Este es el recogido que más favorece a las melenas 'curly'

Quienes tienen el pelo rizado, saben lo peculiares que son sus características, sobre todo a la hora de peinarlo. Que cada rizo esté perfecto suele ser una odisea para aquellas que están empezando a darle los cuidados que merece, pero por suerte el Método Curly, creado por Lorraine Massey, ha llegado para que las rizadas tengan la vida más fácil.

Una de las máximas es aplicar calor lo mínimo posible para que los rizos se vean lo más bonitos posible, es por eso que los peinados estarán orientados a honrar este patrón de cabello en lugar de ocultarlos bajo la plancha.

Ahora, con la temporada de eventos recién aterrizada, buscamos el look perfecto, pero esto puede ser un verdadero quebradero de cabeza para las melenas rizadas, con fama de ser poco versátiles y difíciles de controlar. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad, si contamos con los productos y tips adecuados.

Para demostrarlo, Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, cambió durante un día su salón de Granada por el Hotel Only You Atocha, en Madrid, para compartir consejos de cuidado y tendencias específicas para cabello rizado, donde mostró uno de los recogidos más bonitos para esta temporada, el 'Curly Rock Braid', un look fácil, rápido y muy favorecedor, con el que deslumbrar en todo tipo de ocasiones.

Look ideal para melenas rizadas, por Conchi Arias Mar Luengo

Consigue el 'look' paso a paso

Para empezar, necesitamos 10 gomitas de silicona y 2 horquillas para conseguir el look que propone Conchi, aunque como afirma la estilista, la preparación es la clave: "Preparamos el cabello con un gel para aportar fijación y conseguir que el rizo se encoja correctamente".

El siguiente paso es bastante fácil, "dividimos el cabello en cinco secciones, de arriba abajo, que iremos sujetando en coletitas con las gomas. La que está más arriba, va desde donde empieza una ceja hasta donde empieza la otra; la segunda, desde donde se eleva una ceja hasta donde se eleva la otra; y las tres siguientes, de una oreja a otra", cuenta la experta.

Paso a paso del peinado 'curly' Mar Luengo

Ahora es cuando la cosa se puede complicar un poco, y es que "cuando ya tenemos las cinco coletas, las vamos recogiendo: la primera recoge la tercera, la segunda la cuarta y la tercera la quinta, es decir, siempre dejamos una suelta en el medio y vamos sujetando con gomas."

"Al llegar arriba, sujetaremos el cabello sobrante con horquillas. Suavemente con los dedos, abrimos un poco las coletas para que adopten un aspecto de falsa trenza. Podemos girar un mechón del tupé para aportar más volumen" sugiere la experta.

Paso a paso del peinado 'curly' Mar Luengo

Para terminar, Chus nos recomienda aplicar un poco más de gel, para que los contornos queden más fijados. "También podemos hacer un poco de 'pulsing' en los rizos de la cresta para acabar de definirlos".

Peinado 'curly' terminado Mar Luengo

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.