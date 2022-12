Trucos de experta para reducir bolsas y ojeras

Los ojos son el reflejo del alma y, cuando estamos cansados, tampoco dudan ni un segundo en delatarnos. Cuando dormimos mal, pasamos muchas horas delante de la pantalla o descansamos poco, nuestro cuerpo lo manifiesta en forma de bolsas y ojeras, las cuales no son fáciles de eliminar.

El maquillaje puede echarnos una mano, aunque no las ocultan del todo y son muchos los cosméticos que cada día nos prometen milagrosamente hacerlas desaparecer, no siempre lo consiguen y nos quedamos con la sensación de haber derrochado el dinero para el poco (o nulo) resultado.

Para que esto no nos vuelva a pasar hemos hablado con Mar Sánchez Orduña, experta en cosmética natural y creadora de Wild Rain, para que nos explique todo lo que debemos saber para detectar, prevenir y reducir las bolsas y las ojeras.

"La zona del contorno de los ojos es una de las más sensibles de nuestro rostro y hay que cuidarla porque, al no contener tejido graso, es una piel mucho más fina y propensa a la aparición de arruguitas, patas de gallo o las temidas bolsas y ojeras", comenta la experta.

Qué son las ojeras y cómo identificar las causas que las producen

Mar Sánchez describe las ojeras como "una alteración de la coloración del contorno de los ojos, causada por una producción excesiva de la melanina y dilatación de los capilares, dándonos una apariencia de cansancio y tristeza que se alejan mucho de los cánones de belleza".

En cuanto a las causas principales de las ojeras, la experta indica que "las ojeras pueden ser genéticas, en este caso poco se puede hacer, ya que la hiperpigmentación de la zona es debida a factores genéticos heredados de nuestros familiares. Ante este tipo de ojera se recomienda beber mucha agua, mantener una dieta saludable, y realizar ejercicio, además de cuidar la zona con productos específicos para ello. También existen las ojeras causadas por falta de descanso, el paso del tiempo, la deshidratación, el exceso de exposición solar, una mala alimentación o incluso el uso abusivo de pantallas".

Su truco de experta para poder identificar qué nos provoca las ojeras y tratarlas de forma acertada es fijarnos en su color:

Cuando la ojera adopta una coloración morada , es debido a factores genéticos.

, es debido a factores genéticos. Cuando la ojera adquiere un tono amarronado o negra es debido a un exceso de sol, envejecimiento y deshidratación de la zona.

o negra es debido a un exceso de sol, envejecimiento y deshidratación de la zona. Cuando la ojera es azulada, es debido a problemas circulatorios.

Qué son las bolsas y cuáles son las causas que las producen

"Las bolsas suelen aparecer cuando la piel de la zona de debajo del ojo se debilita y, por tanto, la grasa que tenemos alrededor de este tiende a desplazarse. También pueden ser causadas por una pequeña retención de líquidos de la zona. Dicha afectación hace que tengamos un aspecto cansado, envejecido y triste", comenta Sánchez Orduña.

Cómo combatir las bolsas y ojeras

Para eliminarlas, lo mejor es optar por contornos de ojos que traten especialmente el problema que tengamos, ya sean las bolsas, las ojeras amarillas, etc. Mar Sánchez apuesta por la cosmética natural: "Se trata del contorno de ojos Hanna (33,50 €) elaborado con potentes principios activos como la vitamina C, progeline, karité y aceite de uva que logran atenuar los problemas que se suelen generar en la zona".

Para las bolsas, no hay nada como un buen masaje drenante por la mañana y por la noche. Este tipo de masajes sirven para deshacernos la retención de líquidos que pueda haber en la zona de la ojera y, para realizarlo de una manera fácil y rápida, podemos ayudarnos de un 'roller' de cuarzo, siempre acompañado de un buen contorno de ojos. You Are The Princess ha sacado su Beauty Concept Roller Cuarzo Rose Le Fleur (10,99 €), hecho con cuarzo rosa y flores en el mango.

Si tu ojera es azul, marrón o hundida, hay que buscar un contorno que nos proteja de sus principales causantes, como la luz de las pantallas. Diopticerne de Lierac (26 €) está formulado con cóctel único de activos como árnica, vitamina C, tripéptido reconstituyente y péptidos antiluz azul, que eliminan este pigmento de la piel y ayudan en su prevención.

En cuanto a las ojeras moradas, lo mejor es un despigmentante que las ataque de raíz y aporte luminosidad a la zona. K-ox Eyes de Isdinceutics (36,98 €), reduce el volumen de las bolsas y atenúa el color morado o pigmentado de las ojeras. Provoca un efecto tensor dejando la mirada más descansada, rejuvenecida y luminosa. Su contenido en ácido hialurónico aporta hidratación a la zona y mejora las líneas de expresión.

