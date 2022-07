Tendencias de maquillaje para el verano 2022

Vamos a tirar de ingenio y vamos a estar mejor que nunca. Llega el color, llega la creatividad y el maquillaje se alía con nosotras para que con el verano tu cara sea luz y buen rollo. Aquí van las propuestas 'beauty' que hemos visto en los 'backstage' de las pasarelas más importantes.

El bonceado de Spagnoli

Sombras color ocre, pómulos iluminados y ligeramente bronceados, labios con un toque de brillo... Llega el rostro 'morenito, el que favorece, con el que nos vemos bien. Esta propuesta de Spagnoli será el look que amarás estas vacaciones 24x7.

Luisa Spagnoli Imaxtree

Celia Kritharioti apuesta al rosa

La diseñadora Celia Kritharioti ha apostado por el rosa en su colección Alta Costura verano 2022. Además de maquillar labios y ojos en ese color, añade toques neón en la sien. Es un maquillaje sencillo que puedes hacer tuyo y lucir en el día a día si eliminas los detalles gráficos (unos corazones a modo de 'eyeliner'). Favorecen, sobre todo, a las pieles claritas.

En este caso se prescinde de la máscara pero si optas por llevar este maquillaje de noche, un toque de color en las pestañas no está de más.

Celia Kritharioti HC S22 Imaxtree

Dior y el doble eyeliner

Este verano vamos a poner a prueba nuestro pulso, o al menos a eso nos desafía Peter Philips, director creativo de Dior Make up: doble 'eyeliner', corto, en paralelo, con trazo ascendente y en color negro. ¿Qué conseguimos? Alargar el ojo hacía los extremos pero, por contra, también obtendremos el efecto visual de ojo algo más pequeño. Es perfecto si los tienes muy redondos y no te quedará demasiado bien si tus ojos son pequeños. "He querido traer a 2022 un maquillaje años 60, 'vintage' pero actual. Entre los los dos trazos negros hay uno blanco, la piel va natural, con algo de corrector, base fundente y polvos traslúcidos", explica Philips.

Dior S22 Cortesía

Laquan Smith y las sombras en bloque

Colores sólidos, sin difuminar, con un dibujo perfecto, es lo que nos propone el neoyorquino para las noches de primavera y verano. Juega con el color, y atrévete, si eliges bien es una apuesta que favorece. Para ojos marrones y piel clara, mejor tono granate o bronce; para piel y ojos oscuros, busca tonos que iluminen como el dorado, azul brillante o el verde claro. Si tus ojos son azules o verdes juega a 'engamar'.

Una cosa más ¿Necesitas saber cómo hacer el dibujo del 'eyeliner' perfecto? Aquí te dejamos el truco.

Laquan Smith Gregory Scaffidi/Imaxtree

Missoni y algo que todas (más o menos) sabemos hacer

'Eyeliner' negro difuminado y con trazo ascendente. ¿Fácil no? Atrévete porque, si no te queda muy preciso, el truco es difuminarlo con una brocha o un bastoncillo de algodón y listo. Gato, maquillador oficial de Maybelline, dice "el 'eyeliner' difuminado, efecto borrón, lo sabe hacer todo el mundo y siempre es tendencia". No le vamos a llevar la contraria ¿no? ¡Prueba!

Missoni. Primavera Verano 22 Filippo Fortis/Imaxtree

Uñas cortas y explosivas

¿No te aclaras con las uñas? Que si largas, que si cortas, que si en tonos nude, que si rojas... Aquí la consigna es: comodidad y bien de color y brillo. Las uñas cortas y con las esquinas redondeadas son tendencia siempre. El color lo decides tú pero donde se ponga un rojo Ferrari o un rojo Valentino...

Las uñas se recortan y vibran con colores explosivos Imaxtree

