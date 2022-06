Este es el secreto para conseguir la sonrisa de la 'tiktoker' estadounidense Charli D'Amelio

En los últimos dos años, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales con más usuarios del mundo, casi superando a Instagram. Esta aplicación de vídeos cortos ha enamorado a la generación Z y ha tenido un gran impacto en la sociedad, siendo muy influyente en el mundo de la música.

Dentro de TikTok han surgido también muchos 'influencers', entre los que se encuentra Charli D'Amelio. Con tan solo 18 años (recién cumplidos), se ha convertido en la persona más seguida de la plataforma, contando con más de 140 millones de seguidores.

A D'Amelio le llegó la fama con apenas 15 años gracias a sus vídeos con coreografías y bailes de las canciones del momento, pero también ha conseguido enamorar a sus fans gracias a su sonrisa, uno de sus rasgos más característicos.

Ahora que las mascarillas no son obligatorias, nuestra sonrisa se ha convertido en la protagonista de nuestro rostro y su estética vuelve a ser un asunto que ponemos sobre la mesa. Una buena mordida y que estén alineados todos los dientes no solo es un tema de belleza, también lo es de salud.

Aunque hay personas con una genética privilegiada, la mayoría necesitamos la ayuda de un profesional para conseguir la sonrisa perfecta y recurrimos a los brackets. Sin embargo, Charli D'Amelio tiene el secreto para lucir una boca bonita sin pasar por la incomodidad de estos hierros.

La 'tiktoker' ha revolucionado las redes sociales gracias a su sonrisa que, como ha desvelado, ha mejorado gracias a su tratamiento con Invisalign, también conocido como ortodoncia invisible.

D’Amelio ha explicado a sus seguidores a través de su Instagram que, aunque ya había utilizado en varias ocasiones brackets, estos le resultaban incómodos y no conseguían el resultado esperado. Patricia Palma Maldonado, odontóloga y fundadora y directora de la Clínica de Estética Dental P&P Clinic, apunta sobre ello que “la ortodoncia Invisalign está dejando de lado otras técnicas, ya que su estética, completamente invisible, consigue hacer sentir a las personas seguras al no notarse que los llevan puestos”, y añade: “Como la 'influencer' confirma, son mucho más eficaces por el hecho de que, gracias a su tecnología, se puede predecir cuándo va a terminar el tratamiento y se puede asegurar al 100% los resultados, sin margen de error. Por el contrario, en el caso de técnicas más tradicionales, se pueden no corregir a la perfección vacíos entre los dientes o desalineaciones” destaca.

No es solo Charli D’Amelio y es que, el Invisalign se ha convertido en el tratamiento preferido de los 'celebrities', pero esta ortodoncia ofrece oros beneficios más allá de los estéticos: “Yo misma soy usuaria de Invisalign y es que, sumado al factor estética y comodidad, no hay que olvidar que esta técnica es mucho menos dolorosa y está totalmente personalizada a las necesidades del paciente. A todo ello se debe añadir que las citas en el dentista se espacian más en el tiempo y no se alarga el tratamiento, ya que, al tener alineadores, no se retrasa el tratamiento en ningún momento”, cuenta la odontóloga.

Como vemos, se trata de un tratamiento rápido y eficaz para embellecer la sonrisa, sin tener que pasar por procesos más dolorosos e incómodos como acudir cada mes al dentista a que ajusten los brackets, las llagas por toda la boca o las molestias al comer, además de ser una opción más económica.