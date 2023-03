Este es el truco con el que Hailey Bieber consigue el 'contouring' perfecto

Las redes sociales se han llenado de tutoriales para conseguir todos y cada uno de los looks de maquillaje de Hailey Bieber. La 'influencer' se ha convertido en toda una prescriptora 'beauty', consiguiendo que sus 'brownie glazed lips' (o delineado oscuro con gloss) sea una de las últimas obsesiones de medio mundo.

Con tendencias como 'clean girl look' o 'vanilla girl', los looks más naturales no paran de cobrar protagonismo en TikTok, llegando a alcanzar la cifra de 500 millones de visualizaciones entre los dos en la plataforma de vídeo. Una piel sana y con un aspecto natural es lo que más buscamos en este 2023 y, además de una buena rutina facial, el maquillaje puede ayudarnos a potenciarlo.

Ahora buscamos un acabado sutil, que, aunque se note que nos hemos maquillado, no cobre todo el protagonismo y Mary Phillips, la maquilladora de Hailey Bieber, Kendall Jenner o Jennifer López, es toda una experta. Phillips ha creado una técnica de 'contouring' que adora la modelo y se trata de un truco tan sencillo y efectivo que ya está arrasando.

Bieber ya ha compartido esta rutina en su cuenta y el resultado tan natural y favorecedor ha gustado tanto que alcanza 26 millones de reproducciones y cientos de comentarios positivos alabándolo.

Lo más importante de esta técnica (y el responsable de que quede natural), es invertir el orden de aplicación del maquillaje. Es decir, si primero nos aplicamos la base, el corrector y el producto de 'contouring', ahora hacemos todo lo contrario, comenzando por un bronceador en crema en la zona de la frente, pómulos y mandíbula y lo difuminamos con una brocha o una esponja.

A continuación, aplicamos el corrector. Para tener un efecto 'lifting' y elevar el párpado, Hailey lo aplica justo debajo del lagrimal interior y en la esquina del ojo en horizontal, para difuminarlo después con una esponja a toquecitos muy suaves. Un truco de profesional (y que también utiliza la modelo), es poner corrector en las aletas de la nariz y la comisura de la boca. De esta forma unificamos más el tono de nuestra piel y conseguimos que los labios parezcan más carnosos.

Para tener un acabado más hidratado, luminoso y restarle cobertura a la base, Bieber mezcla el maquillaje con crema hidratante en la mano y con una brocha poco tupida y grande lo aplica sobre el rostro. Para finalizar, pone una fina capa de polvos sueltos en a zona de la ojera y aplica colorete en polvo para que destaque por encima de todo. No podemos olvidar el iluminador.

Consigue el look

Como hemos visto, trabajar con productos en crema debajo de la base es fundamental para que, además de que quede natural, se integre todo bien y no haya ningún tipo de parche en la piel, siendo el bronceador el producto clave.

'Warm Wishes Effortless Bronzer Stick' de Rare Beauty. RARE BEAUTY

No paramos de vérselo a las 'it girls' del momento y es que el Warm Wishes Effortless Bronzer Stick de Rare Beauty (25,99 €) se ha convertido en uno de los favoritos de las chicas que buscan una belleza natural. El acabado es un delicado efecto esculpido en las mejillas, los ojos y todo el rostro. Con su fluida y ligera, este innovador bronceador en barra de crema se funde con la piel, devolviendo ese color tan bonito que teníamos en verano y que, por desgracia, se ha desvanecido.

'The No-Rules Stick' en el tono 114 de 3INA Cortesía

Una de las cosas que más nos gustan de un cosmético es que valgan para todo, ya que no ocupan espacio y nos ahorramos un dinero. The No-Rules Stick de 3INA (15,95 €) fue creado con esta intención y lo podemos encontrar en una gran cantidad de colores que nos valen tanto como sombra de ojos, colorete, pintalabios e, incluso, bronceador. Se trata del tono 114 en un color teja perfecto que conseguirá esculpir el rostro de forma natural.

'Match Stix Matte & Shimmer Skinstick' de Fenty Beauty Cortesía

El Match Stix Matte & Shimmer Skinstick de Fenty Beauty (25,99 €) se ha convertido ya en todo un clásico para esculpir el rostro. Su cremosidad y pigmentación ha conseguido convertirse en el favorito de muchas, pero lo que realmente ha conquistado ha sido su amplia variedad de tonos, adaptándose a 20 colores diferentes de piel.

'Sculpting Touch Creamy Stick Contour' de Kiko Milano Cortesía

Otra opción más 'low cost' es el Sculpting Touch Creamy Stick Contour de Kiko Milano (10,99 €), con aceite de nuez de kola y extracto de pistacho, con propiedades emolientes. Su textura suave y cremosa consigue que el pigmento se libere correctamente sobre la piel y se difumine sin esfuerzo, dejando un acabado profesional.

'Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer' de Charlotte Tilbury Cortesía

Además de en formato stick, podemos encontrar los bronceadores en crema como si fueran una polvera, como el Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer de Charlotte Tilbury (52 €). Enriquecido con ácido hialurónico y provitamina solar D3, este bronceador en crema nos ayuda a conseguir una piel bronceada al instante y un saludable brillo en la piel, como si acabaramos de llegar de la playa.

