Tratamiento con keratina para combatir el pelo encrespado: cuánto dura y desventajas

Los tratamientos con keratina consiguen dejar tu cabello liso, suave y con mucho brillo, por ello son muchas las mujeres que recurren a ellos para "domar" sus melenas onduladas o foscas, pero, ¿en qué consiste realmente y cómo de beneficioso es para el cabello?

La keratina es una proteína presente de manera natural en nuestro cuerpo y constituye el 80% de nuestro cabello de ahí que los tratamientos que suponen un aporte extra de esta supongan una mejoría en su aspecto pues, de algún modo, rellena esos enlaces perdidos que generan la sensación de encrespamiento, pero existe una cara B.

Keratina vs Alisado japonés

Cuando hablamos de tratamientos de keratina, en el imaginario colectivo aparece la imagen de melenas lisas pulidas sin nada de encrespamiento. Algo que se asemeja más al resultado de un alisado japonés y que puede llevarnos a error.

"Los alisados de keratina son tratamientos que relajan la estructura del cabello desde el interior, dejando el cabello más liso, suave, aportando mucho brillo y, sobre todo, consiguen eliminar 100% el frizz" explica Sonia Cases que hace hincapié en que un alisado japonés "cambia los enlaces internos y da un aspecto de liso plancha". Es decir, la keratina restaura para un liso natural.

Y si bien uno no es mejor que otro, es importante diagnosticar las necesidades de la clienta y su cabello. "La keratina no es apta para todo tipo de cabello. Si no está en perfectas condiciones podría verse debilitado, ya que se utilizan herramientas térmicas con una temperatura elevada para la cauterización del producto de cabello", puntualiza Sonia.

Los cabellos más beneficiados por la keratina son aquellos que sufren encrespamiento porque esta es capaz de eliminar el 100% del frizz.

Algo a tener en cuenta con los tratamientos de keratina es que con ellos "se reduce el rizo y la onda, pero no lo alisa al 100%". Ese liso natural que aparece al eliminar el frizz desaparecerá al pasar de 3 a 6 meses, no como en los alisados japoneses que la modificación es irreversible.

Desventajas de los tratamientos con keratina

A pesar de los beneficios estéticos que tienen los tratamientos de keratina para nuestro cabello, también existen algunos puntos a considerar si vamos a someternos a este.

"La principal desventaja, sin duda, es que algunos de estos tratamientos contienen formol y este es tóxico, por tanto contienen sustancias más agresivas para el cabello. Lo mejor es apostar por un tratamiento alisador con keratina y sin formol", señala Sonia.

"Por otro lado, hay que tener en cuenta que no siempre se puede realizar una decoloración después de una keratina aunque haya pasado el tiempo correspondiente. Por ello, es tan importante ponernos en manos de profesionales." Si vas a querer decolorar tu cabello después de un tratamiento así, lo que recomienda Sonia es hacer un test para garantizar que tu cabello es capaz de soportarlo.

Y por último, debes tener en cuenta que si tu cabello está teñido y te sometes a una keratina es probable que el tono se vea aclarado ligeramente. Esta es la desventaja más leve pero que siempre hay que considerar.

Cómo cuidar tu cabello para prolongar el efecto de la keratina

Después de someterte a un tratamiento de este tipo es importante que tu rutina de cuidado capilar esté enfocada en mantener los efectos del mismo con el fin de potenciar los beneficios del chute de proteína que ha recibido tu cabello. Champús sin sulfatos que no rompan estos enlaces, así como aceites ricos y nutritivos serán tus mejores aliados.

