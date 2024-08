Todo lo que tienes que saber sobre el nutricosmético que se ha hecho viral en redes explicado por una dermatóloga

Andrea Combalia es médico, dermatóloga y tricóloga (especialista en medicina capilar). Pero no solo eso. Su interés por el cuerpo humano y el movimiento va más allá de la medicina. Descubrió el yoga y gracias a él se familiarizó en la relación entre el cuerpo y la mente. Así que decició formarse y es profesora certificada de yoga.

Divulga cada día en redes sociales sobre cómo cuidar la piel y el pelo (@pielsanaincorporesano), ha escrito el libro Piel Sana in Corpore Sano (Grijalbo) y trabaja en el Hospital Clinic de Barcelona como Especialista en Dermatología. Desde allí nos cuenta todo lo que queremos saber sobre el cuidado del cabello y los motivos por los que no siempre está tan denso como nos gustaría.

Doctora Andrea Combalia D.R.

Eres dermatóloga ¿qué te atrajo de la tricología para formarte después en este campo?

El pelo ha sido tratado durante muchos años como un aspecto estético, sin embargo, finalmente podemos darle la atención que merece. En muchas ocasiones, la afectación del pelo es el primer signo de enfermedades sistémicas. El pelo no es únicamente una parte más de nuestro cuerpo, sino que se afecta por enfermedades autoinmunes, carencias nutricionales, procesos hormonales, estrés o la toma de ciertos medicamentos. Entender qué le ocurre al pelo, saber qué pruebas complementarias pedir para diagnosticar ciertas enfermedades y tratar de devolverle la salud al folículo piloso requiere tiempo y estudio. He diagnosticado anemias, síndromes de ovario poliquístico e incluso tumores secretores de hormonas en pacientes que consultaban por caída de cabello.

Además, eres profesora de yoga ¿relajar la mente y el cuerpo nos ayuda a estar más sanos?

Por supuesto. El estrés es la verdadera pandemia de nuestros tiempos y está implicado en múltiples patologías, tanto dermatológicas como sistémicas. En mi caso, el yoga me ha permitido durante muchos años sobrellevar el estrés de una mejor manera, y por este motivo decidí profundizar en mis estudios para entender el cuerpo humano desde diferentes perspectivas. La medicina en ocasiones no tiene respuestas para todo.

El estrés es la verdadera pandemia de nuestros tiempos y está implicado en múltiples patologías

Cada vez entre mis amigas, compañeras… oigo y veo que tienen problemas de perdida de densidad en el cabello. No sé si antes no ocurría tanto o sí ocurría, pero se contaba menos… ¿A qué crees que se debe la mayor incidencia en mujeres ahora?

También ocurría, aunque menos, y además era un tema tabú. Por un lado, está el envejecimiento capilar, que no se trataba (y tampoco se disponía de tratamientos tan eficaces como los que tenemos ahora), y nuestras abuelas en lugar de consultar, se tapaban y se ponían un postizo. El otro punto, que sin duda ha aumentado, es el de las caídas de cabello secundarias al estrés crónico y a patologías derivadas de una mala alimentación, como las alteraciones hormonales. Es un efecto directo de la sociedad en la que vivimos, en la que estamos sometidos constantemente a presión e inmediatez, y esto tiene un impacto en nuestra salud.

¿Qué formas hay de prevenir la pérdida de cabello (en mujeres)?

En las mujeres, hay tres etapas de la vida en donde la pérdida de cabello es más marcada: la pubertad, el postparto y la menopausia, y esto tiene sentido ya que el impacto hormonal sobre el folículo piloso es muy importante. Para minimizar este impacto, es fundamental que controlemos los factores externos que sabemos que afectan directamente la salud de nuestro cabello, como por ejemplo la alimentación, el estrés y el insomnio (lo que viene a ser un estilo de vida saludable). Sin embargo, en ocasiones existen otros factores que impactan en nuestra salud capilar y es importante analizar cada caso de manera individual para prevenir la caída de cabello en cada caso.

Una vez que ocurre ¿es posible revertirla?

Hay muchos tipos de alopecia, y solemos dividirlas en cicatriciales y no cicatriciales. Afortunadamente, en casi todas, cuando se consulta a tiempo, logramos recuperar prácticamente todo el pelo perdido. Por eso insisto tanto en consultar enseguida. El problema viene cuando un paciente lleva años perdiendo cabello y no se ha tratado adecuadamente el origen. En estos casos, aunque mejoran, es más complicado recuperar todo el pelo perdido.

Olistic ha entrado en nuestras vidas sobre todo a través de redes sociales, es un complemento alimenticio que se ha viralizado con una gran campaña de márquetin de influencia, pero ¿qué hay detrás de este producto?

