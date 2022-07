8 consejos para hacer deporte en tus vacaciones de verano, según los entrenadores

El verano es sinónimo de vacaciones. Tras todo un año trabajando, todos estamos esperando poder cogernos unos días de descanso para desconectar de nuestra rutina, ¡porque nos lo merecemos! Sin embargo, parece que a nivel físico también es habitual abandonar nuestros hábitos de entrenamiento pero, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? Los expertos lo tienen claro.

El entrenador personal Álvaro Oliver (@alvarito_oliver) nos anima a no abandonar nuestra rutina física y el motivo de ello es más que lógico. Tal y como explica, durante la época de vacaciones no solo disminuye nuestra actividad física, sino que cambiamos también nuestros hábitos alimenticios, comemos de manera menos saludable y mayores cantidades que las que nuestro cuerpo necesita. Por tanto, hacer ejercicio nos ayudará a compensar los excesos.

Más allá de estos consejos básicos, por su parte, Álvaro Oliver y, por su parte, los expertos de los centros de Brooklyn Fitboxing recomiendan una 'check list' para llevar a cabo durante nuestras vacaciones, tanto si nos quedamos en la ciudad como si viajamos a otro destino.

1. Programar los entrenamientos

Durante las vacaciones, a pesar de que muchas buscamos descansar y desconectar, hay veces que realmente intentamos llegar a todo y hacer otros planes, sin embargo hay quien renuncia a entrenar. Un consejo para que nuestra rutina de ejercicio no desaparezca es tratar de ver el entrenamiento como otra tarea rutinaria. En este sentido nos ayudará programar las sesiones de entrenamiento en un calendario como si se tratase de otra reunión o tarea. De esta forma aumentará la probabilidad de que se realice.

En este sentido, resulta fundamental intentar establecer un horario fijo para realizar ejercicio. "Obviamente es difícil practicar el mismo entrenamiento que hacemos habitualmente pero se trata de mantenernos activos, ya sea dando paseos, haciendo 'jogging', entrenamiento funcional al aire libre… ¡Siempre hay opciones!".

2. Realizar entrenamientos cortos pero eficaces

Este consejo nos ayudará a no agobiarnos y pensar que estamos 'perdiendo el tiempo' a la hora de entrenar (aunque realmente no sea así=. En este sentido, desde los centros de Brooklyn Fitboxing recomiendan apostar por entrenamientos de alta intensidad y que sean aptos tanto para realizar en casa como en el parque o en el gimnasio. No obstante, también es recomendable optar por otros más tranquilos, tal y como defiende Álvaro Oliver: "largos paseos, 'jogging', entrenamiento funcional, yoga, pilates o un entrenamiento de fuerza son muy buenas opciones".

Es mejor optar por entrenamientos cortos pero efectivos Getty Images

3. Meter en la maleta ropa deportiva

Vale, sí... Puede que lo consideres una forma de engañarte a ti misma porque realmente muchas de nosotras metemos ropa deportiva en la maleta y a la hora de la verdad no le damos el uso suficiente; sin embargo, supone el primer paso para hacer deporte, ¿o no?

4. Hacer una actividad entretenida y divertida

Parece que los entrenamientos solo son efectivos sin son aburridos, pero eso no es cierto. Existen cientos de actividades que podemos llevar a cabo en nuestros viajes de vacaciones con las que además podemos pasarlo bien. Algunas de ellas son la natación, el 'running' o echar un buen partido de 'voley' playa. Eso sí, con constancia... ¡Tú decides!

5. Tener una buena hidratación

La hidratación es fundamental a la hora de hacer deporte, y si lo hacemos durante los meses de verano todavía más. "Un cuerpo deshidratado es un cuerpo sin fuerza, sin energías y sin motivación", aseguran los expertos de Brooklyn Fitboxing. ¡Asegúrate de beber agua de forma constante!

"Un cuerpo deshidratado es un cuerpo sin fuerza, sin energías y sin motivación"

6. Mejor por la mañana temprano

El cambio de temperaturas también puede afectar a nuestras ganas y motivación de entrenar, ya que es normal que nos sintamos más cansadas y sin fuerzas. Por ello, Álvaro Oliver recomienda hacerlo a primera hora de la mañana, antes de que apriete el calor, así además pasaremos el día cargadas de energía.

7. Pensar en la razón por la que entrenas

Pensar en lo que nos motiva a entrenar, en lo que se ha ganado durante los meses anteriores, la resistencia adquirida, el bienestar generado y la mejoría física, nos ayudará a 'venirnos arriba'.

8. Tomarlo con calma (y, sobre todo, disfrutarlo)

Durante nuestras vacaciones el entornos cambia y los tiempos no son los mismos, por lo que no hay que agobiarse. Por ello, debemos empezar a entrenar cuando llevemos unos días en el nuevo destino y nos hayamos adaptado al entorno.