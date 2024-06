¿Se puede usar el retinol en verano? Estos son los consejos de una experta dermatóloga

El retinol es un derivado de la vitamina A que mejora la textura y las manchas de la piel, así como reduce las arrugas. Es uno de los componentes más buscados en los cosméticos en mujeres a partir de los 30 años por su gran efectividad contra los signos de la edad visibles en la piel a las pocas semanas de comenzar a utilizarlo.

Es uno de los componentes más exitosos de los últimos años pero, también es verdad que hay que utilizarlo siguiendo unas pautas. Llega el verano en España y muchas personas tienen dudas sobre si pueden seguir aplicando el retinol en su piel durante estos meses de tanto sol, porque bien es verdad que en la mayoría de los cosméticos con este ingrediente recomiendan no usarlo.

La doctora Sara Gómez Armayones, dermatóloga del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la AEDV (Academia Española de Dermatología y Venerología) nos da unos consejos para no dejar de utilizar nuestros cosméticos con retinol durante esta temporada.

Como bien decíamos en la mayoría de los envases y prospectos que contienen retinol no te recomiendan su uso si te vas a exponer al sol.

Sin embargo, la dermatóloga nos dice: "sabemos que sí es un producto seguro para usar en verano y sobre todo siempre que esté controlado por dermatólogos. Además de que el paciente deberá aplicarse las concentraciones adecuadas para él".

Vamos a ver los consejos que nos da Sara Gómez Armayones para el uso del retinol durante el verano, ya que un mal uso de este retinoide tópico puede tener un efecto más negativo que positivo.

La primera vez con el retinol que no sea en verano

Si una persona no ha utilizado nunca antes productos con retinol, que no se decida en verano para empezar a utilizarlos porque "si acto seguido se va a la playa o la montaña donde va a estar muchas horas expuesto a la radiación solar porque entonces sí que puede producir reacciones irritativas en la piel del paciente".

Por el día sí, pero siempre con protección

Las personas que ya tienen la piel acostumbrada al retinol pueden seguir usándolo por la mañana en verano pero siempre con protección solar. También es verdad que si se van a estar muchas horas expuestos al sol se pueden hacer cambios en su aplicación y solo utilizarlo por la noche, para evitar sorpresas posteriores.

Mujer echándose crema de protección solar. gpointstudio on Freepik

Si usas retinol, la hidratación es fundamental

Uno de los efectos del uso del retinol en la piel es que puede producir ciertos brotes o incluso descamaciones, así que es fundamental una buena hidratación para evitar que esto mismo pueda ocurrir.

Si tienes tendencia a las manchas, no te lances al retinol en verano

Una vez más, la dermatóloga recalca que no hay que iniciarse en el uso del retinol durante el verano. "Por ejemplo, gente con tendencia a las manchas si utilizan mal el retinol puede sufrir irritaciones en la piel en las que si luego les da el sol puede que le aparezcan ciertas pigmentaciones que antes no tenía". No hay que alarmarse porque los dermatólogos luego las pueden tratar pero, también es verdad que conseguiríamos el efecto contrario del uso del retinol.

En definitiva, si tu piel está ya acostumbrada al retinol no dejes de utilizarlo en verano, porque te tocará volver a empezar con la retinización de tu piel en otoño.

