Truco de 'beauty addict': cómo limpiar las esponjas y brochas de maquillaje (¡sin estropearlas!) para alargar su vida útil

Más ligero, natural y con toques bronceados. Así es el maquillaje que impera durante el verano. No solo porque sea más cómodo, sino porque es el más adecuado para sobrevivir a las altas temperaturas que no dan tregua. Para conseguirlo, apostamos por texturas más fluidas como las BB cream o por cosméticos específicamente diseñados para subir un tono al rostro sin crear efecto careta. Así, aunque variamos los productos de nuestra rutina, lo que no cambia son las herramientas que usamos para aplicarlos y conseguir los mejores resultados. Brochas y esponjas pueblan nuestro neceser para convertirse en nuestras aliadas a la hora de maquillarnos. Pero, para que nos ayuden a lograr los make up más sorprendentes, debemos cuidarlas como merecen.

Además de usar cada herramienta para la función con la que ha sido diseñada, tenemos que cuidarlas para alargar su vida útil y no mermar su efectividad. Y la limpieza juega un papel fundamental para lograrlo. De su correcto mantenimiento dependen los resultados del maquillaje y, también, el bienestar de nuestro rostro, ya que esta es la fórmula que nos garantiza que las bacterias no proliferan en estos utensilios. Sabemos que no podemos pedirte que las limpies tras cada uso (aunque con un poco de agua y el jabón limpiador que usamos para el rostro es más que suficiente), pero, de vez, en cuando, te recomendamos usar un producto específico para higienizarlas, como los dos que incluye este pack a la venta en Primor.

Este 'pack' incluye una almohadilla de silicona y un jabón especial. Primor

Gracias al jabón sólido de este pack y a la almohadilla de silicona, nuestras brochas y esponjas quedarán impecables. Pero, ¿cómo lo usamos? Basta con generar espuma a partir del jabón y aplicarla sobre la herramienta beauty a limpiar. Después, a modo de rascador, frotamos sobre la almohadilla de silicona para eliminar suavemente hasta los restos más difíciles. Por último, dejamos secar.

La formulación del jabón está libre de sulfatos, parabenos y otros compuestos que pueden ser perjudiciales para nuestra piel. A cambio, ofrece una concentración de aceites y aloe para aportar suavidad a las cerdas de las brochas o a la esponja.

