente y retiene el flujo, mientras que la tercera y última es impermeable que te permite estar seca pase lo que pase.

Y, si no sabes cuál elegir, el bikini más vendido en Amazon y mejor valorado, que ya acumula más de 7.250 valoraciones de usuarios, es una gran opción. Permite que puedas bañarte tranquilamente, combina a la perfección con cualquier bikini al ser una braguita negra y los cuidados son muy fáciles. Primero, lo aclaramos con agua fría, después, lo lavamos a mano, o a máquina en programa frío. Es importante no utilizar lejía ni suavizante y, como el resto de bikinis, si queremos que nos duren más y no dañarlos, mejor si lo metemos en una bolsa de tela apta para lavadora cuando lo lavemos a máquina. Tienes modelos desde casi 11 euros hasta los 60 euros.

Existen muchos modelos y diseños diferentes. Amazon

¿Cómo funciona el bikini menstrual?

Braguita bikini menstrual Cristina Sosa Meliá

Estos bañadores especiales para la regla se caracterizan por tener dos capas. La primera es igual que la de cualquier otro bañador, mientras que la segunda es absorbente. Esta última está compuesta por varias capas finas que hacen que no se note, pero que, de una manera cómoda y segura, nos protegen de posibles fugas.

Estos aliados del verano están compuestos de un material impermeable en las costuras y en la tela para impedir que salga sangre al exterior. Es importante tener en cuenta, que si el flujo es abundante, lo mejor es combinar el bikini con otra protección menstrual como la copa.

