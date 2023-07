Rosalía impresiona en el escenario con un arriesgado cambio de look: "Ahora sí se parece a Nathy Peluso"

Rosalía es una de las cantantes más seguidas de España. La artista de origen catalán ha sabido crear un estilo de música único y muy característico que, sin duda alguna, es el secreto de su éxito a nivel mundial.

Este verano 2023 no sólo existe el fenómeno Barbie, sino que la propia Rosalía ha expandido su carácter 'Motomami' por todo el planeta con su gira, con la que lleva más de un año. En cada uno de sus espectáculos, la artista regala a sus fans un concierto único en los que, más allá de su incuestionable voz y sus intensos bailes, los looks de la cantante juegan un papel fundamental.

En uno de sus conciertos más esperados, el de Coachella, optó por un estilismo en clave 'boho' en sintonía con el festival, sin embargo la vestimenta de Rosalía para sus espectáculos suele respetar un 'total look' negro con minifalda de cuero aunque, eso sí, los 'beauty looks' casi nunca son iguales.

La gira 'Motomami Tour' está a punto de llegar a su fin, pero Rosalía sigue sorprendiendo. Su última parada ha sido en Suiza, en Nyon, donde no sólo dio un espectáculo de nivel, sino que sorprendió a todos sus fans con un cambio de look radical.

El 'cambio de look' de Rosalía

La cantante lució sobre el escenario un nuevo corte de pelo que deja atrás su melena larga y, además, un flequillo abierto y escalonado al estilo 'courtain' que no puede sentarle mejor. Pero, por si fuera poco, Rosalía se ha animado a teñir sus puntas de rubio, lo que crea una melena bicolor muy atrevida.

De esta manera, la catalana se estaría apuntando a una de las grandes tendencias capilares del verano que parece que continuará durante todo 2023: el flequillo (que triunfa en todas sus versiones). El desfilado que lleva Rosalía, se trata una alternativa que sienta bien a todo tipo de rostros y que ,en el caso concreto de la catalana, enmarca su rostro, creando así un efecto 'butterfly cut' adaptado.

. @Rosalia reina en Suiza tras su concierto en el país, colocando 6 canciones en el Top 200 y situándose como la tercera artista más escuchada en Spotify Suiza el día de ayer pic.twitter.com/yifEwDsXVh — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 20, 2023

Como era de esperar, la reacción entre sus fans no se ha hecho esperar. La mayoría de ellos han alucinado con el nuevo look de la catalana, tal y como se puede apreciar en los comentarios de redes sociales donde podemos leer: "Amamos" o "Dios, qué guapa con ese peinado". Sin embargo, también hay algún que otro seguidor de la artista al que no le ha convencido del todo su nuevo look: "No hermana, qué haces. Ahora sí se parece a la Nathy Peluso", comentaban.

Sin embargo, los verdaderos fans de la cantante se han dado cuenta de que hay truco detrás de este cambio de look y que, efectivamente, tal y como ya se podía sospechar, se trata de una peluca. No es la primera vez que Rosalía luce melenas artificiales pero, sin duda, se trata de una alternativa ideal para probar nuevas ideas de cortes de pelo y coloraciones. ¿Será sólo un adelanto de su próximo cambio de look?

GALERÍA | Los looks más extravagantes de Rosalía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.