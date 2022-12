12 planes (con toque navideño) para disfrutar del mes de diciembre sola, con tus amigas o en pareja

Lo queramos o no, las doce campanadas que darán la bienvenida a 2023 ya están sonando en nuestra cabeza. Acaba de comenzar la cuenta atrás para llegar al día nº 365 de este 2022 que, sin duda, tantas alegrías nos ha traído y que, sin duda, simboliza la vuelta a la antigua normalidad tras dos años salpicados por la pandemia del coronavirus (y sus consecuentes restricciones).

En el mes de diciembre se respira un ambiente de esperanza, de alegría, de deseo de nuevos comienzos, de ganas y de reencuentros y, por fin, este año tenemos la posibilidad (de nuevo) de brindar con los nuestros por todo lo vivido y por todo lo que viviremos en el próximo año. Más allá de los planes que tengas para estas fiestas, en las principales ciudades del país ya podemos disfrutar de las luces encendidas y de una atmósfera típica de la época (y de lo más apetecible). A pesar del frío, existen cientos de alternativas al aire libre, como son los clásicos mercadillos navideños, para disfrutar estos últimos días de 2022, pero también encontramos propuestas de ocio 'indoor' que merecen mucho, mucho la pena. Aquí una selección de 12 planes para rendir homenaje a cada mes del año y despedirlo por todo lo alto.

1. Un mercadillo de Navidad al más puro estilo londinense

Las Navidades son villancicos, sí, pero es mucho más que eso. Desde Beefeater lo tienen claro y nos regalan una alternativa para disfrutar de esta época saliendo (al menos un poco) de la monotonía. Se trata de Beefeater Xmas Market, un mercadillo al más puro estilo londinense que aterriza en Madrid, Valencia o Sevilla.

En él se pueden degustar 'Hot Gins' de la mano de la ginebra londinense, así como otras propuestas gastronómicas personalizadas como pizzas artesanas, 'hot dogs' y hamburguesas, todo ello con la mejor decoración y banda sonora.

En concreto en la capital navideño de manera gratuita a partir del 1 y hasta el 11 de diciembre en el número 53 de la Calle Fortuny. Asimismo, en Sevilla tendrá lugar del 15 de diciembre al 5 de enero, y en Valencia del 7 de diciembre al 30 de diciembre.

Beefeater Xmas Market en Madrid D.R.

2. El nuevo viaje de Hotel Flamingo

Refugiarse del frío y viajar hasta un hotel cálido en el que suena de fondo country, pop y rock, y donde se respira mucho amor (pero mucho), es el plan que no te puedes perder este mes de diciembre. Hotel Flamingo, el grupo musical de Andrea Guasch y Rosco, lanza tras tres años de música su primer disco y lo presenta en un concierto muy especial.

Bajo el titulo Discos y Vinilos, que coincide con el último 'single' que Hotel Flamingo lanzaba junto al grupo 84 hace solo un par de meses, estará disponible a partir del 8 de diciembre, y en todas las plataformas a partir del 10 de diciembre. En él encontraremos un total de 10 temas y un 'bonus trakc' de su canción Take You Home en directo y otras canciones inéditas.

Sin fallar a su estilo, Hotel Flamingo presentará un disco que, tal y como la propia Andrea Guasch, que actualmente se encuentra grabando la próxima edición de Tu Cara Me Suena, y Rosco definen "es muy dinámico y hecho con mucho amor". Además, "está hecho desde la tranquilidad y la búsqueda de un sonido propio. Nos gustaría mucho que la gente, al escucharlo, sienta que nos conoce", añaden. Será el próximo 10 de diciembre, en el Teatro Lara de Madrid, donde Hotel Flamingo presentará todas estas canciones que estarán disponibles en todas las plataformas digitales desde el mismo día, y donde presentarán alguna inédita para todos los asistentes. Las entradas se pueden conseguir en la web del Teatro Lara, lugar donde nació el amor entre ambos, a un precio a partir de 11€.

