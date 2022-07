10 planes para disfrutar del mes de julio con tus amigas, sola o en pareja

Empieza el mes de julio y esto, para muchas, es sinónimo de vacaciones. Sin embargo, tanto si eres de las que va a disfrutar de unas semanas de descanso como si eres de las que todavía le toca esperar, este nuevo mes estival llega con más planes que nunca, tanto en la ciudad como en la playa.

Tras más de dos años de pandemia parece que la normalidad vuelve también a los planes de ocio y de relax en este verano 2022. Y, por ello, encontramos una infinidad de propuestas para disfrutar de los meses más calurosos del año pero, ¿cuál elegir? Aquí te dejamos una selección de nuestros 10 planes 'lifestyle' favoritos para que saques el máximo partido al mes de julio y lo disfrutes con tus amigas, sola o en pareja. ¡Tú decides!

1. Un festival 'boutique' en un enclave único en Marbella

El festival Starlite que celebra su décimo aniversario (y que fue el único que no dejó de celebrarse durante la pandemia, a pesar de las dificultades) presenta este 2022 un cartel de nivel que pondrá ritmo en Marbella durante los próximos meses de julio, agosto y septiembre. El 'line-up' de hulio está protagonizado por artistas de renombre como Vanessa Martín, Ozuna, Il Divo, Juan Magán, C. Tangana (que ya actuó el pasado mes de junio), Carlos Vives, Maluma, Nicky Jam, Calamaro, Ana Torroja o Camilo, entre tantos otros.

La cita musical marbellí se caracteriza por ofrecer una experiencia completa en la que, además de disfrutar de buena música con un cartel apto para todos los gustos y edades, también cuenta con una oferta gastronómica de calidad, y todo ello en un enclave natural privilegiado que ofrece la mejor acústica y total cercanía con los artistas.

Este 2022 el festival celebra una década desde su nacimiento. Y con motivo de este aniversario, Starlite Catalana Occidente estrenó en directo un documental dirigido por Paola García-Sanjuán Machado, que muestra la trayectoria del festival de la mano de la empresaria canaria Sandra García-Sanjuán, fundadora del festival y productora ejecutiva de este documental, junto a Ignacio Maluquer. A dicha presentación celebrada el 24 de junio acudieron rostros conocidos como Irene Villa, Antonio José o Sofia Ellar, entre muchos otros.

El escenario de Starlite Catalana Occidente durante la premier del documental del décimo aniversario del festival Cortesía de Starlite

2. Un 'Summer Oasis' para las amantes de la moda en Barcelona

El pasado 30 de junio abrió sus puertas el 'pop-up' experiencial de Shein x Klarna en Barcelona, un espacio experiencial sin compra en el que moda, la belleza y el bienestar se han unido en un 'showroom' que, tal y como explican desde las marcas, "es el más grande jamás creado en España". En su interior los clientes pueden probarse la ropa antes de comprarla online así como disfrutar de un momento de relax y desconexión a través de otras actividades que ofrece el espacio.

Esta iniciativa, celebrada previamente en París con gran éxito, ha aterrizado en Barcelona antes de visitar otras importantes ciudades europeas como Roma o Berlín. El recinto, además de funcionar como 'showroom', invita a los visitantes a relajarse bajo la filosofía 'Smooth', un 'beauty bar' para poder renovar el maquillaje, hacerse tatuajes temporales e incluso cambiar de look. También, los más golosos pueden disfrutar de helados y cafés para descansar mientras escuchan los diferentes 'sets' de los DJs, y hacer intercambio de prendas.

Además, en 'Summer Oasis' ofrecen talleres dedicados a temáticas 'fashion' y 'beauty' unidos bajo la línea conceptual de sentirse bien con uno mismo, impartidos por 'influencers'. Entre ellos se encuentran Luna de Masterchef; Oto Vans, creadora de contenido de belleza; o Sara Fructuoso, quien dará 'tips' de estilo.

