Trucos de un estilista para lucir flequillo este verano y no tener que cortarlo

Muchas veces las españolas sentimos la necesidad de reinventarnos y una de la manera más fácil de conseguir esto es ir a la peluquería y pedir a nuestro estilista de confianza un cambio de look, bien sea un corte de pelo radical, tinte, mechas o bien, apostar por cortarnos el flequillo.

Sin embargo, esta decisión no es fácil, ya que como apunta Joao Soares, estilista de la peluquería Maison Eduardo Sánchez, de Madrid: "cortarse el flequillo es un gran paso y lo debes pensar muy bien para no acabar arrepintiéndote". Así que si este verano quieres lucir flequillo pero no quieres recurrir a las tijeras, puedes hacerlo con estos trucos.

Luce flequillo sin cortarlo

Puede que estés en el grupo de personas que pienses que lo del flequillo no es para ti, pero que alguna vez te hayas preguntado qué tal te podría sentar, así que para comprobarlo sin dar el paso de cortártelo Joao Soares lo deja claro y dice que siempre "puedes recurrir a los postizos tipo 'flequillo de clip' o bien podemos hacer un peinado simulando un flequillo para cambiar de look de vez en cuando, ya sea para un evento o simplemente para probar y ayudarte a decidir antes de cortártelo".

Cómo hacer un flequillo lateral sin cortarlo

Flequillo de lado Cristina Sosa Meliá

Existen muchos tipos de flequillo, uno de los que más de moda está esta temporada es el flequillo mariposa que se lo hemos visto a muchas famosas como Sara Carbonero o Jennifer Lopez. Sin embargo, uno que nunca pasa de moda es el flequillo lateral, así que vamos a ver cómo lo podemos hacer con nuestra propia melena.

El estilista de Maison Eduardo Sánchez, nos guía:

1. Levantamos todo el cabello hacia arriba para hacer una coleta alta.

2. Peinamos la coleta hacia delante y la abrimos hasta simular un moño de bailarina.

3. Con ayuda de unas horquillas, vamos abriendo el recogido hasta cerrar el moño.

4. Abrimos el flequillo a un lado hasta enmarcar bien el rostro y finalizamos con fijación en spray.

Otra opción es peinar con la raya más marcada a un lado, que se recoge detrás la oreja, así tendrá un ‘flequillo largo’ cubriendo casi toda la frente".

Cómo lucir el clásico flequillo recto

El flequillo recto, visto en el desfile de Tory Burch. Launchmetrics.

Este verano el flequillo recto vuelve a estar en auge. Es el que cubre la frente, de manera recta y uniforme. Si quieres animar a probar qué tal te sienta este flequillo toma nota de cómo peinártelo según los consejos de Joao Soares:

1. Empezamos peinando bien el pelo, que no quede ningún enredo.

2. Separamos el cabello en dos mitades en la parte de atrás y recogemos la capa de arriba en una coleta, y apartamos en la de abajo la cantidad de pelo que queramos para nuestro flequillo, mejor que no sea mucho pelo.

3. Hacemos una trenza con la parte de abajo que hemos dejado suelta. En la parte superior hacemos una coleta ajustada, de forma que pueda pasar por dentro la trenza, justo entre el cuero cabelludo y la goma.

4. Introducimos la trenza y la deshacemos, ajustándola a modo de flequillo.

5. Volvemos a apretar la coleta.

6. Soltamos la goma y damos la forma que queramos a nuestro flequillo y lo peinamos ligeramente con cuidado, con un spray de fijación para fijar bien las puntas. Si es necesario ajustamos el largo de la trenza con una horquilla.

Los postizos, siempre son una buena opción

Los flequillos postizos siempre son una alternativa para lucirlo y así cambiar de look de una manera rápida y sencilla. "Los flequillos tanto naturales como postizos son una buena opción para jugar con las facciones del rostro y cambiar de estilo. Un postizo bien colocado debería pasar por uno natural perfectamente.

Son recomendables para todas aquellas que tengan miedo o no quieren arriesgarse a cortarse el pelo si no están seguras, porque luego no hay marcha atrás. Apenas hay que tener cuidado con el tono, asegúrate que sea el mismo color o muy muy parecido a tu base natural y si es de pelo 100% natural, mucho mejor. ¡No son baratos pero quedan muy bonitos!", apunta Joao Soares, estilista de Maison Eduardo Sánchez, de Madrid.

