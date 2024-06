¿Qué son los exosomas? El nuevo ingrediente que va a revolucionar la belleza y el antienvejecimiento

En un mundo en constante evolución como el de la belleza, es fácil perderse entre las innovaciones y las últimas tendencias. Que si el retinol, que si el ácido láctico, los péptidos, las ceramidas, la centella asiática... Estamos constantemente bombardeados con nueva información en muy poco tiempo, sin saber muy bien si esos ingredientes son apropiados para nuestro tipo de piel, pese a ser muy virales.

En esta incansable búsqueda por encontrar la molécula definitiva para combatir el envejecimiento, un nuevo activo ha comenzado a resonar entre la comunidad científica, con un aval de más de 15 años de investigación gracias a su gran poder regenerativo: los exosomas. Pero... ¿Qué son exactamente y por qué están suponiendo toda una revolución?

¿Qué son los exosomas y cuáles son sus beneficios?

"Son estructuras diminutas en forma de vesículas que contienen proteínas de las células, así como porciones de ADN y ARN que son excretadas por las células, y ofrecen mejores resultados regeneradores que el plasma rico en plaquetas (PRP)", asegura Virtudes Ruíz, cirujana y médico estético. Se pueden introducir en la piel mediante microagujas (como el Dermapen), radiofrecuencia fraccionada o terapia fotobiodinámica —la única que no utiliza agujas ni produce agresión a la piel— y ahora también mediante cosmética.

Por toda la información genética que contienen y por su capacidad para reparar la piel, los exosomas son protagonistas de muchos tratamientos para aliviar o curar los síntomas de la dermatitis y la rosácea. Además, no sólo presenta estos beneficios, también hidratan en profundidad, estimula la producción de colágeno y elastina —reduciendo así la apariencia de arrugas y líneas de expresión—, mejora la textura de la piel, reduce la apariencia de manchas y protegen contra el estrés oxidativo gracias a su acción antioxidante.

Los exosomas ayudan a regenerar y rejuvenecer la piel Spotlight.launchmetrics

"Ayudan a revitalizar la piel de cara, cuello y escote, a activar la producción natural de colágeno y elastina, a reducir las manchas, las arrugas y las secuelas de acné", asegura María Vicente, cirujana y médico estético. También tienen aplicación en cuero cabelludo y zona íntima.

¿Cómo se aplican los exosomas?

"Se pueden aplicar de forma tópica y también con microagujas, de este modo aumentamos su capacidad de penetración y su acción regenerativa, al llegar a capas más profundas de la piel, donde tienen que realizar su función regenerativa", asegura la doctora Ruíz. Si se combinan con PRP o células madres, se consigue una sinergia y mejores resultados.

Los exosomas regeneran rápidamente la epidermis, eliminan rojeces y los pequeños daños que se producen en la piel tras los procedimientos de inyección médico-estéticos y tras procedimientos con el láser de rejuvenecimiento o la terapia fotodinámica. "Se ha comprobado que los resultados de la combinación de estos tratamientos siempre es más beneficioso para la piel, los resultados mucho más efectivos, y mayor la satisfacción y comodidad del paciente tras ellos", según la doctora Vicente.

La forma tópica fue su primera aplicación y donde se realizaron los primeros estudios que, como comentamos al principio, llevan ya unos 15 años, y se puede optar por ella en muchos casos. "Hay que tener en cuenta que penetran un poco menos que cuando se aplican con microagujas, ya que no están penetrando directamente en el tejido dañado. Sin embargo, en muchas ocasiones, podemos recomendar la vía tópica dependiendo de los pacientes y lo que estamos tratando", comenta Virtudes Ruíz.

Cosméticos con exosomas

Crema con exosomas de Nine Tails Planet Skin

Tras 5 años de investigación, Nine Tails ha lanzado su primera crema formulada con exosomas, que además incluye factor de protección 50+, además de proteger contra la luz azul. Su fórmula contiene exosomas de centella asiática, que encapsula ceramidas, elastina y colágeno, con el fin de mejorar las arrugas. Además, contiene niacinamida y 12 tipos de vitaminas distintas que ayudan a mejorar la elasticidad y el tono de la piel mientras protegen la barrera protectora de la piel (PVP: 39,90 €).

Sérum Exo Power de Arkana Arkana

El sérum Exo Power de Arkana cuenta con 8 billones de exosomas por cada gramo, factores de crecimiento y ácido hialurónico, que estimulan la renovación celular, reduce los signos del envejecimiento y proporciona una regeneración avanzada de la piel, así como un complejo de cinco factores de crecimiento y ácido hialurónico hidratante (PVP: 134,95 €).

Sérum Exoso-Metic de la Dra. Barbara Sturm Niche-Beauty

Otro de los sérums que podemos encontrar en el mercado es el Exoso-Metic de la Dra. Barbara Sturm se compone de productos con una potente tecnología regeneradora de la piel específicamente diseñados para mejorar el aspecto y la textura de la piel, con una intensidad profesional. El sérum facial antienvejecimiento refuerza los mecanismos naturales de la propia piel para conseguir una piel notablemente más firme, rellena y con un tono más uniforme gracias a los ingredientes activados por exosomas y factores de crecimiento (PVP: 470 €).

Tratamientos con exosomas

Exomask es la propuesta de las cirujanas y médicos estéticos Virtudes Ruíz y María Vicente para regenerar y mejorar la calidad de la piel, recuperar su luminosidad y frescura, sin agujas y en una sola sesión.

Para empezar se realiza una limpieza y exfoliación superficial y controlada mediante un suave peeling de ácido glicólico al 15%. "No escuece y aporta una luminosidad increíble. Además, esto va a permitir reducir el estrato córneo para que los siguientes pasos del tratamiento sean mucho más efectivos", comenta la doctora María Vicente.

Posteriormente, se realiza una sesión con un láser fraccionado no ablativo, "que actúa abriendo pequeños canales en la piel y elevando el calor en la zona para estimular así la formación de colágeno nuevo de una manera directa", explica doctora Ruíz. Un plus: "No produce costras, gracias a que actúa directamente en la dermis sin dañar la epidermis", apunta la Dra. Vicente.

El último y revolucionario paso es la aplicación de una mascarilla líquida de exosomas, que penetra a través de los canales abiertos con el láser sin necesidad de inyección. "Se trata de vesículas extracelulares que contienen una información específica para decirle a la célula lo que tiene que hacer. Su misión es estimular la curación y regeneración celular, y reducir la inflamación de los tejidos", comenta María Vicente.

Precio/sesión: 350 €.