La verdad que han conseguido un impacto brutal, y eso ha sido gracias a sus campañas de márquetin, pero también por su fórmula completa e innovadora y un formato bebible que prácticamente era inexistente en el mercado. Recuerdo perfectamente las reuniones que teníamos con el equipo de desarrollo durante la pandemia. Siempre han contado con dermatólogos expertos en tricología para elegir sus fórmulas.

Una foto de campaña de Olistic Olistic

¿Se trata de un producto médico?

Los complementos alimenticios no son considerados productos médicos. Los suplementos vitamínicos son productos que concentran gran cantidad de nutrientes y sirven para complementar la ingesta alimentaria. Para tomar suplementos alimenticios no es necesaria la receta médica. No obstante, aunque los complementos alimenticios no son medicamentos, requieren de un uso apropiado y responsable.

¿Dónde reside la eficacia de Olistic?

Dado que vivimos en una sociedad con múltiples carencias nutricionales, la suplementación con complementos alimenticios tiene cada vez más relevancia. Y para ello es clave que las fórmulas sean completas. Aportar aminoácidos azufrados es importante para la formación de queratina (la proteína que forma nuestra fibra capilar) ya que las dietas hipoproteicas se han asociado a caída de cabello. Otros ingredientes como los antioxidantes (vitamina C, Resveratrol… etc), hierro, zinc, magnesio u otros minerales, son fundamentales para el adecuado funcionamiento del folículo piloso, y ayudan a nuestro cuerpo a minimizar el impacto de los radicales libres y el envejecimiento celular.

Debemos ser igual de constantes que somos en las rutinas de cuidado de la piel

¿El verano es una estación en la que se estropea más el pelo? ¿Deberíamos adaptar nuestra rutina capilar?

Sin duda en verano es cuando nuestra fibra capilar sufre más. La radiación ultravioleta, de la sal del agua del mar y el cloro de las piscinas tienen un impacto directo sobre nuestro pelo, ocasionando cambios de color y alteración en los lípidos que recubren nuestras cutículas. Esto ocasiona que, en verano, el pelo se vuelva más frágil y quebradizo, por lo que debemos cuidarlo si no queremos que se nos estropee la melena.

Olistic cuenta en su formulación con 12 antioxidantes, ¿qué son y por qué son tan importantes, sobre todo ahora en verano?

Los antioxidantes, como su nombre indica, minimizan la oxidación de nuestras células. Nuestras células se oxidan constantemente y esto forma parte del envejecimiento celular, y, afortunadamente, nuestro cuerpo es capaz de revertir estos daños con sistemas antioxidantes internos. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestro cuerpo no da para más. Cada vez estamos expuestos a más estrés y a más contaminantes, por lo que aportar una dosis de antioxidantes externa es muy interesante.

Además de incluir nutracéuticos en nuestra rutina de cuidado capilar, ¿qué otras formas tenemos de proteger nuestro cabello?

Debemos proteger nuestro pelo por dentro y por fuera, lo que se conoce como una rutina in&out. Si cuidamos adecuadamente nuestro folículo con una adecuada alimentación y suplementación, un buen descanso y un estilo de vida saludable, pero luego lo dañamos con tintes, decoloraciones, planchas, secadores a altas temperaturas u otras fuentes de calor, la fibra se dañará y se romperá.

¿Olistic actúa en las posibles causas que nos hacen perder el pelo (ansiedad, estrés…) o sobre el hecho fisiológico de perderlo haciendo que el cuerpo solucione ese problema?

En el caso de Olisitc, han incluido en su formula la ashwagandha, algo que me parece muy interesante para actuar sobre la vía del estrés. Los extractos de ashwagandha (una planta usada en medicina tradicional ayurvédica) podrían ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.

¿Por qué hay una fórmula para hombres y otra para mujeres?

La caída de cabello en hombres y en mujeres es distinta. En varones habitualmente hay una perdida gradual y progresiva de cabello, que viene determinada genéticamente por el efecto de los andrógenos, y que empeora con el estrés. Sin embargo, en mujeres, hay muchas otras causas detrás: anemias o una mayor necesidad de colágeno… Es importante diferenciar para poder aportar a cada uno lo que más necesita.

¿Cómo se toma Olistic y cuándo podremos notar su eficacia?

La eficacia los tratamientos médicos y de los complementos nutricionales en la caída del cabello y en la alopecia requieren tiempo y paciencia. El ciclo de crecimiento del pelo tiene unos 'tempos' y habitualmente recomendamos mantener la constancia hasta ver mejoría. El uso recomendado es un mínimo de 3 meses y para tener máximos resultados 6 meses. Sin embargo, debemos empezar a ver el cuidado del cabello como una rutina, ya que para mantener efectos a largo plazo debemos ser igual de constantes que somos en las rutinas de cuidado de la piel.

¿En qué casos no está recomendado?

Su uso no está indicado durante el embarazo y lactancia, y se recomienda siempre consultar con el médico en caso de que haya antecedentes de alteraciones tiroideas (principalmente por su contenido en iodo) y en el caso de tratamiento con anticoagulantes.