Zöe Kravitz y el 'eyeliner' tendencia para primavera con el que ser toda una 'Catwoman'

Las tendencias en el maquillaje están totalmente inspiradas en los años 2000, donde los 'eyeliners' bien marcados y dobles eran el último grito. Hoy, este delineado vuelve, pero en una versión renovada, más sutil y afilada. Rescatado por la mismísima Zöe Kravitz en 'The Batman', internet ya lo ha bautizado como el 'batgirl eyeliner'.

La nueva Catwoman nos ha cautivado y se ha convertido en toda una creadora de tendencias gracias a la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. El nombre de Zoë Kravitz siempre ha sido sinónimo de estilo, ganándose por méritos propios estar siempre en las listas de las mejor vestidas de cualquier alfombra roja. Sin embargo, ahora también triunfa como icono de belleza. Ahora son sus ojos gatunos de su nuevo éxito en taquilla los que acaparan todas las miradas.

Zöe Kravitz en 'The Batman'. DC Films

La actriz rescata del pasado un delineado muy marcado, doble y que enmarca el ojo tanto en el párpado superior como en el inferior con un efecto 'smokey' totalmente cautivador. No obstante, aunque Zöe nos confirma esta nueva tendencia para triunfar en primavera, no es la única que nos la ha traído de vuelta: las pasarelas y mujeres como Dua Lipa y Anitta no han dudado en recrearlo e incluirlo en sus 'looks' tanto de alfombra roja como de diario.

Este 'look' enmarca y eleva la mirada gracias a un rabillo ligeramente ascendente que va desde el lagrimal en dirección al final de la ceja y regresa por el párpado inferior hasta conectar con el punto de partida.

Duncan, Primavera Verano 22. IMAXTREE

Consigue el 'look'

Para hacer este delineado doble, podemos optar por dos acabados diferentes: ahumado o definido. En el primer caso, los productos más cremosos serán nuestros mejores amigos. El 'Killer Liner' de Too Faced ofrece una gran precisión a la hora de trazar a la vez que un acabado muy suave y fácil de difuminar. PVP: 18,99 €.

Delineador 'Killer Liner'. TOO FACED

Por otro lado, si buscamos un 'look' mucho más pulido, los delineadores líquidos son la solución perfecta. You Are The Princess tiene el delineador que necesitas para recrear esa mirada gatuna que enamoraría a la propia Catwoman. Se trata del 'eyeliner' doble que, por un lado, tiene una punta fina de ultraprecisión y por el otro lado un sello con forma de estrella o corazón, por si queremos darle un toque especial al 'look'. PVP: 2,99 €.

'Cuki Cat Eyeliner Stamp'. YOU ARE THE PRINCESS

Si no somos hábiles en el delineado, que no cunda el pánico. Existen unos stickers con la forma del 'cateye' perfecto con lo que no tendremos que hacer ni un solo trazo. You Are The Princess propone siete modelos de 'eyeliners' autoadhesivos que nos permitirán recrear el 'beauty look' del momento en menos que canta un gallo. ¿Lo mejor? Son a prueba de agua, fáciles de retirar y no dejan residuos. PVP: 1,99 €.