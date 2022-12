Regalos con los que impresionar a las amantes de la belleza

Regalar es parte de la magia de la Navidad, una costumbre que practicamos más en estas fechas que en todo el año. La psicología nos dice que es una manera muy poderosa de conectar con los demás: un regalo es una forma de amor y gratitud, con los que fortalecemos los vínculos que tenemos con familiares, amigos, vecinos, compañeros...

Quienes disfrutan regalando, saben que es un arte y que lleva su tiempo porque, aunque no esperamos nada a cambio, queremos acertar y que la persona que lo recibe se sienta especial y se sorprenda. Así demostramos lo bien que los conocemos.

La importancia del envoltorio

En Clarel saben que un regalo no es solo el interior del paquete, sino que la presentación es muy importante para causar una buena impresión. Esta Navidad, tú regalas el cariño y en Clarel lo envuelven. Por eso, durante el periodo de compras navideñas (hasta el 5 de enero, en tiendas físicas y en clarel.es), envolverán gratis los regalos de una manera cuidada, bonita y especial, poniéndole el mismo cariño que si lo hicieras tú.

El resultado será un paquete lleno de cuidados y mimos que se puede personalizar con el nombre en la tarjeta. Además, son 'packagings' sostenibles, reciclados y reciclables, dentro del compromiso de Clarel con la reducción del impacto ambiental y el cuidado del entorno. Ofrecen dos tamaños, una acción responsable para no desperdiciar embalajes.

Así de bonitos quedan los regalos Clarel Cortesía

Ideas para regalar en Navidad a una 'beauty junkie'

Si conoces a alguna amante de la belleza, el regalo está más que claro. Sin embargo, puede que elegir uno si no estás muy metido en la materia puede ser toda una odisea. Que si cremas con vitamina C, sérums de ácido hialurónico, colonias, cremas para el cuerpo... Hay muchas ideas para regalos de Navidad donde elegir..

Por esto mismo, hemos seleccionado una serie de productos con los que será imposible fallar y con los que podrás hacer feliz a cualquier 'beauty junkie' que se precie. Así que coge papel y lápiz y encuentra los mejores regalos para mujer en tu tienda de cosmética online.

Crema facial cuidado anti-edad tratamiento día Nesk Pro Skin Cortesía

Una crema hidratante siempre es un buen regalo con el que es muy difícil equivocarse. Si quieres sorprender, apuesta por la crema de día anti-edad de Nesk Pro Skin (14,99 €), que contiene uno de los grandes imprescindibles para lucir una piel bonita, luminosa y joven: factor de protección solar. Está formulado con hexapéptidos y tetrapéptidos, dos de los nuevos ingredientes de moda que van a dar mucho que hablar el próximo año, ya que estimulan la producción de colágeno y de elastina, pero sobre todo serán nuestros favoritos porque dejan el famoso "efecto bótox".

Sérum facial con Vitamina C de NeSk Ultra Effects Cortesía

Un producto que jamás puede faltar en el tocador de una amante de la cosmética son los sérums de vitamina C y, si conoces a una de ellas, sabes que nunca son suficientes. En nuestra búsqueda del sérum perfecto nos hemos encontrado con el sérum facial con vitamina C de NeSk Ultra Effects (15,98 €), que no solo reduce las manchas oscuras de la piel y las manchas de la edad, también tiene acción antioxidante y antienvejecimiento. Por otro lado, cuenta con un cóctel de ingredientes bastante interesante que protegen frente a la luz azul y estimula la síntesis de colágeno y ácido hialurónico. Finalmente, la glicerina que contiene proporciona hidratación a la piel al mismo tiempo que sirve como prebase del maquillaje.

Gel anticelulítico efecto frío de Bonte Cortesía

A veces nos lo ponen muy fácil y nos cuentan algo que quieren, como una buena crema anticelulítica, pero que no saben cuál escoger. Lo cierto es que en cuanto a la piel de naranja no todo vale, puesto que es una zona un tanto complicada y debemos escoger los mejores activos. El gel anticelulítico con efecto frío de Bonte (6,99 €) cuenta con una formulación enriquecida con extractos vegetales y complejos de algas que hidratan la piel, dejando una sensación suave y sedosa. Estos también ayudan a reducir los signos de la celulitis, dejando la piel reafirmada y tonificada, mejorando la apariencia de la piel a las 3 semanas y reafirmándola a partir de la segunda.

Jabón artesanal de rosa de mosqueta de BUBBLES&COLORS Cortesía

Uno de los grandes 'booms' que ha tenido la cosmética ha sido la moda de la cosmética natural y artesanal, poniendo en valor los trabajos artesanales frente a las grandes fábricas. Uno de los grandes exponentes de esta tendencia son los jabones artesanales y aunque son difíciles de encontrar en tiendas, hemos dado con los de BUBBLES&COLORS (3,99 €). Entre su gran variedad, nos quedamos con el de rosa de mosqueta y centella asiática, que nos ayudan a curar las pequeñas heridas de la piel y cicatrices como las estrías, mientras deja la piel completamente limpia, hidratada y nutrida.

Iluminador líquido 'Diamond Drops Mixer' de NAM Cortesía

Por supuesto, no nos podemos de olvidar el maquillaje y qué mejor producto que un iluminador líquido. Este imprescindible es uno de los más apreciados a la hora de maquillarse gracias a su completa versatilidad. El iluminador líquido Diamond Drops Mixer de NAM (8,99 €) está tan concentrado que podemos utilizarlo tanto para iluminar los puntos altos del rostro (pómulos, nariz...) como para mezclarlo con nuestra base de maquillaje para un resultado luminoso, ya que podemos encontrarlo en varios tonos. ¿Quieres un truco de profesional? Mézclalo con tu crema hidratante corporal estas fiestas.

Sombra metalizada 'Eyeshadow Foil N7' de NAM Cortesía

Estamos a punto de terminar el año, lo que significa que los maquillajes llenos de brilli brilli van a ser los completos protagonistas de todos los looks de Nochevieja. Si quieres impresionar a una amante del maquillaje, apuesta por regalar sombras metalizadas como las Eyeshadow Foil de NAM (3,99 €). Al ser individuales e imantadas, te permiten crear una paleta completamente personalizada e inspirada en la persona a la que se lo vas a regalar. Sin duda será un detalle muy especial para quien lo reciba.

Edp Custo 'This Is Me' Cortesía

Si no te decides, siempre puedes tirar por los clásicos como un perfume, una opción que nunca falla. Si buscas algo sofisticado, pero juvenil, This is me de Custo (20,95 €) es la fragancia perfecta. Los acordes principales son una combinación de fruta gustativa y madera sensual. El perfume exhala frescura, incluyendo bergamota de Sicilia y neroli. La nota de cuerpo compuesta de jazmín y rosa búlgara precede una explosión sensual de sándalo y musk blanco, dejando una aura sofisticada en piel, redondeada por una nota de fondo de Patchoulí.

Eau De Toilette 'Bright' de Pepe Jeans Cortesía

Para las amantes de los aromas cítricos está Bright, de Pepe Jeans (34,94 €). Esta fragancia se abre alzando deslumbrantes notas de mandarina con un frescor pícaro de pera y jengibre. Libre y tenaz, su estela se expande para revelar su poderoso y femenino corazón de adictivas flores blancas. Una identidad única liberada sobre una base seductora de sándalo cremoso, pachulí sofisticado y almizcles iridiscentes.

