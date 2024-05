El truco para lucir un pelo sano es combinar champús: te contamos cómo hacerlo

Una cosa que nos preocupa a la hora de cuidar nuestro cabello es que queremos que siempre luzca limpio pero sin machacarlo. Pues para ello una de las mejores pautas a seguir es a la hora de lavarlo combinar champús.

Con esta sencilla técnica conseguirás lucir un pelo mucho más sano y casi sin ningún esfuerzo. Hablamos con Eduardo Sánchez, estilista de Maison Eduardo Sánchez de Madrid para ver qué beneficios y cómo hacer bien la combinación de champús en casa para lucir una melena más bonita.

Combinar dos champús para tener un cabello más sano

El combinar dos champús tiene como fin hacer que el cuero cabelludo no se acostumbre a un champú. Eduardo Sánchez tiene claro que esto funciona porque: "Cuando se alternan dos champús, el Ph del cuero cabelludo se mantiene más neutro y esto siempre viene bien. Obviamente, esto va en función de las necesidades del cuero cabelludo y el cabello. Como decía, en función de estas necesidades se utilizan los champús que más o menos puedan equilibrar este pH. Por ejemplo, si tenemos un cabello graso, entonces debemos utilizar uno de cuero cabelludo graso y otro de uso frecuente y así se pueden ir alternando".

Porque contrariamente a lo que muchas personas pueden pensar: "Los cabellos grasos no se debe de lavar con demasiada frecuencia para no que no haya una sobrestimulación de las glándulas sebáceas", señala el estilista de fama internacional.

Los champús combinados deben cubrir necesidades diferentes

A la hora de combinar los champús tenemos que buscar dos productos que cubran necesidades diferentes de nuestro cabello. Así como recomendación general Eduardo Sánchez dice que: "Se debe utilizar un champú de uso frecuente y otro de uso específico. Así se puede alternar y se mantiene el pH mucho mejor". Se deberían combinar los champús teniendo en cuenta la necesidad más relevante de nuestro cabello.

Frecuencia de lavado y de combinación de champús

A la hora de cuidar el cabello una de las cosas que más tenemos en cuenta es el lavado. Y en contra de lo que muchos piensan los cabellos grasos no deberían lavarse tan a menudo como se cree porque puede llegar a ser contraproducente y activar las células sebáceas y con esto, una mayor creación de grasa en nuestro cuero cabelludo.

Eduardo Sánchez apunta: "La frecuencia depende de la textura de cabello y de la naturaleza del mismo. No es lo mismo un cabello fino y graso que un cabello seco y grueso. Los cabellos secos se lavan con menor frecuencia y los cabellos más finos y grasos no se deberían lavar tan asiduamente. Lo ideal para un cabello es lavarlo máximo 3 veces por semana".

No hay que usar siempre el mismo champú

Esta afirmación hay que cogerla con matices y es que no hay que desterrar la idea utilizar siempre el mismo champú pero, sí "que es bueno alternar para que nuestro cuero cabelludo no se habitúe al mismo champú y que llegue un momento en el que dejen de hacer el efecto deseado, de ahí que sea bueno cambiar de vez en cuando", nos indica el estilista de fama internacional.

Cómo elegir la mejor combinación de champús para lucir un pelo más sano

Aquí hay que contar con la ayuda de un estilista, según afirma Eduardo Sánchez: "Mi consejo principal es la ayuda de tu consejero capilar, ya que es la más determinante, puesto que es el que conoce tus necesidades (aparte de lo que tú crees que son tus problemas). Una asesoría extra siempre es buena. En mi caso, me gusta realizar diagnóstico capilar y normalmente guío a mis clientas a elegir los productos indicados".

En resumen, a partir de ahora acostúmbrate a combinar dos champús cuando pienses en tu cuidado capilar y verás como empiezas a lucir un pelo mucho más sano.

