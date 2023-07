Probamos la revolucionaria GHD que plancha el pelo mojado para que no pierdas tiempo en secarlo

Pocas cosas nos dan más pereza que tener que lavarnos el pelo a primera hora de la mañana, secarlo por completo, plancharlo y moldearlo para asegurar que tiene la forma que nos gusta y nos hace sentir cómodas. Una tarea titánica para la que, además de paciencia, hace falta contar con herramientas que protejan el cabello, pues el clásico todo vale por conseguir las ondas perfectas no nos representa: queremos planchas de pelo de calidad con placas cerámicas que protejan la hebra para dar forma a la melena sin tener que acabar en el sillón de la peluquería un par de meses después para cortar algo más que puntas abiertas.

Teniendo todo esto en cuenta (calidad, tiempo, cuidado), no hemos podido resistir la tentación de probar la última novedad de GHD, que desde su lanzamiento ha conseguido dar mucho de qué hablar por ser un modelo todoterreno que promete revolucionar nuestro día a día. Y es que se trata de la primera plancha de pelo que seca y peina a la vez para minimizar las horas que solemos invertir en este proceso sin miedo a quemar el pelo, a que pierda su brillo o su fuerza.

De hecho, tenemos la prueba fehaciente de que seca y plancha a la vez, pues nuestra directora de Mujer.es, Sonia Fornieles, la ha puesto en marcha en la redacción de 20minutos.es y este es el resultado que ha obtenido... ¡Y no te lo pierdas, que además nos enseña cómo conseguir las ondas perfectas para tener una melena surfera, natural y que todos envidiarán!

Pero, ¿cómo puede secar y planchar al mismo tiempo? Este novedoso dispositivo está diseñado con tecnología Air Fusion que se desarrolla en una cámara que emplea aerodinámica y cuatro placas inteligentes que funcionan con baja temperatura, para secar y alisar al mismo tiempo. Con este avance, se produce una sinergia entre la rejilla que expulsa el aire y las placas inteligentes para ofrecer un flujo concentrado y, por tanto, más efectivo con un calor uniforme y suave para no dañarlo. Eso no quiere decir que el uso de esta plancha no esté permitido con el cabello seco. Basta con activar el modo Shine Shot para que este dispositivo se transforme en uno tradicional con una temperatura óptima de 185 grados sin aire que permite alisar y moldear cada mechón como hasta ahora estamos acostumbradas.

Este programa, además, ofrece el doble de brillo duradero en el cabello. Con ambas novedades, la Duet Style permite lucir un pelo suave hasta 48 horas en toda su longitud, desde la raíz hasta las puntas. Precisamente las raíces también reciben tratamiento con este modelo, puesto que cuenta con unas rejillas anguladas diseñadas para que el flujo de aire llegue hasta ellas en una temperatura más baja para que se sequen al mismo tiempo que el resto del cabello sin someterlas a un calor externo que pueda dañarlas.

Consumo energético. Un 45% menos que otros modelos gracias a su rendimiento potente, pero eficiente.

Un 45% menos que otros modelos gracias a su rendimiento potente, pero eficiente. Tecnologías incorporadas. Air fusion para secar y peinar al mismo tiempo; modo Shine Shot para planchar cabellos secos sin dañarlos; placas inteligentes para mantener la temperatura óptima.

Air fusion para secar y peinar al mismo tiempo; modo Shine Shot para planchar cabellos secos sin dañarlos; placas inteligentes para mantener la temperatura óptima. Accesorios. Incluye un protector de placas resistente al calor.

Incluye un protector de placas resistente al calor. Lo mejor. el ahorro de tiempo que nos brinda al planchar y secar al mismo tiempo.

el ahorro de tiempo que nos brinda al planchar y secar al mismo tiempo. Lo peor. este modelo tiene un tamaño más grande y un peso más elevado en comparación con otras opciones, lo que puede dificultar su manejabilidad.

El control de la temperatura de la plancha es otro de los motivos para apostar por este modelo. Como hemos comentado, las tecnologías incorporadas la ajustan automáticamente y sus placas flotantes avanzadas incluyen sensores infinitos que conocen las necesidades de cada cabello para mantener el calor óptimo necesario.

Cómo usar la GHD Duet Style

Para sacarle el máximo partido a la plancha de pelo GHD Duet Style si queremos emplearla en su versión más revolucionaria que seca el pelo a la vez que lo plancha, en la firma recomiendan, en primer lugar, quitar el exceso de humedad con una toalla. Después, aplicar dos dosis de medios a puntas de su GHD Sleek Talker, un aceite de reparación que permite conseguir un cabello más liso y libre de encrespamiento, sin olvidar cepillar bien todo el cabello para repartir el producto y evitar que se acumule más en algunas hebras que en otras.

Después, como haríamos de forma habitual para planchar el pelo, lo recomendable es dividirlo en secciones que ayuden a acceder a cada mechón para peinarlo por completo y darle la forma que queremos. Eso sí, tal y como recomiendan desde GHD, lo mejor es mantener la plancha en la raíz unos dos o tres segundos la herramienta inmóvil para sellar esta zona (que suele ser la más rebelde) y después deslizar con un movimiento horizontal la herramienta hacia las puntas, dejando que seque y peine al mismo tiempo. Y, así, repetir hasta pulir y obtener el resultado esperado.

¿Cuáles son las planchas que menos dañan el pelo?

A la hora de escoger la mejor plancha de pelo, hay que prestar atención al material del que están hechas las placas, además de que es recomendable que cuenten con una temperatura regulable que podamos ajustar para no debilitar el cabello. Los más comunes son el revestimiento cerámico y el de titanio. El primero, el más común, distribuye el calor de forma homogénea lo que permite conseguir un planchado igualado en todos los mechones. Además, este material se desliza por el pelo e, incluso, sella las puntas. Por ello, es el más seguro e indicado para los cabellos finos y lisos. Sin embargo, si nuestro pelo es grueso y rizado, la mejor opción es el titanio, más duro y resistente, lo que también lo hace más eficaz con este tipo de melena.

En el caso de la GHD Duet Style, las placas están fabricadas en aluminio, lo que multiplica por cuatro respecto al acero la capacidad de este material de conducir el calor y, por tanto, conseguir los mejores resultados. Además, está recubierto con una fina capa de cerámica que nos aporta la mayor comodidad a la hora de deslizarla por el cabello. Todo ello sin renunciar al acabado brillante. Así que, este modelo es todo lo que necesita tu melena este verano para estar perfecta.

