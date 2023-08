Este es el truco para hacerse un 'smokey eye' perfecto utilizando el rizador de pestañas

Podemos tener mayor o menos destreza a la hora de maquillarnos. En este sentido, los perfiles de redes sociales como YouTube, Tiktok o Instagram son fundamentales para sacar partido a nuestro rostro y aprender nuevas técnicas de maquillaje, así como estar al día de las últimas tendencias. En España, expertas como Natalia Belda (@natalia_natalita) o Eva Escolano (@evaescolanomakeup) muestran a sus seguidores trucos sencillos y prácticos para aplicar en el día a día o, bien, cuando tenemos una cita más especial.

Maquillaje efecto cara lavada

En este vídeo, Natalia enseña cuatro 'tips' para recrear un maquillaje efecto cara lavada y ponerlo en práctica, día a día, para ir, por ejemplo, a la oficina. Pero, no solo en nuestro país existen perfiles sociales que enseñan a maquillarte cada vez mejor. Desde París, llega Romane, una instagramer que muestra trucos de belleza a través del perfil @igtvmakeup.

Cómo hacerte el perfecto 'smokey eye'

Quien lo haya intentado sabrá que realizar un 'smokey eye' no siempre es sencillo, pese a ser uno de los maquillajes más favorecedores que existen. Se trata de una técnica que, aunque básicamente consiste en un degradado de color, da algún que otro 'problemilla' a la hora de ponerlo en práctica: que se manche la zona de la ojera con la sombra oscura, que el lápiz negro resista y no se emborrone a lo largo del día o que la sombra no se difumine y se acumule en los pliegues de los párpados. Pero, calma, para evitar que pasen esto, la instagramer parisina te cuenta como realizar el perfecto 'smokey eye' de la forma más sencilla.

Debes realizar un fino y suave 'eye-liner' en el párpado superior, de ambos ojos, con un lápiz de ojos marrón. Hazte con un rizador de pestañas, de tamaño estándar, ya que sin él no podrás seguir los pasos recomendados por la instagramer. Coloca la parte recta de la herramienta bajo la ceja (en la zona cóncava del párpado), y marca una raya suave, siguiendo la curva del ojo, con el lápiz marrón. Cambia de posición el rizador, pon uno de los agarradores inclinado sobre la zona externa del ojo (pata de gallo), y con una sombra también en color marrón, pinta una línea con una brocha, tipo lápiz, hasta llegar a la zona cóncava, donde se unirá con la línea marcada en el primer paso. Repasa ambas marcas con la brocha plana para enmarcar y potenciar la mirada. Rellena la zona del párpado móvil con sombra de ojos dorada, que ayudará a potenciar el difuminado.

Repaso al 'smokey eye' tradicional

Desde Mac Cosmetics, Beatriz Cisneros, senior artist de la marca, nos explica cómo conseguir un ojo ahumado en cuatro sencillos pasos:

Elimina la grasa del párpado con un bastoncillo de algodón o un trocito de papel. Aplica una sombra gris mate en el párpado móvil. Marca la línea del agua con un lápiz negro, difumínala después y termina repasándola para intensificar el resultado. Añade un toque de brillo para potenciar y profundizar la mirada.