'Summer Oasis', la experiencia inmersiva de Klarna y Shein en Barcelona Cortesía de Klarna y Shein

3. Un bocado con sabor a Mallorca

Frente a un emblemático y centenario olivo, Hotel Cort toma el nombre de la plaza ubicada junto al edificio del siglo XVII que, actualmente, es el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Se trata de un lugar ubicado en el corazón del casco histórico de la capital balear que, además de presentarse como un hotel boutique (con solo 16 habitaciones), alberga un restaurante con mucho encanto tanto para los habitantes de la ciudad como para los visitantes, Raw & Grill.

La carta del restaurante, abierto tanto para sus huéspedes como para gente no alojada, ofrece una carta protagonizada por producto local en la que destacan la carne y las verduras elaboradas a la brasa de carbón. Todo ello en un escenario acogedor con una decoración exquisita. Una forma diferente de disfrutar del estilo de vida de la isla.

4. Belleza y 'relax' en Sancti Petri



Ubicado en el idílico poblado de Sancti Petri en Cádiz, encontramos el hotel Royal Hideaway Sancti Petri, donde el lujo, la tranquilidad y la belleza van de la mano. Con una arquitectura que se asemeja a las dunas de la playa, este templo del relax propone uno de los planes más interesantes para cuidar en profundidad tu piel junto a tus amigas. Junto a la marca cosmética Perricone MD, han creado un retiro de bienestar para recuperar la salud física y mental con una experiencia de spa que llega hasta las habitaciones y restaurantes del hotel.

Este retiro hedonista comienza con un diagnóstico de piel realizado por las facialistas del U-Spa en la azotea, con unas vistas impresionantes para sumergir desde el primer momento en la relajación absoluta. Tras analizar las necesidades específicas de cada piel, los huéspedes contarán con un servicio de Beauty Bar en su propia habitación donde encontrarán su rutina perfecta, haciendo que viajar sin neceser sea posible. Además, también se podrá disfrutar de una experiencia única con nutricionistas, deporte al aire libre, momentos de meditación y un menú adaptado para potenciar la belleza. El precio por persona de la experiencia de 3 días sin alojamiento es de 900 €, mientras que también se puede acudir 7 días por 1500 € sin alojamiento.

Planes para julio Manolo Yllera

5. El festival más 'cool' de Madrid

Desde el miércoles 6 de julio hasta el domingo 10 de julio tendrá lugar Mad Cool, el festival que, para muchos, es el más 'cool' de Madrid. Este 2022 vuelve al espacio de Ifema con cinco días de música, siete escenarios y más de 150 artistas de una gran variedad de estilos. Entre ellos destacan Metallica, Twenty One Pilots, Placebo, The Killers, Imagine Dragons, Stormzy, Muse, Incubus, Florence + The Machine, Nathy Peluso, Natos y Waor o Playa Cuberris, entre otros.

El recinto contará con su decoración característica protagonizada por la noria y las palmeras, así como puntos de bebida u oferta gastronómica en 'foodtrucks'. Una de las ubicaciones que destaca este 2022 es el 'stand' de Jhonnie Walker, que ofrecerá diferentes actividades y secciones que podrán disfrutar todos los asistentes al festival, como juegos de realidad virtual, actividades con premios, zonas de relajación 'chill out', y por supuesto barra donde poder disfrutar los 'highballs' tan famosos de la marca. Por supuesto, cabe destacar que Mad Cool contará con un punto Violeta y Arcoíris como puntos de apoyo, información o asesoramiento sobre todo hecho relacionado con cualquier tipo de violencia.

El festival Mad Cool es una alternativa para disfrutar de un planazo con amigas este mes de julio en la capital Cortesía de Mad Cool

6. Una terraza de lujo para un verano en Madrid

El verano ha llegado a la capital y el plan perfecto para muchas es el de disfrutar de una buena terraza, de día y de noche, con buena gastronomía, vistas y cócteles refrescantes. En la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid (Calle de Sevilla, 3), Dani García presenta nueva carta con propuestas más ligeras y veraniegas, que estarán disponibles tanto en la sala del restaurante como en la terraza. Entre ellas destacan el tatín de tomate con helado de parmesano, espárragos jumbo pochados con crema de maíz o merluza con gazpachuelo.

