Los tratamientos más demandados en estética y cómo saber que estamos en las manos correctas

En España, los tratamientos de Medicina Estética más solicitados incluyen la luz intensamente pulsada, rellenos con ácido hialurónico, mesoterapia facial y corporal, plasma rico en plaquetas (PRP) y toxina botulínica o neuromoduladores. Además, se observa una alta demanda de tratamientos asociados, como la orientación nutricional (50 %), otros tipos de inyectables y el láser facial.

De hecho, según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) aproximadamente el 50% de la población ha recurrido a algún tratamiento estético en algún momento de su vida.

Sin embargo, el crecimiento desmesurado de la oferta de estos tratamientos no siempre va de la mano de la responsabilidad necesaria para salvaguardar la salud de los pacientes. "El intrusismo, alimentado por el desconocimiento del público sobre este sector, representa un riesgo para la eficacia y seguridad, generando problemas en la salud pública y erosionando la credibilidad de la medicina estética", se lamenta la doctora García Bonome, directora médica de Clínica Bonome.

Con la opinión experta de los portavoces de cinco centros especializados en estética vamos a analizar los tratamientos más solicitados en nuestro país, además de conocer las claves que debemos considerar a la hora de ponernos en sus manos.

En busca de los volúmenes perdidos

Los tratamientos inyectables en medicina estética eliminan gran parte de las arrugas de expresión. Getty Images

Encabezando el ranking de los tratamientos más demandados en medicina estética, están los rellenos, seguidos del bótox, neuromoduladores y tratamientos láser. Con diferencia, se llevan la palma los retoques faciales, muy por encima de los corporales. De éstos últimos, todo lo que tiene que ver con eliminar la grasa y la celulitis se coloca en primera posición de las demandas.

"Para la flacidez estamos trabajando mucho con inductores de colágeno corporal que mejoran significativamente la flacidez de glúteos, cara interna de los brazos, y abdomen. En cuanto a facial, la eliminación de bolsas, ojeras y arrugas continúa siendo lo más solicitado, seguido por la eliminación del doble mentón y el rejuvenecimiento del escote", comenta Sonia Lucena, directora del Centro Integral Médico Estético Método FIVE.

La doctora Tamara Vega Velázquez, médico estético de Clínica Menorca, nos presenta la selección de los tratamientos que más se llevan a cabo, en los que las principales destinatarias, de largo, somos las mujeres. Por lo que respecta a las edades, la franja más potente es la que va desde los 45 a los 65 años, seguida de los 28 a los 45.

Desde FEMM, la doctora Ana Moreno Sánchez, coincide en gran medida en la anterior selección, aunque añade que "depende mucho de la edad de la paciente. Las más jóvenes buscan cambiar algún rasgo físico con el que no se sienten satisfechas (aumento de labios, rinomodelación y marcación mandibular sobre todo)".

"Las más mayores, sin embargo, se preocupan por las arrugas y la flacidez. Ellas buscan los neuromoduladores, los estimuladores del colágeno y la reposición de los volúmenes con ácido hialurónico, así como los rellenos del surco nasogeniano o las líneas de marioneta".

Myriam Yébenes, directora de los centros Maribel Yébenes, por su parte, nos dice que "las mujeres buscan procedimientos que les proporcionen una piel más luminosa, así como mejorar su textura".

¿Cómo saber que estamos en las manos correctas?

Es importante que el especialista escuche nuestras demandas, y nos aconseje bien. Getty Images

Para comenzar con los consejos a tener en cuenta para saber que estamos en la clínica adecuada, con la profesionalidad necesaria y todas las garantías, la doctora Velázquez recomienda "asegurarnos de que es un profesional cualificado, y también que te escuche. Que se detenga a ver cuáles son tus demandas, qué buscas conseguir, y que se tome el tiempo necesario para explicar las diferentes opciones".

Es básico, cuando vamos a someternos a un tratamiento estético, que el médico no nos hable de generalidades, sino que adapte sus conocimientos a nuestro caso concreto, porque cada una de nosotras es diferente. También debe responder todas nuestras dudas con paciencia y sin prisa.

Por su parte, la doctora Bonome opina que "cuando se trata de salud, es crucial elegir a profesionales capacitados y bien informados para minimizar riesgos. Hay que valorar la importancia de la información y la seguridad del paciente, ofreciendo consultas iniciales donde escuchar y asesorar a nuestros pacientes, utilizando tecnología de vanguardia para el diagnóstico".