Portada del primer disco de Hotel Flamingo, 'Discos y Vinilos' Cortesía

3. Una pista de patinaje sobre hielo (con après-skate) en plena Castellana madrileña

El Hotel Rosewood Villa Magna lanza diferentes experiencias para celebrar la temporada navideña. En primer lugar, los míticos jardines del hotel se han transformado en una pista de hielo, en colaboración con El Corte Inglés, para poder deslizarnos hasta el próximo 28 de enero de 2023. Además, ha creado un nuevo espacio de ocio llamado Aprés-Skate Lounge, donde disfrutar de una oferta gastronómica típica de la nieve (como sopa de cebolla, raclette, champagne...) y menús especiales. El acceso al mismo tiene un precio de 32€. Todas las reservas podrán realizarse en villamagna.fnb@rosewoodhotels.com y en el teléfono + 34 915 871 985.

Por su parte, el Rosewood Villamagna también ha creado una experiencia de tarde de la mano de la pastelería Flor y Nata, que ofrecerá una edición especial de su habitual Afternoon Tea. Allí se podrán degustar postres tradicionales, sándwiches y scones, además de otros dulces navideños. El precio para el mismo es de 48€ e incluye copa de cava, además de acceso a la pista de patinaje.

'Après-skate Lounge' de Rosewood Villamagna D.R.

4. La fiesta que nos merecemos

Diciembre es sinónimo de festejo. Seas o no de aquellas a las que les gusta darlo todo en la pista de baile, este mes es el ideal para mover las caderas y celebrar todo lo bueno, ¿o no? En Madrid ya hay 'place to be' para hacerlo: Caro Night Club, considerado uno de los mejores lugares nocturnos de la capital.

Ubicado en plena plaza de Colón y con mucha historia detrás, ya que se trata de la mítica sala Bocaccio, lugar de encuentro de pintores, artistas y periodistas en los 70 y los 80, Caro Night Club cumple un año desde su apertura y ofrece propuestas para todos los gustos: desde el tardeo con las mejores versiones del pop español (a partir de las 17h) hasta su fiesta nocturna (desde las 23h hasta las 6h) con carta de champagnes, coctelería y música (mucha música). Se puede acceder cogiendo entrada en taquilla o reservando mesa VIP en el teléfono +34 659 210 451.

Caro Night Club D.R.

5. Un concierto 'porque te da la gana'

Nadie se lo esperaba, pero Dani Martín es así: sorprendente. Este 7 de diciembre, la Riviera de Madrid acogerá un concierto muy especial para el cantante madrileño, quien lo ha bautizado Toco porque me da la gana. Se trata del último espectáculo de su gira Qué caro es el tiempo, donde el artista se unió a Jhonnie Walker para llevar sus temas más especiales a los escenarios más míticos de la capital, los que le vieron crecer como profesional y como persona. No se nos ocurre un mejor cierre de etapa.

6. El toque más dulce para esta Navidad

La Navidad también es dulzura, y los chefs Juan Alcaide y Pablo Álvaro, al frente de Umiko, de la mano del pastelero Alejandro García acaban de inaugurar Umikobake, con una propuesta de repostería no vista hasta ahora. Para ello, han ubicado la sede en el local original donde nació Umiko (calle Los Madrazo, 18, Madrid), con el fin de mantener la cultura y transmitir el arte de su proyecto a través de sus productos. La calidad, el sabor, la tradición y la artesanía son los principales valores de sus creaciones, con una gran variedad de mochis, tartas, el umisan (que es su versión imprescindible del croissant) y, por supuesto, sus deliciosos roscones.

7. Artesanía y compras navideñas en La Roca Village

La Roca Village (Barcelona) se convierte en un lugar de inspiración navideña: con artesanía, diseño y las mejores opciones de compras, de más de 250 boutiques de conocidas marcas (que cuentan con servicio de 'personal shopper'. Para llevar a cabo esta nueva versión, Wanda Barcelona ha llevado a cabo técnicas tradicionales para decorarlo, todo ello con cartón y papel biodegradables, que serán recicladas y reutilizadas cuando termine Navidad. Además, en su interior ofrecen opciones gastronómicas para disfrutar de un plan completo y un proyecto de lo más solidario: se suma un año más a la labor que desarrolla la Fundación Lucha contra las Infecciones, presidida por el Dr. Bonaventura Clotet, como parte de su programa benéfico DO GOOD. A través de diferentes iniciativas, se recaudarán fondos destinados a las líneas de investigación en VIH focalizadas en la atención a la mujer, en las que trabaja la Fundación.

La Roca Village & Wanda D.R.

