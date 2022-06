Qué hacer cuando no te gusta el resultado de tu tratamiento estético

Cuando acudimos a un centro de estética tenemos en mente exactamente lo que queremos, pero en ocasiones, los resultados no son los esperados. A veces un relleno puede ser exagerado para nuestro gusto, o no quedar natural. En otras ocasiones el bótox puede no verse igual en un lado del rostro que en el otro o cambiarnos la expresión, algo que no entraba en nuestros planes.

El drama que viene tras ver los resultados puede ser devastador, pero no te preocupes, porque hay solución. “A veces vemos en la consulta que un paciente llega tras un tratamiento que se ha hecho en otro centro y con un rasgo que no está en armonía con el resto del rostro. Para que lo esté, en medicina estética hablamos de poco, despacio y progresivo”, cuenta la doctora Mar Lázaro, experta en medicina estética.

Lo bueno, según la doctora, es que casi siempre es posible rectificar. Entre los tratamientos estéticos más demandados se encuentran el ácido hialurónico y la toxina botulínica, uno para crear volumen y añadir densidad y otro para relajar los músculos y eliminar las arrugas de expresión facial.

Tal y como nos explicó la doctora Ana Molina, lo más importante a la hora de hacernos un tratamiento estético es que el profesional haga un diagnóstico previo de la belleza para que el resultado sea lo más armónico posible, pero si al final no es el resultado deseado, se puede arreglar.

¿Qué hacer con un ácido hialurónico que no está bien puesto o no nos gusta?

“En ocasiones puede quedar acumulado en alguna zona un exceso de producto y producir pequeños nodulitos, que no se suelen ver, pero sí se pueden notar”, explica Lázaro y desvela la solución: la hialuronidasa.

Se trata de una enzima que destruye el relleno de ácido hialurónico de manera segura. Suele utilizarse en los labios, y se puede emplear tanto si no se ha conseguido el resultado deseado estéticamente como si hay complicaciones con el ácido hialurónico (como puedan ser los nódulos).

Es fundamental saber utilizarla, pues debe hacerse en una dosis muy pequeña y en los tiempos establecidos desde la realización del tratamiento que queremos revertir, de ahí la importancia del buen manejo del profesional. El único efecto secundario que puede darse con cierta frecuencia es la inflamación posterior, la molestia local al inyectarla y algún posible hematoma.

¿Qué hacer cuando no gusta el resultado del bótox?

Aquí, la experta lo tiene claro: “De entrada el profesional siempre intenta hacerlo lo mejor posible. Es importante decantarse por uno que estudie y conozca las características anatómicas de cada paciente, cómo es su gesticulación, etc. Que no altere la expresividad del paciente y no elimine nunca su expresión. Pero es posible que el resultado no satisfaga”.

“En ocasiones puede suceder que algún músculo esté entrelazado entre otros y pueda acarrear una pequeña elevación, por ejemplo de una ceja”, comenta.

Habitualmente es suficiente con acudir a la revisión habitual a los 15 días, y si fuera necesario, realizar un retoque para igualar o modificar lo que no convence. En el caso de que se haya puesto más producto del que el paciente hubiera deseado, bastaría con esperar alrededor de 4 meses, lo que tarda en desaparecer el efecto.

Como siempre, en la prevención está la clave. “Es importante acudir a un profesional médico formado y con experiencia en el sector, que trabaje con materiales de primera línea y laboratorios de prestigio, respetar los tiempos y las revisiones. También hay que advertir al paciente de los posibles efectos secundarios y riesgos, como la ligera inflamación o, algún hematoma e indicar al paciente la reversibilidad y los plazos para ello, pues hay un tiempo para solucionar este tipo de problemas”, finaliza la doctora Mar Lázaro.

