El tratamiento de uñas de Mercadona que protege, fortalece y alisa tu manicura con solo un esmalte

Con la llegada de las altas temperaturas a España y el verano a la vuelta de la esquina, es el momento de dejar atrás las vestimentas oscuras y de manga larga para aportar más color y frescura a los looks. No obstante, no solo cambiamos el armario con nuevas y llamativas prendas, también queremos tener un aspecto más bronceado y llevar lo último en manicuras. Esta época estival trae consigo cambios de uñas constantes para complementar nuestros outfits de pies (ahora que con las sandalias los dejamos al descubierto) a cabeza. No obstante, antes de pasarnos con el esmalte de uñas, es necesario contar con la protección necesaria.

Llevar esmalte a diario, abusar de productos como la acetona o pasar por procesos permanentes y de gel pueden dañar nuestra uñas. Por ello, los expertos recomiendan protegerlas al igual que lo hacemos con otras partes del cuerpo. ¿Cómo? El mercado tiene la solución: productos que endurezcan, hidraten, alisen y aporten, además, un brillo sano. Para ello, Mercadona tiene el producto perfecto, ya que ha decidido englobar en un solo esmalte todo lo que una base debe aportar a las uñas.

El esmalte 9 en 1 que triunfa en Mercadona

Bajo el sello de su propia marca de belleza Deliplus, Mercadona tiene el tratamiento para uñas base 9 en 1 vitaminada y alisadora que está triunfando entre sus clientes. Este producto se utiliza al igual que un esmalte de uñas y engloba en un solo una unidad todos los principios necesarios para mantener la protección de esta zona. Es perfecto para tu rutina de cuidado y puedes usarlo como previo al esmalte de color o por sí solo.

Al estar enriquecido con vitaminas, fortalece la uñas dejando atrás el aspecto quebradizo o escamado. Y, su efecto alisador, elimina la irregularidades de las superficie dejándolas preparadas para la aplicación posterior del color.

Tratamiento para uñas base 9 en 1 de Deliplus. MERCADONA

Este 9 en 1 aporta, además, hidratación, una propiedad muy importante, ya que detrás de cada esmaltado de color, la uña se deshidrata. Además, este tratamiento las protegen de la aparición de manchas por los agentes externos como el sol, el agua o los productos químicos de limpieza a los que están sometidas.

Cuanto más fuerte esté una uña, mejor será su aspecto, por lo que esta base también le da un aporte endurecedor. Esto a su vez permite que la uña pueda seguir creciendo de una forma fuerte y saludable.

Qué precio tiene y por qué triunfa entre clientes

El tratamiento para uñas con la base 9 en 1 arrasa entre los clientes de Mercadona por su económico precio. Por tan solo 2,95 euros tienes un producto que protege, fortalece y alisan las uñas. Además, se puede utilizar de forma regular como rutina de cuidado o incluso en momentos concretos para ocasiones especiales.

La aplicación del producto es fácil pues, como ya se ha comentado, se aplica como un esmalte habitual y el punto más satisfactorio es que el tiempo de secado es rápido.