Entre los consejos concretos, la directora médica de clínica Bonome habla de "verificar la autorización del centro para realizar procedimientos médico-estéticos (tipo de autorización U48); informarse a fondo sobre nuestro tratamiento, sin miedo a hacer preguntas; solicitar garantías de seguridad y resultados; valorar la confianza y referencias de otros pacientes, por delante del precio; y verificar la afiliación del profesional a sociedades médicas como SEME".

En este apartado, Sonia Lucena tiene una teoría muy potente: "el diagnóstico debe llevarse a cabo sin coste, lo que nos asegura que el centro tiene un interés genuino basado en el código deontológico (los médicos deben compartir sus conocimientos científicos en beneficio del paciente). Si el profesional de la salud no cobra por el diagnóstico no está obligando al paciente a tomar una decisión condicionada a un coste que ya ha abonado, sino que podrá tomar una decisión libremente".

Puntos a considerar antes de un tratamiento estético

Una correcta (y completa) valoración previa es fundamental.. PIXABAY

Como consideración absolutamente imprescindible está el hecho de que una operación de estética no cambie tu expresión, que te puedas reconocer en ella siempre.

Sonia Lucena lo tiene claro: "En mi centro atendemos a actrices, modelos e influencers. En cierta ocasión, una muy joven nos pidió tener la cara completamente planchada, sin ninguna arruga de expresión. Le explicamos que su esencia era su expresividad y que, si borramos su expresión, estaríamos anulando lo más atractivo de su personalidad".

Para la doctora Moreno Sánchez "es fundamental una buena valoración previa, dejarse aconsejar por un buen profesional que haga una historia clínica (patologías, toma de medicación, alergias, rellenos o tratamientos previos). Por supuesto, buscar un resultado natural y progresivo y siempre elegir aquel médico que nos dé confianza".

Las pacientes de medicina estética, cada vez más jóvenes

La influencia de las redes sociales en los anhelos estéticos de las jóvenes es preocupante FUNDACIÓN DESCUBRE

"El perfil de los pacientes que buscan medicina estética está cambiando, con un aumento en la demanda entre las jóvenes y una creciente tendencia hacia tratamientos más discretos y naturales. La inteligencia artificial, el metaverso y un enfoque más holístico hacia la belleza sana están configurando el futuro de la medicina estética", explica la doctora Bonome.

En esta línea, la doctora Velázquez añade que "algo sorprendente en la gente joven tiene que ver con las redes sociales y los filtros. El problema es que piden cosas que no son viables, intentando imitar algo que no es real. Por ejemplo, cuando piden los rasgos de una persona que tiene unas características que no tienen nada que ver con las suyas, o una imagen suya modificada con inteligencia artificial".

Desde FEMM se quejan de que "a veces es complicado hacerles comprender que, probablemente, no se obtengan los mismos resultados porque su anatomía es diferente o porque se necesitarían varios tratamientos espaciados en el tiempo para conseguirlos".

¿Hacia dónde se dirige la medicina estética?

La medicina estética va encaminada a los tratamientos preventivos. Sora Shimazaki

"En mi opinión la medicina estética va a ir dejando un poco atrás la voluminización. La búsqueda de volúmenes siempre va a estar ahí, porque los perdemos y hay que reposicionar, pero no esos volúmenes exagerados. Se dirige hacia lo regenerativo, sustancias que ayuden a una regeneración celular desde dentro", comenta Tamara Vega.

A lo que añade: "La medicina estética va encaminada a los tratamientos preventivos, más que a esperar a que aparezcan problemas para corregirlos".

La doctora Sánchez, de Clínica FEMM, habla del futuro de la medicina estética como "la prevención de los signos del envejecimiento. Son productos y procedimientos que tratan cada capa que conforma nuestra anatomía; desde el plano óseo hasta la piel, pasando por el plano muscular o el graso. Así se obtienen resultados más completos y naturales".

Concretando un poco más, la especialista comenta que en su centro "vuelven los estimuladores de colágeno (hidroxiapatita cálcica o radiofrecuencia profunda). Han aparecido los llamados 'hilos líquidos' de PDO para atajar la flacidez, los péptidos en combinación con vitaminas y ácido hialurónico para revitalizar la piel, híbridos para mejorar la laxitud sin aportar volumen, e incluso aparatología que trabaja la capa muscular facial".