8. Sofá, manta y... 'Grandes éxitos' por Navidad

Si eres de las que prefiere un plan de sofá y manta, desde Movistar+ nos ofrecen el PLANAZO: Grandes éxitos, carretera, gasolina y verbena, su nuevo programa original que se estrena el próximo 12 de diciembre. "¿Quién no ha bailado La Macarena de Los del Río? ¿Quién no se ha dejado la voz con Amigos para siempre de Los Manolos? ¿Quién no ha estado en unos coches de choque con Camela sonando de fondo?", así es la sinopsis de esta producción. Y es que Grandes éxitos es un homenaje a todos esos temas que todos (sin excepción) hemos cantado y bailado. Pero más allá de los míticos, en los episodios también hay protagonismo para los nuevos artistas como C. Tangana, Amaia o Rosalía.

Grandes Éxitos D.R.

9. Una Nochevieja... ¡En Marbella!

Si estás en Marbella la próxima Nochevieja, o te apetece hacer una escapada especial de fin de año, esto es para ti. El pasado mes de octubre Nota Blu New Brasserie abrió sus puertas con un concepto de gastronomía francesa renovado y vanguardista. Más allá de su carta, el espacio invita a una experiencia que comienza atravesando un pasillo con dos olivos en la puerta, y en su interior el Blu Bar y una terraza. Para esta Nochevieja han preparado un menú muy especial, para despedir el año con muy buen sabor de boca, formado por cappuccino de boletus, ostras Gillardeau en gelée con caviar Kristal, ensalada Blu de cangrejo real, mi-cuit de foie gras con brioche casero, lubina en 'croûte', chuleta de ternera blanca, salsa de morillas, chocolate, especias y avellana, así como una copa de champagne de bienvenida, una botella de champagne Ruinart Brut por pareja y uvas de la suerte y cotillón. Por 495€ por persona.

Nota Blu New Brasserie en Marbella Pedro Jaén

10. Un homenaje a los 50 años del luminoso Schweppes de la Gran Vía madrileña

Del 13 al 20 de diciembre, el Espacio Cultural Serrería Belga (Alameda, 15) acoge la exposición gratuita Ilumina Madrid: que alberga un total de 50 imágenes de archivos oficiales y colecciones privadas de fotógrafos actuales, que reflejan la evolución de la sociedad en torno al neón del mítico edificio Carrión de Schweppes. En ella encontraremos imágenes seleccionada por la comisaría de arte independiente, Lucía Laín, y en la que destacan fotógrafos como Santos Yubero, Nicolás Muller, Luis Vioque o Carmenchu Alemán.

Exposición fotográfica 'Ilumina Madrid' Pando Barrero, Juan Miguel (1915-1992)

11. Un 'afterwork' renovado

El disfrutar de tu tiempo libre después de trabajo es un plan apto para todo el año, pero en diciembre sí que no tenemos excusa. Bajo el nombre de Centriqueo surge la alternativa para las que buscan un 'afterwork' distinto. Ubicado en el Hyatt Centric Gran Vía 5* encontramos todos los jueves un evento sofisticado, que tiene lugar de 18.30 a 20.30h para hacer más amena la recta final de la semana. Cada entrada incluye una consumición de cortesía de la mano de Tanqueray Ten, una bebida a elegir y una selección de bocados elaborador por el equipo del restaurante del hotel, Hielo y Carbón. Y todo ello con la mejor música de fondo, por supuesto.

Centriqueo, el nuevo 'afterwork' de Madrid D.R.

12. Un 'sky-bar' muy canalla

Ginkgo Restaurante & Sky Bar de Madrid propone un plan muy especial para los meses de diciembre y enero (que también es una idea de regalo): una vuelta al mundo sin moverte de Madrid. Suena bien, ¿verdad? Se trata de una experiencia inmersiva titulada Jet Drunk, que definen como "el billete directo al paraíso canalla". Invitan a un viaje por seis destinos diferentes sin salir de la capital, como son México, Cuba, Brasil y España, trayendo de todos ellos la mejor música, danza y concetelería, además de muchas sorpresas. Este 'show' tiene lugar todos los viernes y sábados hasta el 28 de enero (excepto 24 y 31 de diciembre, 13 y 14 de enero) en horario de 23.30 a 1.15h) de 23.30 a 1.15h. El bono se puede adquirir en la página web de Gingko, en Fever o llamando al 91 595 55 12.

Jet Drunk D.R.

