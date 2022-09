Tres mascarillas hidrantes para poner a raya la sequedad y falta de brillo de tu melena después del verano

Seco, sin brillo, color apagado, movimiento en bloque, encrespamiento: el verano y nuestro pelo no se llevan nada bien. Aunque hayamos sido constantes con los protectores solares y nos hayamos aclarado la melena con agua tras estar en contacto con el salitre o el cloro, ha perdido parte de la fuerza que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Ahora, la única salvación pasa por acudir a nuestro salón de belleza habitual para que con un buen corte puedan eliminar esa maraña de puntas aclaradas, devolver la suavidad y, además, retocar el color para que la cuesta de septiembre, al menos en lo que a la autoestima se refiere, se nos haga un poco menos cuesta arriba.

Pero, ¡eh!, recuerda que los milagros no existen (¡y no porque nuestros peluqueros no tengan unas manos mágicas capaces de salvar casi al completo nuestra melena!): antes de hacerles una visita, es conveniente empezar un tratamiento hidratante en casa para equilibrar su estado postverano real. ¿La mejor forma de conseguirlo? Apostando por mascarillas nutritivas ricas en ingredientes naturales, tales como el aceite de argán, el aguacate, el coco o la miel, que aplicadas mínimo una vez a la semana, sin sobrepasar el tiempo establecido (¡ni por arriba ni por abajo!) y aclaradas siempre con agua tibia nos ayuden a resetear los estragos del sol.

Hidratantes a tener en cuenta

Mascarilla con aceite de argán. El cabello deshidratado necesita vitaminas para recuperar su vitalidad. El aceite de argán, con ácidos grasos y vitamina E, son los mejores aliados para esta tarea. La mascarilla de Be Natural fortalece las fibras capilares para aportarles elasticidad, lo que evita el encrespamiento, uno de los síntomas de pelo dañado.

Aplícala en el cabello limpio de medios a puntas y deja actuar durante 3 a 5 minutos, 1 o 2 veces por semana y deja actuar un mínimo de cinco minutos antes de aclarar.

La mascarilla de Be Natural. Primor

Mascarilla con miel, para una hidratación natural. Los remedios caseros y naturales han sido usados por la cosmética durante años, puesto que son efectivos si sabemos cómo sacarles partido. Este es el caso de la miel, entre cuyas propiedades encontramos la capacidad para restablecer la hidratación del cabello. Así, es el ingrediente principal que encontramos en la mascarilla Gisou Honey Infused, que nutre e hidrata en profundidad.

Además de emplearse como una mascarilla habitual, se puede mezclar con otras mascarillas para conseguir un efecto más potente.

Gisou Honey Infused. Sephora

Mascarilla con gluco activos para una regeneración completa. Además de devolver la vitalidad exterior a nuestra melena, es recomendable revitalizarla desde su interior, para lo que debemos apostar por fórmulas específicas como la de la mascarilla nutritiva de Kerastase. Gracias a estos compuestos, el cabello queda nutrido en profundidad, con un tacto suave y una textura flexible.

Aplicar una o dos cucharadas de mascarilla según la cantidad de cabello y repartir mecha a mecha con un pincel masajeando cada una de ellas. Dejar actuar 10 minutos y aclarar.

La mascarilla nutritiva de Kerastase. Druni

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.