Pat McGrath es la maquilladora más influyente y cotizada en el mundo. Con más de 25 años de experiencia a sus espaldas, la inglesa es la "cabeza de cartel" de los desfiles más importantes de las distintas semanas de la moda y de las mejores portadas de Vogue. Entre sus mayores logros, destaca el haber trasformado el ámbito de la belleza y la moda a escala mundial.

Al mismo tiempo que marca pauta en las tendencias del maquillaje y lo eleva a la categoría de arte, McGrath formuló y perfeccionó su colección de cosméticos, lanzando su propia línea que ha enamorado a grandes estrellas como Adele, que confesó que no puede vivir sin el delineador de ojos líquido Perma Precision de Pat McGrath Labs.

El Instagram de la maquilladora está repleto de looks llenos de fantasía que acaban subiendo a las pasarelas, en los que destacan una piel perfecta, ojos marcados y estructurados y unos labios de otro mundo que le han llevado a ganarse el título de "Madre del maquillaje".

Si bien los maquillajes editoriales de la firma son asombrosos, pueden resultar demasiado para el día a día. Por suerte Ana Lara, maquilladora de Pat McGrath Labs, nos desvela los secretos que utiliza la inglesa en el backstage para darle un toque más especial a nuestros looks diarios.

Maquillaje de Pat McGrath para Valentino Alta Costura SS19. IMAXTREE

Piel sublime, pero natural

El efecto I woke up like this (me levanté así) es uno de los más buscados en el maquillaje. Esta belleza que nace en el interior, de dormir ocho horas todos los días, no tener estrés y llevar a rajatabla una buena alimentación parece casi imposible de replicar, pero McGrath lo consigue.

"El truco que Pat siempre utiliza en el backstage es con el Highlighter & Balm Duo (55,99 €). Es un producto que usa en todos los shows y es con el que crea distintos tipos de iluminación para conseguir que la luz parezca que sale de dentro hacia fuera", nos explica Ana Lara. Esto lo consigue poniendo el iluminador en los puntos altos del rostro (menos en la punta de la nariz) y aplicando la base de maquillaje después.

"Este truco también se puede hacer con el blush. Si te aplicas el colorete y luego encima el maquillaje, parece que tus mejillas están así de sonrosadas de forma natural. No se sabe dónde termina el maquillaje y dónde empieza tu piel", añade.

Iluminador 'Highlighter & Balm Duo'. PAT McGRATH LABS

Sombras perfectas en segundos

Lo mejor de una marca que crea una maquilladora de pasarela, es que sus productos tienen tanta calidad que no necesitan trabajarlos mucho para conseguir un look de 10. Las paletas de sombras de Pat McGrath tienen una gran fama por la gran pigmentación de sus sombras y los duocromos que te quitan el aliento, por lo que trabajar con ellos es increíblemente fácil.

Según Ana Lara, lo que hace McGrath en el backstage es, con una única pasada, construir el maquillaje de ojos. Si bien es algo que requiere práctica, la maquilladora deja claro que no tenemos que pensar que lo estamos haciendo mal borrar todo el ojo: "solamente tienes que coger un bastoncillo con un poco de desmaquillante y crear la forma del ojo".

Maquillaje de Pat McGrath para Versace SS19. IMAXTREE

Aplicar la máscara de pestañas en vertical

Cada persona tiene su propia forma de aplicarse la máscara de pestañas. Sin embargo, Pat McGrath ha dado con la técnica perfecta para dar volumen y dimensión a las pestañas y que parezca que son postizas y no necesitemos usar delineador para definir la mirada.

Según cuenta Ana Lara, la maquilladora insiste en bien en la base de las pestañas y reparte el producto hasta las puntas. No obstante, para crear ese look de infarto, con el sobrante, McGrath aplica la máscara en vertical para dirigir las pestañas a donde queramos. Para la experta, el mejor producto para conseguir este efecto es la Dark Star Mascara de Pat McGrath Labs (35,99 €) gracias a la forma de reloj de arena de su cepillo.

"Siempre hay que aplicar el maquillaje con intención. La gente siempre piensa que el rimel es el último paso del maquillaje, pero es fundamental para definir el ojo", añade.

Máscara de pestañas 'Dark Star Mascara'. PAT McGRATH LABS

No tener miedo de jugar con el maquillaje

En el Instagram de McGrath podemos ver vídeos del backstage donde la maquilladora muestra su proceso y nos enseña que no debemos de tener miedo a jugar con el maquillaje: "Puede usar una sombra en los ojos y justo después aplicarla también en los labios. A ella le gusta mucho experimentar, es algo de backstage y maquillaje editorial que podemos utilizar siempre. No debemos de ser rígidos", explica la experta.