El truco del hielo para que la manicura quede perfecta y dure más tiempo

Cuando ya has conseguido el tiempo, has estado tranquilita pintándote las uñas con todo tu esmero en casa, no hay nada que te dé más rabia que con un pequeño gesto cotidiano se te estropee el esmalte. Y ahora resulta que tenemos la solución para que esto no se repita en el congelador de nuestra nevera. ¿Has oído hablar alguna vez del truco del hielo para que tu manicura casera quede intacta y dure perfecta durante más tiempo?

La usuaria de Tik Tok (@8kateee) nos ha demostrado con un vídeo que utilizar hielo después pintarte las uñas con tu esmalte favorito es la solución que llevas tiempo esperando para lucir tu manicura casera sin ningún tipo de rozadura y por más tiempo.

Hielo para tener unas uñas pintadas y duraderas

A pesar de que en España hay muchos sitios para hacerse las uñas, hay veces que no tienes tiempo de ir y tienes que pintarte las uñas en casa. Así que aquí te traemos el truco definitivo para que no se te estropee el esmalte nunca más.

La Tiktoker nos dice claramente que el truco del hielo para utilizar después de ponerte el esmalte es uno de los mejores que ha recibido en los últimos tiempos y lo vas a entender. Solo necesitas, agua, hielo, un recipiente y un poco de resistencia al frío.

Mientras la usuaria @8kateee mira a la cámara dice: "me voy a pintar las uñas como lo hago siempre. Cuando termine voy a esperar unos 30 segundos. No hace falta que estén secas del todo, pero tampoco empapadas". Como veis está utilizando un esmalte de uñas normal de OPI, pero se supone que este truco funciona con cualquier color y marca.

Observamos como se pinta las uñas dos veces y una vez que ya ha terminado sumerge los dedos en un vaso grande que tiene agua y muchos cubitos de hielo. Las uñas están sumergidas el tiempo que aguantes.

Primero hace una mano y después la otra. Un proceso que repetirá dos veces. Con la inmersión de las uñas en el agua con hielo consigue que el esmalte se endurezca y que está completamente seco con lo que podremos hacer una vida normal sin miedo a que nos salgan en las uñas recién pintadas rayas de las sábanas o una rozadura al ir a sacar el lavaplatos.

La tiktoker quiere demostrar que el truco del hielo para las uñas ha funcionado y lo comprueba tocando la uña de su dedo pulgar porque si se le estropea, es la que menos le importa. Hay que darle un pequeño golpe a la uña para que se vea que está completamente seco el esmalte.

¿Te animas a probar este truco tan sencillo para lucir unas uñas pintadas en perfectas condiciones durante al menos una semana?