Y para un trago refrescante, desde Dani Brasserie proponen cócteles inspirados en el arte español, la cultura, la música y la naturaleza, que rinden homenaje a grandes artistas que han marcado la historia de nuestro país, como Sorolla, Dalí, Velázquez, Almodóvar, Sara Montiel o Gloria Fuertes. Todo ello en el cielo de Madrid y posicionándose un año más como una de las azoteas más codiciadas de la capital durante el verano.

La terraza de Dani Brasserie, ubicada en la séptima planta de Four Seasons Hotel, es una de las más codiciadas de la capital durante el verano Cortesía de Dani Brasserie y Hotel Four Seasons

7. Un templo de culto de belleza para sentirse bien (en todos los sentidos)

Carche Beauty Palace es considerado un templo para las amantes de la belleza y del autocuidado. Se trata de un nuevo y único concepto de 'beauty' en España que ofrece experiencias inolvidables en cada uno de sus salones (ubicados en Madrid, Marbella e Ibiza), basadas en la belleza, la estética y el cuidado personal. Entre sus principales servicios destacan: manicuras y pedicuras, tratamientos en cabina o tratamientos capilares. Y, todo ello en unas instalaciones cómodas que incluyen, en alguno de estos centros, servicio de 'lounge bar' y terraza. Un lugar que merece la pena conocer.

Carche Beauty Palace es un nuevo concepto de belleza y relax pensado para el autocuidado y disfrute. EVA GONZÁLEZ

8. Aliño y pasión en el barrio de Salamanca de Madrid

Para los que no pueden disfrutar de la costa este verano, hay una alternativa con gastronomía de inspiración costera que acaba de abrir sus puertas en pleno barrio de Salamanca de Madrid (Hermosilla, 46). Se trata de La Pescadería, del Grupo Lammuca, que además ofrece una alternativa ideal para disfrutar de unas copas con amigas en el Club Fishermans, un espacio cosmopolita y elegante muy exclusivo.

Este local abrió sus puertas el pasado 2013 en una vieja pescadería del barrio castizos de Malasaña, y ahora abre sus puertas de nuevo con el fin de reinterpretar los platos más tradicionales de la gastronomía española más allá del pescado (ensaladilla, huevos de corral o pisto manchego) y aquellos con sabor a costa (paella, arroces, rape...).

La Pescadería cuenta con un espacio elegante para disfrutar de unos cócteles en compañía D.R.

9. 'Un jardín zen negro'

El Real Jardín Botánico de Madrid (Plazade Murillo, 2) acoge un espacio emotivo que rinde homenaje a una de las mayores catástrofes naturales que ha vivido nuestro país a lo largo de la historia: la erupción del volcán de La Palma.

Este acontecimiento dejó a miles de personas sin vivienda y empleo y, a día de hoy, la Isla Bonita continúa con su proceso de recuperación. Por esta razón llega la exposición Un jardín zen negro a Madrid, que tendrá lugar hasta el próximo 7 de diciembre y que ha sido creado por el arquitecto japonés Hiroya Tanaka para imitar simbólicamente la naturaleza y se presenta como un espacio de meditación y contemplación.

Este proyecto ha contado con la colaboración del Cabildo de La Palma y, tal y como informan desde la página oficial de la ciudad de Madrid, para darle forma se han usado más de 60 toneladas de ceniza. En la instalación encontramos también la colocación de varias piedras de gran tamaño que replica las siete islas de Canarias: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canarias, Lanzarote y Fuerteventura. El precio de la entrada general es de 6 euros y se puede conseguir en la web oficial de El Real Jardín Botánico.

La exposición 'Un jardín zen negro' se ha llevado a cabo con más de 60 toneladas de ceniza del volcán de La Palma Real Jardín Botánico

10. El 'place to be' más loco de la capital

"Quedarse en julio en Madrid no está tan mal", aseguran desde Rosi La Loca. Y es que, efectivamente, el optimismo y la diversión son características de este local ubicado en pleno centro de Madrid (calle Cádiz, 4) que estará abierto durante todo el verano con un horario de cocina ininterrumpida (con platos fresquitos como el ceviche de gambón) o con cócteles tropicales muy atrevidos. La decoración del mismo está repleta de color, figuras, flores y todo ello hace que sea un lugar de lo más 'instagrameable'. El precio medio por persona ronda los 25 euros.