'Skinification', la tendencia que propone cuidar el pelo como la piel del rostro

La tendencia ‘skinification’ surge para concienciarnos de que la piel de la cabeza (cuero cabelludo) se puede cuidar de la misma forma que la del rostro y usando las mismas rutinas (ojo, que no productos). Pero esto, que puede tener su lógica, ha ido derivando hasta llegar a otra tendencia que hemos visto en redes que afirma que cualquier producto que se utilice como tratamiento para la piel del rostro, pueda emplearse sobre el cuero cabelludo. Salimos de dudas con la ayuda de expertos.

¿La piel del rostro y la cabeza son iguales? Nada que ver. La piel del cuero cabelludo es muy diferente a la de la cara, como explica la Dra. Ángela Hermosa, tricóloga y miembro del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la Academia Española de Dermatología. “Por un lado, es una piel mucho más gruesa que la del rostro. Por otro lado, está llena de folículos pilosos gruesos que dan lugar a pelo grueso y pigmentado, no vello. Y, por si fuera poco, cada folículo está acompañado de glándulas sebáceas, que el rostro tiene en menor medida y solo en la zona T”.

¿Cremas de rostro en el pelo?

Siendo tan diferentes ¿podemos compartir neceser cara-pelo? La clave está en los activos. Es muy importante cuidar la piel del cuero cabelludo con productos específicos para evitar problemas de seborrea, descamación o dermatitis, y para ello pueden ser útiles algunos ingredientes que se usan también en productos faciales, pero no las texturas y formulaciones. Por ejemplo, el ácido salicílico, que sirve para controlar el exceso de sebo en las melenas grasas y exfoliar las células muertas, también sirve para el acné del rostro. El ácido hialuronico, por su parte, que puede servir como humectante hidratando la piel, en ambos casos.

También las mascarillas, sérum o aceites esenciales, pueden contener ingredientes similares para el rostro y el tallo del pelo, como desvela Hermosa, “ceramidas, aceite de argán, colágeno, vitamina E, o vitaminas del grupo B que se utilizan para el rostro, también restauran y protegen la cutícula del cabello que se daña fácilmente por factores externos como el calor, la luz ultravioleta, la decoloración etc., que dan al pelo un aspecto sin brillo, frágil y quebradizo”.

Es importante quedarse con esto: skinification es tratar el pelo, o el cuero cabelludo mejor dicho, como tratamos el rostro pero no con los mismos productos. Las texturas para el rostro son más finas y las del pelo más untuosas. “Poner, por ejemplo, un sérum capilar denso sobre el rostro, podría desencadenar problemas cutáneos de acné”, desvela Hermosa.

Los productos de la cara no pueden fortalecer ni nutrir el pelo. “Los folículos pilosos se encuentran, en el cuero cabelludo, situados en capas profundas a 4-5 mm de la superficie de la piel, por lo que los productos faciales no son capaces de penetrar hasta la raíz del pelo, por tanto, no serán útiles para fortalecer o nutrir el pelo desde la raíz” aclara Hermosa.

Lo que sí podemos aplicar

¿Qué tipo de productos podemos poner en el cabello según esta tendencia? Los exfoliantes capilares o los que indiquen especificamente que valen para piel y cabello. “Es la piel de la cabeza -y no el cabello- la que se ensucia, por donde se transpira -y, por lo tanto, acumula el sudor-, y cuyos poros se obstruyen debido al sebo provocando la descamación, los picores y la consiguiente caída capilar”, explica Gisela Bosque, National Make Up Artist de Sephora

Antes de lanzarse seguir esta tendencia es importante conocer el tipo de cuero cabelludo. “Cada cuero cabelludo tiene unas necesidades determinadas que deben ser analizadas y escuchadas para ofrecer una rutina cosmética adecuada que asegure el correcto funcionamiento del cuero cabelludo y mantenga la salud y belleza capilar”, comenta el dermatólogo y tricólogo Carlos Morales Raya.

Los tratamientos estéticos en centros especializados también se 'skinifican'. La mesoterapia y el plasma rico en plaquetas (PRP) aplicado en el cuerpo cabelludo ya se usan en consulta, explica Morales. “Estimulan el ciclo folicular, favoreciendo la formación de un pelo más denso y más grueso, a la par que reparan y estimulan la diferenciación folicular para evitar la pérdida capilar en determinados tipos de alopecia”.

