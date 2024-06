La UE prohíbe el ácido kójico despigmentante en cosmética: alternativas para combatir las manchas de la piel

Primero fue el retinol, y ahora le llega el turno a uno de los activos despigmentantes por excelencia: el ácido kójico. Aunque el nuevo Reglamento de la Unión Europea lo ha añadido a su lista negra, prohibiendo su uso, lo ha hecho con ciertos matices que tienen que ver con la proporción en la que se formula en cosmética.

¿Significa esto que ya no tendremos disponibles cremas contra la hiperpigmentación de la piel? Según explican las expertas la respuesta es 'no'. El ácido kójico ha visto limitado su uso, por un asunto de posibles intolerancias en la piel, pero existen otras opciones para tratar las manchas de la piel, que en verano nos preocupan especialmente.

¿Qué es el ácido kójico y cómo funciona?

El ácido kójico inhibe la producción de melanina, y su tolerancia o no depende de su concentración Getty Images

La doctora Andrea Cómbala, de Laboratorios Viñas, nos explica que "el ácido kójico es una sustancia que proviene de los hongos presentes en el oriente asiático, que se usa desde hace muchos años en el campo de la gastronomía, y al que descubrieron en su día propiedades cosméticas despigmentantes al observar la inusual blancura de la piel de las manos de quienes se dedicaban a la elaboración del licor de arroz tradicional japonés".

Hasta ahora, este activo "se ha incluido en múltiples rutinas despigmentantes debido a su capacidad para inhibir la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Concretamente, actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la síntesis de la melanina al bloquear la transformación de la L-Tirosina, aminoácido precursor de la melanina".

Es importante tener en cuenta que, "como con muchos otros activos que usamos para el cuidado y tratamiento de las manchas de la piel, se recomienda utilizar el ácido kójico con precaución y seguir las indicaciones del producto y/o del médico que lo prescribe".

El uso indebido o en concentraciones elevadas del ácido kójico sin supervisión podría tener efectos secundarios no deseados como una excesiva irritación o sensibilización de la piel. "Además, es fundamental usar protectores solares al utilizar productos que contienen ácido kójico, ya que la exposición al sol sin protección puede aumentar la sensibilidad de la piel".

Un activo despigmentante muy utilizado en cosmética (que tiene los días contados)

El ácido kñojico, hasta ahora, se utilizaba mucho en productos despigmentantes. Getty Images

Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, nos explica qué está pasando con este ingrediente cosmético tan utilizado hasta la fecha.

“El ácido kójico es uno de los ingredientes más utilizados para tratar la hiperpigmentación. Actúa principalmente inhibiendo la enzima tirosinasa, que juega un papel crucial en la producción de melanina en la piel. La Unión Europea lo ha prohibido, pero con matices”.

Hasta el momento de su 'prohibición', el ácido kójico ha estado presente en gran cantidad de productos cosméticos creados para eliminar las manchas de hiperpigmentación en la piel. El problema ahora, según aclara la directora dermocosmética de Medik8 Estefanía Nieto tiene que ver con la proporción y concentración de su uso.

Según ella misma dice, "antes de su prohibición, la dosis recomendada ha sido entre el 1 por ciento y el 4 por ciento para obtener resultados visibles en la reducción de manchas y tono desigual de la piel. Eso sí, siempre y cuando la piel lo tolerara”.

¿Qué va a pasar con el ácido kójico a partir de ahora?

La nueva normativa solo permite ácido kójico en cremas faciales y de manos, al 1 por ciento de concentración. Freepik

A raíz de los cambios en formulaciones cosméticas publicados por la UE hace apenas dos meses, "el ácido kójico sólo podrá utilizarse en productos despigmentantes faciales y para las manos, con una concentración máxima del 1 por ciento. El objetivo es evitar que provoque trastornos endocrinos, que es lo que ha llevado a prohibirlo en dosis más elevadas”, cuenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga.

Este reglamento, además, establece dos fechas clave. “A partir del 1 de febrero de 2025, no se podrán introducir en el mercado productos que no cumplan con esta restricción, y desde el 1 de noviembre de 2025, no se podrán comercializar productos que no se ajusten a esta normativa”, apostilla Mireia Fernández, directora dermocosmética en Omorovicza.

¿Qué sustituirá al ácido kójico para eliminar las manchas?

La vitamina C será una de las sustitutas de los efectos del ácido kójico. Pexels

Con el verano asomando, la hiperpigmentación de la piel se vuelve una preocupación. Sucede todos los años por estas fechas. Aunque la norma no se hará efectiva hasta el año que viene, está bien que tengamos en el radar qué tipo de productos podremos utilizar en adelante.

En este punto concreto, Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour, contribuye a que no cunda el pánico anunciando que "existen alternativas al ácido kójico que ayudan a minimizar el aspecto de las manchas y a inhibir la producción de melanina. Éste es el caso de la vitamina C, el complejo blanqueador White TenTm y el oxyresveratrol".

En el mercado existen, además, otros principios regeneradores como pueden ser algunos retinoides, los ácidos exfoliantes y los péptidos. Con su misión de renovar la piel son capaces de producir un tejido más sano y con un tono más uniforme.

Por poner sólo algunos ejemplos, cabe destacar Oxy-R Peptides de Medik8, que contiene oxyresveratrol despigmentante, un antioxidante con gran poder iluminador que reduce la actividad de la tirosinasa, responsable de producir más o menos melanina.

Oxy-R Peptides con oxyresveratrol despigmentante, alternativa al ácido kójico para las manchas. Medik8

CCC+ Ferulic Rightening Serum de Perricone tiene un 20 por ciento de vitamina C además de tres derivados diferentes para tratar cada aspecto de la piel de forma específica. Cada vitamina C es mejor para un aspecto. Además, incluye ácido ferúlico, lo cual potencia y reactiva la propia vitamina C que contiene el sérum.

Lotus Melight Eye Patches, con flor de loto de efecto antioxidante, alfa-bisabolol hidratante, iluminador y despigmentante. Boutijour

Otra alternativa al ácido kójico despigmentante la encontraremos en los parches para el contorno de los ojos Lotus Melight Eye Patches de Boutijour. Este producto cosmético cuenta White TenTM, que despigmenta e ilumina la zona de la ojera. Este complejo ayuda a reducir los melanosomas, que transportan la melanina a la piel, y desinflama la zona con flor de loto de efecto antioxidante, alfa-bisabolol hidratante, iluminador y despigmentante.

