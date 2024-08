El truco de las abuelas para evitar rozaduras si estrenas zapatos este verano

Spotlight by Launchmetrics

Llega el verano y con él sacamos los pies al aire. Tras muchos meses encerrados en botas, botines y deportivas, llega la temporada de las sandalias y en la mayoría de los casos, las consabidas rozaduras que te suelen hacer este tipo de zapatos los primeros días que los usas. Pues bien, existen pequeños trucos para que deje de pasarte esto y verás que son muy fáciles de aplicar en tu día a día.

Bien sabes por experiencia que si no tratas la rozadura o incluso la evitas antes de que se te haga, si no la paras a tiempo se pueden convertir en odiosas y doloridas ampollas que no te van a dejar aguantar ni un solo zapato.

Lo dicho evitar las rozaduras cuando estrenes zapatos este verano es posible. La primera recomendación, bastante evidente, es que te compres el número de pie que te quede bien. Hay veces que pensamos, cuando nos probamos un número menos, que ya cederá, pero, no es así y, un zapato pequeño te puede destrozar el pie. Por otro lado, los pies que soportan todo el peso del cuerpo, son de los más olvidados en nuestras rutinas de belleza y una manera muy sencilla de cuidarlos y de tenerlos sanos es echándoles crema hidratante a diario.

El truco de las abuelas para evitar las rozaduras este verano

En la mayoría de los casos, cuando te compras un zapato adecuado para tu pie, puede estar un poco rígido. Y un truco que tienen de siempre las abuelas y que tienes que empezar a copiar es coger la crema Nivea, la del bote azul de toda la vida, te la echas en la mano y luego lo aplicas por dentro del zapato para ablandarlo un poco. Si crees que te has quedado corto puedes hacer el mismo proceso una segunda vez. Si por contra, te has excedido en la cantidad de crema, coge un papel de cocina para quitar el sobrante.

Otro remedio para ablandar tus zapatos es llevarlos al zapatero y que te los ponga durante un día en las hormas especiales que tienen en sus talleres. Esto solo sirve para ensanchar el zapato en cuestión y no para que tenga una talla más.

Otros consejos para que tus zapatos nuevos no se conviertan en cepos

Consejos para evitar las rozaduras con sandalias. Spotlight by Launchmetrics

Muchas veces cuando te compras un zapato, blandito y cómodo, piensas que a la hora de estrenarlos en verano no te va a salir ni una sola rozadura. Pues bien, hay pocas probabilidades de que esto ocurra, ya que cuando te los pruebas en la tienda los llevas puestos como mucho cinco minutos y pasas de eso a llevarlos todo el día. Hasta el zapato más cómodo se puede convertir en un auténtico cepo para tus pies el día que lo estrenas, así que sigue estos pequeños consejos para no tener que sufrir.

Incluso son consejos para seguir cuando te pones por primera vez las sandalias o alpargatas del año pasado, porque te pueden volver a rozar en el mismo sitio que lo hacía 12 meses. Hay que tener en cuenta que el sudor y el calor no ayudan nada a que el pie se adapte.

1. Usa medias o calcetines cortos (pikis) cuando estrenes un zapato cerrado. Sobre todo no olvides estos complementos cuando te pongas ese par de zapatos tan bonitos por primera vez para lucirlos en alguno de los eventos que se suelen celebrar tanto en estas fechas.

2. Vaselina. Este producto puede ser tu gran aliado para evitar rozaduras en la parte de atrás del pie y en los dedos. Conviene te apliques vaselina en estos puntos críticos antes de ponerte el zapato.

3. Tiritas. Lleva siempre a mano las tiritas por si en cualquier momento empiezas a notar dolor en tus pies.

4. Polvos de talco. Echar un poco de este producto en los pies antes de ponerte los zapatos, favorecerá que te suden menos.

5. Utiliza productos específicos contra rozaduras. Suelen ser productos en crema o en stick que deberás aplicar en las zonas de tus pies más propensas a sufrir las molestas rozaduras.

Si ya no has podido evitar la salida de una ampolla recuerda que si se te ha reventado no debes ni aplicar vaselina encima ni ponerte una de esas tiritas específicas para combatirlas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.