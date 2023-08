¿Qué pasa si me hago las uñas muy seguido y no las dejo descansar? Esta es la opinión de una experta en manicura

En más de una ocasión, hacerse las uñas, ya sea en casa o en un salón de belleza, ha dejado de ser un momento de cuidado personal para convertirse en un auténtico canon estético, sobre todo en el caso de las mujeres. Esta presión social, en más de una ocasión autoimpuesta, por llevar las manos hechas a base de técnicas como la manicura permanente, semipermanente, la de gel o acrílica, al más puro estilo de la cantante Rosalía, lleva a no dejarlas descansar un tiempo prudencial.

Si bien es cierto que visualmente estiliza las manos en su conjunto, lo cierto es que también está en el punto de mira por los posibles daños que pueden causar en la uña. Así lo defienden algunos dermatólogos de la Academia de Dermatología y Venereología. Numerosos expertos señalan que cada vez son más las personas que llegan a sus consultas con reacciones de dermatitis alérgicas por el mal uso de esmaltes permanentes y uñas de gel.

El motivo de esta reacción cutánea no es otro que los acrilatos, esto es, sustancias químicas derivadas del petróleo presentes en lacas de uñas de larga duración que, al estar en contacto con la piel, el cuerpo puede reaccionar en forma de dermatitis de contacto en la piel alrededor de las uñas, que consiste en una inflamación localizada con enrojecimiento y pequeñas vesículas a su alrededor que da como consecuencia picor, molestias e incomodidad.

¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse la manicura?

Una de las preguntas más frecuentes suele ser si hacerse la manicura con frecuencia afecta a la fortaleza de la propias uñas. No necesariamente tiene que tener consecuencias, según Rosi Fernández, Directora del Salón de Belleza Ananda Ferdi, que destaca que todo dependerá del estado de las uñas.

"Si tienes unas uñas fuertes y sanas y te retiras el esmalte de manera adecuada, sin dar tirones ni retirar las capas superiores de la uña y con productos específicos no pasaría nada y podría repetirse semanalmente o cada 10 dias, o incluso cada quince días", explica esta experta en manicura.

Cuándo dejarlas respirar o descansar



Siempre puedes dejar las uñas descansar unos días. Si las tienes débiles y se abren en capas no es recomendable pintarlas de manera tan frecuente, explica Rosi Fernández. Los esmaltes lo que provocan es sequedad a la uña, conviene por lo tanto hidratarlas y aportarles un plus de keratina.

"Actualmente a la hora de llevar a cabo una manicura semipermanente se utiliza un gel de base que protege y fortalece la uña y al volver a repetir el color este gel puede no retirarse. Tampoco conviene retirar constantemente la cutícula, que es lo que protege también la uña, añade la Directora del Salón de Belleza Ananda Ferdi.

Asimismo, es importante también utilizar esmaltes de marcas reconocidas que no contengan sustancias tóxicas para nuestras uñas y ponerse siempre en manos profesionales titulados.

Cómo fortalecer las uñas con remedios naturales

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la alimentación influye mucho en el crecimiento de las uñas. Estas necesitan queratina, vitaminas A, B y C, así como calcio o hierro. No obstante, se pueden usar algunos alimentos para aplicarlos sobre las uñas y que estas cojan dureza y no se muestren débiles y con tendencia a romperse:

Ajo: uno de los remedios más conocidos para las uñas es este alimento. Basta con pasarlo o frotarlo por las uñas para que estas se refuercen.

Aceite de oliva: sus vitaminas y componentes son un buen remedio para tratar las uñas estropeadas. Además de nutrirlas, el aceite harán que tomen un aspecto más sano y cuidado. Así, es necesario sumergir las uñas en un bol con aceite y esperar unos minutos.

Pepino: aunque su uso más extendido es para tratar la piel, también es beneficioso para las uñas. ES suficiente con triturar un pepino con la piel y después aplicar la pasta sobre las uñas.

