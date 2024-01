'Skin Cycling': qué es y por qué debe ser tu rutina para el nuevo año

Cuando un nuevo concepto invade las principales redes sociales como Instagram o TikTok todo el mundo comienza a hablar de ello y si se trata de algo relacionado con el mundo de la belleza aún más. La creciente fiebre por una piel libre de acné o manchas, impulsada por la tendencia de la piel de cristal coreana y la obsesión por los filtros en las fotografías ha hecho que volquemos grandes esfuerzos en definir una rutina de cuidado facial que resulte efectiva en el corto-medio plazo.

Sin embargo, y siendo honestas, a más de una le gana la pereza a la hora de llevar a cabo los 10 pasos de una rutina coreana a diario y buscan reducirlos sin perder la efectividad. Aquí entra en juego el viral término 'Skin Cycling' que lo que propone es un cuidado de la piel "por fascículos". ¿Qué es en realidad? ¿Es efectiva? ¿Es tan buena como la pintan en redes? Hablamos con cosmetólogas y expertas en cuidado facial para arrojar luz sobre sus pros, sus contras y alguna alternativa ya probada.

Qué es el 'Skin Cycling'

Tras ver este término por todas partes en medios y redes sociales, lo mejor para definir qué es el 'Skin Cycling' es hablar con una experta en cosmética como Raquel González, directora de Perricone MD. El 'Skin Cycling' “es una tendencia que propone no usar nuestros cosméticos a diario, sino dejando períodos en los que la piel descanse. Una noche aplicamos exfoliantes, la siguiente retinoides y dejamos unos días descansar. Eso sí, siempre aplicando una crema hidratante."

Visto así es la solución para todas aquellas perezosas del skincare, de ahí que como novedad se haya hecho tan viral, pero como Raquel González señala, esta propuesta no beneficia a todas las pieles, solo a las más sensibles "que les vendrá bien un período de adaptación a determinados activos más potentes". Por el contrario, en pieles normales no vamos a ver un efecto positivo, pues estaremos aplicando menos producto del que se recomienda.

Si bien "todas las pieles lo pueden hacer, porque es una rutina menos potente. La verdadera recomendación se hace a aquellas personas con pieles sensibles y solo durante períodos de adaptación a activos como el retinol. Llevando esto acabo en un lapso de uno o dos meses como máximo" aconseja arta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Cómo hacer 'Skin Cycling' bien

En el caso de que tengas la piel sensible y estés leyendo estas líneas, o bien hayas comenzado a introducir retinoides o ácidos a tu rutina y creas que el 'Skin Cycling' es tu mejor camino, así es como deberías ponerla en práctica según Isabel Reverte, directora técnica de Ambari: "La teoría dice que debemos aplicar una crema hidratante por la mañana y, por las noches, un día un exfoliante, la noche siguiente un retinol y luego dejamos descansar tres noches de estos activos, en las que solo usaremos hidratante”.

Día 1. Exfoliación con ácidos

Día 2. Retinoides

Día 3 y 4. Recuperación con crema hidratante

Si bien la supuesta efectividad de esta nueva rutina de cuidado facial se basa en dar tiempo a la piel para equilibrarse por sí misma y recuperarse de principios activos más potentes como ácidos y retinoides, a través de una correcta hidratación y humectación con cremas ricas, las dudas surgen con el análisis de los expertos.

Pros y contras para convertir el 'Skin Sycling' en tu nueva rutina facial

De forma generalizada la eficacia de una rutina reside en la aplicación repetida a diario de los principios activos, de ahí que la naturaleza cíclica de esta nueva propuesta viral choque a algunos expertos.

“Principios activos como el retinol están diseñados para ser usados a diario y para trabajar en la renovación de la piel cada noche, renovando el tejido y permitiendo que las capas más profundas de la piel y más saludables pasen a la superficie”, comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8 y experta en fórmulas de este tipo. Y aunque no se trata de demonizar una práctica, es importante conocer los verdaderos beneficios del 'Skin Cycling' antes de convertirlo en tu rutina de cuidado diaria.

“El principal beneficio está en que es una rutina de fácil aprendizaje que no requiere de un ritual diario demasiado sofisticado -sobre todo para quienes disponen de poco tiempo- y que permite no abusar de principios activos que puedan causar irritación, algo que puede suceder si, por ejemplo, exfoliásemos la piel a diario, produciendo una sobre exfoliación de la piel y causando una posible irritación en el tejido”, sentencia Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza.

En definitiva, sencillez y reducción de efectos secundarios sobre la piel son los puntos fuertes del 'Skin Cycling', algo que para muchas es primordial por su tipo de piel o ritmo de vida.

Ahora bien, debes tener en cuenta un contra de esta rutina. Espaciar la aplicación de cosméticos formulados para uso diario va a significar que sus efectos positivos sobre la piel sean visibles con mayor lentitud.

La farmacéutica Rocío Escalante añade un punto a considerar sobre el proceso de retinización si practicamos 'Skin Cycling': “Sí que solemos recomendar un período de adaptación al retinol que dura un mes y que precisamente defiende el no aplicarlo en determinados días, pero esto solo ocurre en este período de retinización y, tras él, siempre defendemos el uso diario. Si no avanzamos de esta forma, nunca retinizaremos la piel y no podremos aportarle los beneficios que la vitamina A puede ofrecer con un uso diario. De hecho, el principio siempre será irritativo si solo lo usamos dos veces a la semana, porque la piel nunca llegará a acostumbrarse a él”.