Uñas Dopamine Rose Semilac

Además de los productos alimenticios, existen otras sustancias que pueden ayuda a fortalecer y mejorar el aspecto de las uñas son, por ejemplo, algunos aceites. El aceite de ricino es uno de los más empleados en cuanto al mundo cosmético. También el aloe vera, que tiene numerosas propiedades que puede ayudar a hidratar y restaurar las uñas.

Todo lo que debes saber sobre los secadores de esmalte de uñas



Las lámparas de secado rápido que se utilizan en los centros de manicura para secar el esmalte funcionan mediante luz ultravioleta A, un factor que ha sido estudiado por los investigadores de la Universidad de California en San Diego (EE.UU) a través de un estudio publicado por la revista científica Nature Communications, que ha llegado a la conclusión de que su uso puede provocar modificaciones en el ADN, muerte celular y, a largo plazo, un mayor riesgo de sufrir cáncer de piel.

"Si se observa la forma en que se presentan estos dispositivos, se comercializan como seguros, sin nada de qué preocuparse. Pero hasta donde sabemos, nadie ha estudiado estos dispositivos y cómo afectan a las células humanas a nivel molecular y celular", ha advertido Ludmil Alexandrov, profesor de bioingeniería y medicina celular y molecular en UC San Diego, y autor del estudio, tal y como recoge InfoSalus.

"Nuestros resultados experimentales y la evidencia previa sugieren fuertemente que la radiación emitida por los secadores de esmalte de uñas ultravioleta puede causar cáncer de mano y que los secadores de esmalte de uñas ultravioleta, similares a las camas de bronceado, pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel de aparición temprana", dicen los investigadores, en declaraciones recogidas por el citado medio.

Cómo quitar las uñas de gel en casa paso a paso



Limar las uñas ligeramente . Lo primero que debes hacer es limar las uñas para crear una superficie más porosa y para así facilitar la penetración de la acetona. La idea es quitar el brillo y la suavidad que le da el esmalte.

. Lo primero que debes hacer es limar las uñas para crear una superficie más porosa y para así facilitar la penetración de la acetona. La idea es quitar el brillo y la suavidad que le da el esmalte. Aplicar la acetona . Una vez terminado con el paso anterior habrás visto que las uñas te habrán quedado ásperas, opacas y rayadas, pero eso está perfecto. Sin embargo, el color del esmalte continúa presente, con lo cual ahora toca aplicar la acetona. Cubre con algodones la punta de los dedos, y recorta diez trozos pequeños de papel aluminio para colocarlos sobre los dedos.

. Una vez terminado con el paso anterior habrás visto que las uñas te habrán quedado ásperas, opacas y rayadas, pero eso está perfecto. Sin embargo, el color del esmalte continúa presente, con lo cual ahora toca aplicar la acetona. Cubre con algodones la punta de los dedos, y recorta diez trozos pequeños de papel aluminio para colocarlos sobre los dedos. Quitar el aluminio y los algodones . Una vez que hayas quitado todos los algodones notarás que el esmalte aún está presente pero ablandado, Bajo ningún concepto frotes el algodón en las uñas como lo harías con un quitaesmalte normal. Si se te ha quedado esmalte, ayúdate con el empujador de cutículas o palito de naranjo para remover los restos que queden. Es importante saber que las uñas quedan más finas y muy sensibles, por lo que hay que tener mucho cuidado al utilizar el empujador de cutículas.

. Una vez que hayas quitado todos los algodones notarás que el esmalte aún está presente pero ablandado, Bajo ningún concepto frotes el algodón en las uñas como lo harías con un quitaesmalte normal. Si se te ha quedado esmalte, ayúdate con el empujador de cutículas o palito de naranjo para remover los restos que queden. Es importante saber que las uñas quedan más finas y muy sensibles, por lo que hay que tener mucho cuidado al utilizar el empujador de cutículas. Recuperar las uñas. Cuando hayas terminado de quitar todos los restos de esmalte, lava tus manos con agua y jabón. Finalmente, corta las uñas, límalas e hidrátalas.

